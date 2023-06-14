Глава Пентагона Ллойд Остин обсудит с союзниками по «антироссийской коалиции» поддержку ВСУ в рамках начавшегося наступления

(...) сейчас в центре внимания Украины находятся системы ПВО, противотанковые комплексы и боеприпасы, а также артиллерия ближнего и дальнего действия, запасные части для военной техники

Соединенные Штаты намерены поддерживать контрнаступление ВСУ всеми способами, включая поставки новых вооружений, но не только со своей стороны, европейские союзники тоже должны раскошелиться. Для решения этого вопроса глава Пентагона Ллойд Остин намерен посетить Брюссель.Согласно распространенному заявлению пресс-службы Минобороны США, глава военного ведомства Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли отправляются в Европу, чтобы провести встречу с союзниками по антироссийской коалиции, поддерживающими Украину. Заседание многосторонней группы пройдет 15 июня, а 16 американцы планируют собраться в "тесном кругу" только с участием стран НАТО.Главная тема данных обсуждений - военная помощь Украине в рамках начавшегося контрнаступления, США планируют оказывать полную поддержку украинской армии и даже уже разработали предварительный план по поставкам вооружений. Список того, что сейчас крайне необходимо ВСУ, в Пентагоне тоже составили. Теперь американцы будут раскручивать Европу на поставку Киеву зенитных и противотанковых комплексов, артиллерии и боеприпасов. Все это, как заявляют американские военные, необходимо для "комбинированного наступления" ВСУ через "хорошо защищенные русские позиции, прикрытые минами".- говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.Кстати, подготовку украинских пилотов в Пентагоне тоже планируют обсудить.