Учёные из России разработали новую ракету-планер, способную поражать подводные цели

Учёные из Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова спроектировали ракету-планер с самонаводящимся снарядом, способную поражать подводные цели. Такие данные следуют из документа, опубликованного на сайте Роспатента.
Данная ракета, как ожидается, будет запускаться с надводных кораблей и летательных аппаратов. Как отметили военные специалисты, среди её главных преимуществ – увеличенная дальность полёта при небольших массогабаритных характеристиках, чего не скажешь, например, о противолодочной ракете-планере MALAFON французского производства.
Новое изобретение обладает несущим корпусом с прикреплённым к нему в задней части стартовым реактивным двигателем. Здесь же располагается и устройство отделения двигателя, а также стабилизатор.
Что касается переднего отсека корпуса ракеты, то здесь размещён самонаводящийся подводный снаряд. Оборудован этот снаряд устройством бесконтактного ввода данных в бортовую систему управления.
После того как топливо отработало, стартовый реактивный двигатель отделяют от ракеты вместе со стабилизатором, переводя её в режим планирования горизонтального полёта с аэродинамическим принципом поддержания высоты.
Напомним, что ещё в апреле месяце российская компания «Локационная мастерская» разработала противодронное ружьё ПАРС-С «Степашка», способное подавлять квадрокоптеры, активно используемые в ходе спецоперации на Украине. Кстати говоря, именно в связи с началом СВО и возникла необходимость увеличения производства такого оружия в несколько раз. В настоящее время предприятие ежемесячно выпускает сотни таких ружей.
Также российским конструкторам удалось недавно создать барражирующий боеприпас, дальность полёта которого достигает 25 км. Первые испытания такого дрона-камикадзе планируется провести уже в августе нынешнего года. По мнению специалистов, стоимость нового БПЛА может оказаться в 2 раза ниже по сравнению с его зарубежными аналогами.