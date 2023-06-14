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Минобороны Дании раскрыло подробности о предстоящей подготовке украинских летчиков на истребителях F-16

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Минобороны Дании раскрыло подробности о предстоящей подготовке украинских летчиков на истребителях F-16

Сейчас правительство Дании «близко к принятию решения» о том, чтобы официально дать согласие на подготовку украинских летчиков на истребителях F-16 американского производства на военно-воздушных базах страны. Об этом сообщает информационное агентство Ritsaus Bureau.


Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен должен 15 июня объявить о том, что Дания готова предоставить свои военно-воздушные базы для обучения украинских летчиков. Это заявление будет сделано на заседании Контактной группы по обороне Украины, которую возглавляют США.

Я ожидаю, что за лето у нас будут все формальные рамки для начала обучения в августе

- подчеркнул ранее датский и.о. министра обороны.

У Дании есть соответствующие возможности для того, чтобы организовать обучение украинских летчиков на своей территории. Многое будет зависеть от того, какие именно страны согласятся предоставить Украине истребители F-16. Ранее такую готовность, к примеру, изъявляли Нидерланды, власти которых одними из первых заговорили о возможности передачи украинской армии американских самолетов.

Сейчас датскому военному ведомству предстоит заручиться поддержкой парламентариев для достижения соглашения об обучении украинских летчиков. Соглашение должно быть заключено к концу июня, чтобы к августу было все готово для предстоящего обучения украинцев. Впрочем, даже если Украина получит подготовленные экипажи F-16, не очень понятно, кто и где будет обслуживать эти истребители? Ведь подготовка инженерно-технического персонала – не менее сложная задача, да и инфраструктуры для таких самолетов у киевского режима практически нет.
Использованы фотографии:
Wikipedia / user:Pajx
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8 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:11
    0
    Я ожидаю, что за лето у нас будут все формальные рамки для начала обучения в августе
    Кто бы сомневался, другое дело сколько и уровень? recourse
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:16
    +1
    Надеюсь подготовленные НАТО лётчики так и остануться в Нидерландах, потому как нацистский режим к тому времени , когда они будут хоть чуть-чуть подготовлены, падёт.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:18
      +1
      Вам бы книжки писать, фантастические.
  3. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 08:21
    -1
    Можно подумать, что переучить на боевой самолёт да так, чтобы на равных вести на нём ВОЗДУШНЫЙ БОЙ(!) с противником, нужно месяц/два... Ну как дети, ей-богу... Просто полетать - и то с полгода, думаю
  4. Slon1978
    Slon1978 Сегодня, 08:22
    -1
    На мой взгляд, в случае поставки F-16 на Украину необходимо нанести удар тактическим ЯО по аэродрому базирования первой же партии. F-16 неплохой самолет, господства в воздухе он не даст, но существенно ограничит действия наших ВКС. И самое плохое - их тысячи по всему миру и многие страны готовы от них избавится для перевооружения на F-35. Использование и поставки F-16 другими странами выгодны США сразу по 2-ум причинам: затягивание и интенсификация боев и стимуляция продаж F-35. Наши ракетные войска и ВКС испытывают проблемы с поражением даже имеющихся Су-25, Су-24, Миг-29 у ВСУ, в связи с их рассредоточением, маскировкой, сменой мест стоянок, отсутствия возможности прямого бомбометания по аэродромам. Уничтожение F-16, которое принесет такой же эффект как вид горящих Леопардов и Бредли, будет еще более трудным. Украинцы будут их охранять и прятать. Поэтому при поставке F-16 надо сразу повышать градус эскалации и сносить аэродромы ТЯО. Преимущество такого способа в том, что самолеты гарантированно уничтожаются ударной волной, даже будучи рассредоточенными, а местность становится зараженной и непригодной для восстановительных работ. Разрушения взлетной полосы обычной бомбой или ракетой довольно быстро восстанавливается. Ну и пожалуй, не менее важный эффект - заставить наконец задуматься наших Европейских "партнеров" о том, куда идет этот путь, трезво взглянуть на перспективы. Сдается мне, что при повышении ставок стройность западного хора резко поубавится.
  5. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 08:25
    0
    Главное успеть выучить где находится рычаг катапульты.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:38
    0
    за лето у нас будут все формальные рамки для начала обучения в августе
    К этому несколько месяцев на обучение (взлет-посадка, какую кнопку нажимать при использовании того или иного вооружения) и к концу зимы возможно подготовят. Как-то все у европейцев не совсем конкретно по этому вопросу после обещаний поставить Киеву самолеты и как можно быстрее.
  7. solar
    solar Сегодня, 08:51
    0
    инфраструктуры для таких самолетов у киевского режима практически нет.

    У поляков есть. Для текущего обслуживания много персонала и оборудования не нужно, а серьезное и ремонты будут делать в Польше.