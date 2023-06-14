Военное обозрение
Войти Регистрация

После заседания суда Трамп назвал администрацию Байдена «бандой неудачников и марксистов»

13
После заседания суда Трамп назвал администрацию Байдена «бандой неудачников и марксистов»

В Майями состоялось заседание суда, куда был в качестве главного фигуранта дела по 37-ми обвинительным пунктам приглашён 45-й президент США Дональд Трамп. Как только Трамп в своём кортеже появился у здания судебного органа, встречающая толпа устроила экс-президенту такие овации, будто он идёт не на суд, а на концертное выступление. В связи с этим даже противники Трампа признали, что такого рода картинка сыграла, скорее, в пользу Трампа, чем против него. Его рейтинговый отрыв от ближайшего внутрипартийного конкурента Рона Десантиса (губернатора Флориды) к настоящему моменту достиг рекорда. За Трампа готовы проголосовать около 56% поклонников Республиканской партии, за Десантиса – менее 16%.


На заседании суда Трамп не признал себя виновным ни по одному пункту. Напомним, что обвиняется Трамп, например, в хранении на своей вилле Мар-а-Лаго секретных документов. По словам 45-го президента, те документы, который ФБР в его флоридской резиденции обнаружило, он имел право у себя хранить.

Из выступления Трампа после заседания суда:

Нынешний президент – коррупционер. Он пытается арестовать своего главного политического оппонента по сфабрикованным обвинениям.Причём по выдвигаемым обвинениям пришлось бы признать виновным и его самого (Байдена), и многих других президентов США, которые так или иначе работали дома с документацией.

По словам 45-президента США, Байден уже «очень сильно проигрывает выборы», причём проигрывает «вместе со своей бандой неудачников, головорезов и марксистов».

Трамп:

Все они пытаются уничтожить американскую демократию, раскручивая дела по лживым обвинениям, используя коррупционные схемы, подавляя американскую свободу, свободу слова.

За несколько часов до вызова Трампа в суд пресс-секретарь Белого дома заявила, будто бы администрация действующего президента не имеет никакого отношения к уголовному преследованию предыдущего президента. Трамп назвал это очередной ложью.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:22
    +1
    Ну,если обозвал марксистами,значит точно-на Путина работает.. laughing
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:33
      +3
      Загонит ли банда Байдена, банду Трампа за "Можай" или нет, для нас не важно. Важен сам процесс загона, желательно в стиле - кровавого вестерна.
    2. zorglub bulgroz
      zorglub bulgroz Сегодня, 08:34
      0
      Путин - марксист? Что еще вы не читаете?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:38
        +1
        Да уж тяжело восприятие юмора.Марксист у него,слово-ругательное
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:27
    +3
    рамп назвал администрацию Байдена «бандой неудачников, головорезов и марксистов»
    "Марксист" - наверное самое обидное сравнение для демократа. Лучше считаться головорезом, но не марксистом. Поэтому не зря его использовал Трамп зная внутреннюю кухню обеих партий и предполагая реакцию на это сравнение. Демократы постарались выглядеть во всей этой грязной истории с преследованием Трампа чистенькими
    администрация действующего президента не имеет никакого отношения к уголовному преследованию предыдущего президента
    И все сразу безоговорочно поверили в это.
  3. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 08:28
    +1
    Это ж как янки ненавидят Маркса и коммунистов! Самое что ни на есть у них подсердечное ругательство©
  4. Теренин
    Теренин Сегодня, 08:36
    +2
    заседание суда, куда был в качестве главного фигуранта дела по 37-ми обвинительным пунктам приглашён 45-й президент

    Не совсем понятно слово "приглашён" no Это уголовный суд или новогодний корпоратив? winked
  5. Трямс
    Трямс Сегодня, 08:38
    +1
    и марксистов
    тупо ляпнул, типа удар ниже пояса, как это оценивает местная среда обитания

    Показательная штука, кстати. Если у кого еще остались иллюзии, что с амерами можно или нужно "дружить", то вот, наглядно - это они себе врагов выдумывают, а не мы. Для них мы зло на уровне генов, потому что не их собственность. И такое не лечится обычными средствами, разговорами, и дело не в том, что не смогут признать самообман, а в том, что им это и нужно.
    Так и продолжат быть фашиствующей нацией эгоистов, демонизирующей остальных, увы.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:03
      +1
      Это точно показательно. Для Трампа - Маркс абсолютное зло. Поэтому никогда мерикосы нашими друзьями не будут
  6. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 08:39
    -1
    Любимая Обамой вашингтонская глотка станет его погибелью. Трамп будет заключен в тюрьму по Закону о шпионаже 1917 года
    1. Володин
      Володин Сегодня, 09:05
      0
      Цитата: zorglub bulgroz
      Любимая Обамой вашингтонская глотка станет его погибелью. Трамп будет заключен в тюрьму по Закону о шпионаже 1917 года

      Есть все основания полагать, что акта проглатывания Трампа вашингтонской глоткой не состоится, и сами проглатыватели это понимают
  7. nemez
    nemez Сегодня, 08:55
    0
    Сложно судить миллиардера, ещё и бывшего президента.Изгаляются как могут.Надеюсь это шоу надолго.
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 08:59
    +2
    . По словам 45-президента США, Байден уже «очень сильно проигрывает выборы», причём проигрывает «вместе со своей бандой неудачников, головорезов и марксистов».

    Эээ Трамп. Ты Маркса то не трожь. И с бидоном в один ряд не ставь. Не по Сеньке шапка