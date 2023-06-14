Минобороны Дании раскрыло подробности о предстоящей подготовке украинских летчиков на истребителях F-16

Я ожидаю, что за лето у нас будут все формальные рамки для начала обучения в августе

Сейчас правительство Дании «близко к принятию решения» о том, чтобы официально дать согласие на подготовку украинских летчиков на истребителях F-16 американского производства на военно-воздушных базах страны. Об этом сообщает информационное агентство Ritsaus Bureau.Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен должен 15 июня объявить о том, что Дания готова предоставить свои военно-воздушные базы для обучения украинских летчиков. Это заявление будет сделано на заседании Контактной группы по обороне Украины, которую возглавляют США.- подчеркнул ранее датский и.о. министра обороны.У Дании есть соответствующие возможности для того, чтобы организовать обучение украинских летчиков на своей территории. Многое будет зависеть от того, какие именно страны согласятся предоставить Украине истребители F-16. Ранее такую готовность, к примеру, изъявляли Нидерланды, власти которых одними из первых заговорили о возможности передачи украинской армии американских самолетов.Сейчас датскому военному ведомству предстоит заручиться поддержкой парламентариев для достижения соглашения об обучении украинских летчиков. Соглашение должно быть заключено к концу июня, чтобы к августу было все готово для предстоящего обучения украинцев. Впрочем, даже если Украина получит подготовленные экипажи F-16, не очень понятно, кто и где будет обслуживать эти истребители? Ведь подготовка инженерно-технического персонала – не менее сложная задача, да и инфраструктуры для таких самолетов у киевского режима практически нет.