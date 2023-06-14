Праздновать пока почти нечего, все только начинается

В настоящее время сложно сказать, является ли контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении основным или это отвлекающий маневр от другого удара. Об этом заявил бывший руководитель внешней разведки Эстонии Райнер Сакс.По утверждению эстонского разведчика, на южном направлении Украина обладает важным преимуществом – ее ракетные и артиллерийские системы вроде РСЗО HIMARS «достают» до Азовского моря, спиной к которому воюют российские войска.Основные украинские формирования, предназначенные для «контрнаступа», отмечает Сакс, все еще не вступили в бой. Поэтому подводить даже промежуточные итоги преждевременно.- подчеркнул эстонский разведчик.Сакс заявил, что российская армия сохраняет способность сражаться и знает, как сражаться. У России, заметил бывший руководитель эстонской внешней разведки, «приличная армия», и все упирается лишь в вопросы мотивации личного состава. Якобы именно «вопросы морали» и определяют исход сражений.Но что может знать агент западных спецслужб из полностью несамостоятельной в политическом отношении Эстонии о мотивации и морали российских военнослужащих? Российские воины сражаются за своих людей, за свою исконную территорию, за земли, которые всегда были русскими, которые отвоевывались пращурами нынешних солдат и офицеров российской армии многие столетия тому назад.