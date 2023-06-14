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Киев готовит новые провокации в Белгородской области с диверсантами в российской форме

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Киев готовит новые провокации в Белгородской области с диверсантами в российской форме

Захлебывающееся на Запорожском направлении украинское наступление вынуждает Киев искать дополнительные места атак для отвлечения внимания российских военных.


По информации, распространяющейся в ряде профильных телеграм-каналов, таким местом может очередной раз стать территория Белгородской области России. В последнее время участившиеся попытки провокаций в этом регионе, вероятно, будут продолжены.

Сообщается, что противник готовит новую провокацию на Белгородчине с использованием диверсантов, переодетых в российскую военную форму.

По некоторым данным, с украинской стороны сформированы две штурмовые группы для прорыва российской границы. Эти силы состоят в том числе из боевиков батальона «шейха Мансура», состоящего из сторонников так называемой независимой Ичкерии (террористические организации, запрещённые в РФ). Примечательно, что с российской стороны приграничные территории будут усилены бойцами из Чечни. Имеется информация, что боевики с украинской стороны хотят использовать форму Росгвардии и подразделений «Ахмат» для своих диверсий на территории Белгородской области. Также указывается, что российскую форму сшили по спецзаказу на фабриках в Полтавской области Украины.

Все эти силы будут действовать под прикрытием вражеских беспилотников.

Насколько эта информация соответствует действительности, мы, вероятно, узнаем в ближайшие дни.
Использованы фотографии:
vos-mo.ru
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2 комментария
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  1. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 08:53
    0
    Информация верна.Идут соответствующие мероприятия,для усиления и не только границы.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:57
    +1
    Киев готовит новые провокации в Белгородской области с диверсантами в российской форме
    . Не зря МНОГИЕ ГОВОРЯТ, НАСТАИВАЮТ, что в прифронтовой полосе необходима специальная контролирующая структура с ШИРОКИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ.
    Может и так, только это надо было делать ещё вчера, что б "ответственным" чиновникам, руководителям, не пришлось опять повторятся типа "мы к такому не готовились".
    Да и вообще, необходим не фасадный ремонт, а капитально перестроение правящей, руководящие системы.
    Дождёмся ли, увидим, чего ни будь толкового, необходимого???