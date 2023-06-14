Захлебывающееся на Запорожском направлении украинское наступление вынуждает Киев искать дополнительные места атак для отвлечения внимания российских военных.
По информации, распространяющейся в ряде профильных телеграм-каналов, таким местом может очередной раз стать территория Белгородской области России. В последнее время участившиеся попытки провокаций в этом регионе, вероятно, будут продолжены.
Сообщается, что противник готовит новую провокацию на Белгородчине с использованием диверсантов, переодетых в российскую военную форму.
По некоторым данным, с украинской стороны сформированы две штурмовые группы для прорыва российской границы. Эти силы состоят в том числе из боевиков батальона «шейха Мансура», состоящего из сторонников так называемой независимой Ичкерии (террористические организации, запрещённые в РФ). Примечательно, что с российской стороны приграничные территории будут усилены бойцами из Чечни. Имеется информация, что боевики с украинской стороны хотят использовать форму Росгвардии и подразделений «Ахмат» для своих диверсий на территории Белгородской области. Также указывается, что российскую форму сшили по спецзаказу на фабриках в Полтавской области Украины.
Все эти силы будут действовать под прикрытием вражеских беспилотников.
Насколько эта информация соответствует действительности, мы, вероятно, узнаем в ближайшие дни.