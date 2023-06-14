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Глава Пентагона Ллойд Остин обсудит с союзниками по «антироссийской коалиции» поддержку ВСУ в рамках начавшегося наступления

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Глава Пентагона Ллойд Остин обсудит с союзниками по «антироссийской коалиции» поддержку ВСУ в рамках начавшегося наступления

Соединенные Штаты намерены поддерживать контрнаступление ВСУ всеми способами, включая поставки новых вооружений, но не только со своей стороны, европейские союзники тоже должны раскошелиться. Для решения этого вопроса глава Пентагона Ллойд Остин намерен посетить Брюссель.


Согласно распространенному заявлению пресс-службы Минобороны США, глава военного ведомства Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли отправляются в Европу, чтобы провести встречу с союзниками по антироссийской коалиции, поддерживающими Украину. Заседание многосторонней группы пройдет 15 июня, а 16 американцы планируют собраться в "тесном кругу" только с участием стран НАТО.

Главная тема данных обсуждений - военная помощь Украине в рамках начавшегося контрнаступления, США планируют оказывать полную поддержку украинской армии и даже уже разработали предварительный план по поставкам вооружений. Список того, что сейчас крайне необходимо ВСУ, в Пентагоне тоже составили. Теперь американцы будут раскручивать Европу на поставку Киеву зенитных и противотанковых комплексов, артиллерии и боеприпасов. Все это, как заявляют американские военные, необходимо для "комбинированного наступления" ВСУ через "хорошо защищенные русские позиции, прикрытые минами".

(...) сейчас в центре внимания Украины находятся системы ПВО, противотанковые комплексы и боеприпасы, а также артиллерия ближнего и дальнего действия, запасные части для военной техники

- говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

Кстати, подготовку украинских пилотов в Пентагоне тоже планируют обсудить.
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5 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:39
    +3
    Глава Пентагона Ллойд Остин обсудит с союзниками по «антироссийской коалиции» поддержку ВСУ в рамках начавшегося наступления
    . Чего ж тут непонятного... загнали союзников под одно ярмо, а теперь подстегивают, что б бодрее двигались в нужном направлении.
    Что самое ПРИКОЛЬНОЕ, пахать пытаются не плодородное поле, а большое вонюСее болото!!! Вырасти там ничего не может, только извазюкаются все, а то и завязнут, по самое... самое.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:46
      +1
      Цитата: rocket757
      Глава Пентагона Ллойд Остин обсудит с союзниками по «антироссийской коалиции» поддержку ВСУ в рамках начавшегося наступления
      . Чего ж тут непонятного... загнали союзников под одно ярмо, а теперь подстегивают, что б бодрее двигались в нужном направлении.
      Что самое ПРИКОЛЬНОЕ, пахать пытаются не плодородное поле, а большое вонюСее болото!!! Вырасти там ничего не может, только извазюкаются все, а то и завязнут, по самое... самое.

      Вот как запад умудрился стоя по колено в го.вне убедить многих, что они стоЯт по колено в шоколаде request
      Приветствую hi
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 08:49
        0
        Цитата: Теренин
        Вот как запад умудрился стоя по колено в го.вне убедить многих, что они стоЯт по колено в шоколаде

        Сила СМИ
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:45
    +1
    Прекрасное фото- обрезанный х,охол стоит перед,черным господином. НЭжалЭжность и кружевные труселя,однако..)
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:47
    +3
    Если хочешь испортить себе настроение на день - посмотри на фото Остина вместе с Резниковым и гарантирую, что настроение будет испорчено. Я не расист, но эти две рожи действительно омерзительны, а если еще слышал их высказывания о России, то в двойне.
    европейские союзники тоже должны раскошелиться
    Это обязательно и без этого ни как не "победить". Ответственность за поражение необходимо разделить между "союзниками", чтобы в последствии склоняли не только Сша.