Глава Комитета Госдумы по обороне: Скоро депутаты определят статус ЧВК в России

В обозримом будущем статус частных военных компаний (ЧВК) будет закреплен в российском законодательстве. Такое заявление сделал председатель Комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов.По словам главы думского комитета, депутаты нижней палаты российского парламента скоро представят предложения по определению статуса ЧВК. Это очень важно, поскольку до последнего времени частные военные компании, включая «Вагнер», не имеют в нашей стране официального статуса с точки зрения закона. При этом они принимают активное участие в специальной военной операции, выполняют ряд других важных задач для национальной безопасности российского государства.Штурм и освобождение Артемовска продемонстрировало, что та же ЧВК «Вагнер» является очень подготовленным соединением, обладающим большими военными возможностями. Игнорировать существование таких структур в России во время специальной военной операции не представляется возможным, тем более, что все больше людей хотят заключать контракты именно с ЧВК «Вагнер» и другими подобными организациями, и это тоже необходимо учитывать.Напомним, что недавно Министерство обороны Российской Федерации издало приказ о необходимости до 1 июля всем добровольческим формированиям РФ, действующим в зоне проведения специальной военной операции, подписать контракты с военным ведомством. Позже контракт с Минобороны подписал спецназ «Ахмат», а вот ЧВК «Вагнер», как сообщил его куратор Евгений Пригожин, от подписания контракта с министерством отказалась.