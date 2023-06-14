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Глава Комитета Госдумы по обороне: Скоро депутаты определят статус ЧВК в России

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Глава Комитета Госдумы по обороне: Скоро депутаты определят статус ЧВК в России

В обозримом будущем статус частных военных компаний (ЧВК) будет закреплен в российском законодательстве. Такое заявление сделал председатель Комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов.


По словам главы думского комитета, депутаты нижней палаты российского парламента скоро представят предложения по определению статуса ЧВК. Это очень важно, поскольку до последнего времени частные военные компании, включая «Вагнер», не имеют в нашей стране официального статуса с точки зрения закона. При этом они принимают активное участие в специальной военной операции, выполняют ряд других важных задач для национальной безопасности российского государства.

Штурм и освобождение Артемовска продемонстрировало, что та же ЧВК «Вагнер» является очень подготовленным соединением, обладающим большими военными возможностями. Игнорировать существование таких структур в России во время специальной военной операции не представляется возможным, тем более, что все больше людей хотят заключать контракты именно с ЧВК «Вагнер» и другими подобными организациями, и это тоже необходимо учитывать.

Напомним, что недавно Министерство обороны Российской Федерации издало приказ о необходимости до 1 июля всем добровольческим формированиям РФ, действующим в зоне проведения специальной военной операции, подписать контракты с военным ведомством. Позже контракт с Минобороны подписал спецназ «Ахмат», а вот ЧВК «Вагнер», как сообщил его куратор Евгений Пригожин, от подписания контракта с министерством отказалась.
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6 комментариев
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  1. pin_code
    pin_code Сегодня, 08:56
    +1
    Статус один может быть у ЧВК. Полная автономность когда это не затрагивает интересы государства. При интересах государства полное обеспечение при поставленных задачах и свое командование для минимизации потерь и максимуме КПД. Если неправ, поправте.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:03
      +2
      Цитата: pin_code
      Статус один может быть у ЧВК. Полная автономность когда это не затрагивает интересы государства. При интересах государства полное обеспечение при поставленных задачах и свое командование для минимизации потерь и максимуме КПД. Если неправ, поправте.

      Абсолютно неправы. Потому как позволяет ЧВК очень легко и непринуждённо проводить гос.перевороты в стране. Ведь ваш вариант подразумевает свободное перемещение личного состава и техники по стране без контроля государства.
  2. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 09:04
    +2
    Отказался ЧВК подписывать контракт с МО и правильно сделали.Эффективность,да и само существование "Вагнеров"под МО в нынешних условиях это конец ЧВК.Думаю не нужно это обьяснять.И правильно ,нужен закон о придании статуса.
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:06
    +1
    Легализация чвк требует внесения серьезных изменений в закон об оружии. Законотворец об этом не упоминает. Забыл, наверное.
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:08
    0
    Зачем ЧВК нужны внутри страны?

    Автор вместо рекламы Пригожина, которая итак идёт из каждого утюга, объяснил бы нам, какие конкретные преимущества получает Армия России от разделения на ВС РФ и частные компании?
    Еклмн... Все сводится к обсуждению, как бы лучше угодить личному повару....

    Можно подумать, что ЧВК сами растут на ветках и хороши от того, что они не подчиняются МО. Давайте приватизируем ещё и армию.... А Мин обороны распустим... .. На фига оно если все зло от генералов....??

    После этого останется распустить вообще и Государство... Ибо там чиновники, а они плохие....
  5. zloybond
    zloybond Сегодня, 09:09
    0
    При любом альянсе, когда затрагивается выполнение совместных задач государственного значения, должна быть четко озвучена ответственность обеих сторон. Одни задачи выполняют боевые- другие обеспечение и поддержка. Если красной линией идет невыполнение своей задачи - это уже должно рассматриваться как саботаж или предательство партнера.