После заседания суда Трамп назвал администрацию Байдена «бандой неудачников и марксистов»

Нынешний президент – коррупционер. Он пытается арестовать своего главного политического оппонента по сфабрикованным обвинениям.Причём по выдвигаемым обвинениям пришлось бы признать виновным и его самого (Байдена), и многих других президентов США, которые так или иначе работали дома с документацией.

Все они пытаются уничтожить американскую демократию, раскручивая дела по лживым обвинениям, используя коррупционные схемы, подавляя американскую свободу, свободу слова.

В Майями состоялось заседание суда, куда был в качестве главного фигуранта дела по 37-ми обвинительным пунктам приглашён 45-й президент США Дональд Трамп. Как только Трамп в своём кортеже появился у здания судебного органа, встречающая толпа устроила экс-президенту такие овации, будто он идёт не на суд, а на концертное выступление. В связи с этим даже противники Трампа признали, что такого рода картинка сыграла, скорее, в пользу Трампа, чем против него. Его рейтинговый отрыв от ближайшего внутрипартийного конкурента Рона Десантиса (губернатора Флориды) к настоящему моменту достиг рекорда. За Трампа готовы проголосовать около 56% поклонников Республиканской партии, за Десантиса – менее 16%.На заседании суда Трамп не признал себя виновным ни по одному пункту. Напомним, что обвиняется Трамп, например, в хранении на своей вилле Мар-а-Лаго секретных документов. По словам 45-го президента, те документы, который ФБР в его флоридской резиденции обнаружило, он имел право у себя хранить.Из выступления Трампа после заседания суда:По словам 45-президента США, Байден уже «очень сильно проигрывает выборы», причём проигрывает «вместе со своей бандой неудачников, головорезов и марксистов».Трамп:За несколько часов до вызова Трампа в суд пресс-секретарь Белого дома заявила, будто бы администрация действующего президента не имеет никакого отношения к уголовному преследованию предыдущего президента. Трамп назвал это очередной ложью.