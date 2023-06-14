С учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404».

Дмитрий Медведев, занимающий должность второго лица в Совете безопасности России, прокомментировал вчерашнее заявление президента страны о возможном создании на украинской территории «санитарной зоны» в случае продолжения украинских атак на российское приграничье. Этой ночью украинские диверсанты при поддержке артиллерии ВСУ вновь попытались пробиться на территорию Белгородской области. Российскими войсками попытка была пресечена, нанесены контрудары по позициям украинских артиллерийских расчётов.По словам Медведева, создание демилитаризованной (санитарной) зоны важно в целях безопасности России.Медведев:Прокомментировал зампред Совбеза России и публикацию западных СМИ, где со ссылкой на голландскую разведку было заявлено о том, что операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» готовил главком ВСУ Валерий Залужный. При этом в тех же публикациях говорится, что о планах по подрыву трубопроводов было известно как голландской военной разведке MIVD, так и ЦРУ. Знали, но никого не проинформировали?..По словам Дмитрия Медведева, исходя из доказанности западного соучастия в подрыве газопроводов, получается, что у России нет никаких ограничений по уничтожению кабельной связи врага. Речь идёт о сети кабелей, проложенных по океанскому дну. Например, это кабель, соединяющий Британию с США.Напомним, что ранее в самом блоке НАТО заявляли, что «есть опасность диверсий на морских кабелях». И в росте этой опасности обвиняли Россию, «которая может ответить на подрывы газопроводов». Всё это звучало как признание причастности Запада к атаке на «Северные потоки».