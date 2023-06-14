Военное обозрение
Войти Регистрация

Бывший глава эстонской разведки высказался о контрнаступлении ВСУ: «Праздновать пока почти нечего, всё только начинается»

16
Бывший глава эстонской разведки высказался о контрнаступлении ВСУ: «Праздновать пока почти нечего, всё только начинается»

В настоящее время сложно сказать, является ли контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении основным или это отвлекающий маневр от другого удара. Об этом заявил бывший руководитель внешней разведки Эстонии Райнер Сакс.


По утверждению эстонского разведчика, на южном направлении Украина обладает важным преимуществом – ее ракетные и артиллерийские системы вроде РСЗО HIMARS «достают» до Азовского моря, спиной к которому воюют российские войска.

Основные украинские формирования, предназначенные для «контрнаступа», отмечает Сакс, все еще не вступили в бой. Поэтому подводить даже промежуточные итоги преждевременно.

Праздновать пока почти нечего, все только начинается

- подчеркнул эстонский разведчик.

Сакс заявил, что российская армия сохраняет способность сражаться и знает, как сражаться. У России, заметил бывший руководитель эстонской внешней разведки, «приличная армия», и все упирается лишь в вопросы мотивации личного состава. Якобы именно «вопросы морали» и определяют исход сражений.

Но что может знать агент западных спецслужб из полностью несамостоятельной в политическом отношении Эстонии о мотивации и морали российских военнослужащих? Российские воины сражаются за своих людей, за свою исконную территорию, за земли, которые всегда были русскими, которые отвоевывались пращурами нынешних солдат и офицеров российской армии многие столетия тому назад.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:03
    +3
    Ни о чем, еще один зритель укрошоу...............
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:16
      +1
      Цитата: Uprun
      Ни о чем, еще один зритель укрошоу...............

      Это точно! Вот может кто-то перевести на понятный язык этот его набор слов
      «Праздновать пока почти нечего, все только начинается»
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 08:05
    +3
    на южном направлении Украина обладает важным преимуществом

    Добровольная сдача в плен, вот единственное важное преимущество Украинны в этом конфликте.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:22
      +2
      на южном направлении Украина обладает важным преимуществом

      Какие могут быть важные преимущества у западного одноразового унитаза? request
    2. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:24
      +1
      Сдаться к нашим в плен и сохранить этим свою жизнь-это единственная мотивация украинцев.Мотивация наших воинов - изгнание фашистов с наших территорий и возврат этих территорий в Россию.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 08:13
    +6
    "Глава эстонской разведки" само по себе звучит как анекдот :-)
    1. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 08:16
      0
      Ничего, все там (в России) будут...
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:24
      +1
      Цитата: monetam
      "Глава эстонской разведки" само по себе звучит как анекдот :-)

      Конечно, по сути его должность - начальник отделения сбора информации против России.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:19
    +1
    Российские воины сражаются за своих людей, за свою исконную территорию, за земли, которые всегда были русскими, которые отвоевывались пращурами нынешних солдат и офицеров российской армии многие столетия тому назад.
    Бла-бла-бла, а бантика нет. request fool Никто из солдат толком историю своей страны не знает. Где реформа образования? fool А это только база для идеологии, которая у нас вдруг запрещена. fool А без идеологии нет победы. request
  5. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 08:22
    +1
    С Эстонией, как и с Западом в целом, всё не так просто. Что-то мне подсказывает, что пройдёт ещё некоторое время, и если не все, то многие демонтированные памятники советским воинам в странах Европы вернутся назад. Причём добровольно, и с энтузиазмом.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:23
    +1
    Бывший глава эстонской разведки высказался о контрнаступлении ВСУ: «Праздновать пока почти нечего, всё только начинается»
    . Вот же - ж клоуны.
    Как за нас, только и верещать, что все заканчивается.
    Как за себя любимых, так у них все только начинается...
    Ещё Примечательно, кто такое говорит... те самые, из вымиратов! Так и хочется сказать, вымрите раньше, чем дождетесь того, когда все разойдутся по полной программе.
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 08:28
    +1
    . Основные украинские формирования, предназначенные для «контрнаступа», отмечает Сакс, все еще не вступили в бой. Поэтому подводить даже промежуточные итоги преждевременно.

    Ну хорошо, что эстонцы в курсе что сво идёт. Где-нибудь через год узнают, что наступление было неудачным
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:30
    0
    все упирается лишь в вопросы мотивации личного состава. Якобы именно «вопросы морали» и определяют исход сражений.

    Это европейский хуторянин проецирует свои собственные принципы формирования мотивации и "морали". Всё остальное для его понимания недоступно.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:33
    0
    Праздновать пока почти нечего, все только начинается
    Неужели в Эстонию уже были готовы праздновать украинскую перемогу? А говорят, что эстонцы "тормоза". Непохоже, т.к. в данном случае решили рвануть впереди паровоза.
  10. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 08:55
    0
    Российские воины сражаются за своих людей, за свою исконную территорию, за земли, которые всегда были русскими, которые отвоевывались пращурами нынешних солдат и офицеров российской армии многие столетия тому назад


    А на работу люди ходят исключительно из-за молодого дружного коллектива, корпоративных ценностей и создания ценностей на благо всего общества. Оскомину уже набили эти псевдопатриотические пассажи
  11. Snay
    Snay Сегодня, 09:06
    0
    Странно что глупостей не услышал..