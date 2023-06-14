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Медведев: После ситуации с газопроводами у России нет никаких ограничений по уничтожению кабельной связи врага

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Медведев: После ситуации с газопроводами у России нет никаких ограничений по уничтожению кабельной связи врага

Дмитрий Медведев, занимающий должность второго лица в Совете безопасности России, прокомментировал вчерашнее заявление президента страны о возможном создании на украинской территории «санитарной зоны» в случае продолжения украинских атак на российское приграничье. Этой ночью украинские диверсанты при поддержке артиллерии ВСУ вновь попытались пробиться на территорию Белгородской области. Российскими войсками попытка была пресечена, нанесены контрудары по позициям украинских артиллерийских расчётов.


По словам Медведева, создание демилитаризованной (санитарной) зоны важно в целях безопасности России.

Медведев:

С учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404».

Прокомментировал зампред Совбеза России и публикацию западных СМИ, где со ссылкой на голландскую разведку было заявлено о том, что операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» готовил главком ВСУ Валерий Залужный. При этом в тех же публикациях говорится, что о планах по подрыву трубопроводов было известно как голландской военной разведке MIVD, так и ЦРУ. Знали, но никого не проинформировали?..

По словам Дмитрия Медведева, исходя из доказанности западного соучастия в подрыве газопроводов, получается, что у России нет никаких ограничений по уничтожению кабельной связи врага. Речь идёт о сети кабелей, проложенных по океанскому дну. Например, это кабель, соединяющий Британию с США.

Напомним, что ранее в самом блоке НАТО заявляли, что «есть опасность диверсий на морских кабелях». И в росте этой опасности обвиняли Россию, «которая может ответить на подрывы газопроводов». Всё это звучало как признание причастности Запада к атаке на «Северные потоки».
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45 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:22
    +9
    Удивительное прозрение чрез год задумчивости.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:24
      +9
      Но он всё-таки смог. Какой матёрый человечище.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 09:27
        +9
        Были бы яйца, давно это сделали бы.......
        1. Fisherman
          Fisherman Сегодня, 09:49
          +2
          Совсгласен с вами.....ну хоть у кого то в руководстве есть яйца открыто заявить об этом....остальные "по испански стыдливо" молчат, видимо чтобы не спугнуть свои активы на Западе.
        2. NotPetya
          NotPetya Сегодня, 11:00
          +1
          Были бы яйца, давно это сделали бы.......

          Нет никаких ограничений по уничтожению кабельной связи врага, просто денег нет. Найдем деньги, уничтожим кабельные линии. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
      2. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 09:37
        +1
        Цитата: Aken
        Но он всё-таки смог. Какой матёрый человечище.

        Одно слово - неДимон!
      3. pin_code
        pin_code Сегодня, 09:46
        0
        Надеюсь это сарказм), Незнайка был Человечище(в произведении Носова).
    2. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 09:49
      0
      По словам Дмитрия Медведева, исходя из доказанности западного соучастия в подрыве газопроводов, получается, что у России нет никаких ограничений по уничтожению кабельной связи врага.

      У Медведева много чего нет - шаров в штанах, стремления и желания победить, политической воли и стратегического ума.
    3. 25:17
      25:17 Сегодня, 09:52
      +3
      А толку то? Очередное сотрясение воздуха. Какая санитарная зона? Да ещё по границе Львова. Бред. Если уж так беспокоит ситуация в приграничных областях, не проще ли перекрыть (максимально затруднить) доступ оружия на Украину? Мосты стоят не тронутые, ЖД узлы функционируют и т.д.
      Нам с дивана конечно виднее, что там да как, но ведь максимально затруднить логистику противнику это аксиома.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 11:00
        0
        Так для тех, наверху, они не противники, а партнёры.
      2. VIK1711
        VIK1711 Сегодня, 11:05
        0
        Если уж так беспокоит ситуация в приграничных областях, не проще ли перекрыть (максимально затруднить) доступ оружия на Украину? Мосты стоят не тронутые, ЖД узлы функционируют и т.д.

        Вы ещё предложите газ перестать качать...
    4. фигвам
      фигвам Сегодня, 09:57
      0
      Цитата: Аркадий007
      Удивительное прозрение чрез год задумчивости.

      Может нужно было время для того чтоб подготовить всё для уничтожения кабелей.
    5. point
      point Сегодня, 10:15
      -2
      На фоне того, что британцы по давней привычке загодя (точнее лет пять уже как) рассказывают о собственных _очевидных_ уязвимостях как о свершившемся факте подготовки атаки на себя, такая "своевременность" Капитана Очевидность вызывает оторопь - это ведь один из верховных говорящиков по какомуто неслучайному недоразумению остающихся в пене российской власти. Кто он вообще, что способен нести такие мемоносные фразы с загарелым лицом преуспевающего нуовориша?
      Дороги в России уже давно исправили, но страна-то традиционная...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:26
    +7
    Действуй,Фредди!Так за чем дело встало?А!Одно дело озвучить,другое дело-сделать
    1. Товарищ_Икс
      Товарищ_Икс Сегодня, 11:23
      0
      Какую реальную власть (возможности) имеет Медведев?
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:29
    +7
    Ну на счёт "ограничений" Д. Медведев сильно погорячился. К сожалению. Зачем говорить о том, что не можешь (стесняешься) сделать?
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 09:50
      +1
      Ну это же он в своей Телеге написал, спросонья.
      1. NotPetya
        NotPetya Сегодня, 11:01
        0
        Ну это же он в своей Телеге написал, спросонья.

        В твиттере не написал, значит послание только для внутренней аудитории. Не зачет!
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:29
    +7
    В качестве совета Димону: "сначала ударь, потом подавай голос", «Маугли» Редьярда Киплинг. А еще лучше добрые дела делать анонимно. Хотя чего это я на Медведа погнал... он же чисто рейтинг набивает дерзкими речами :)
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:48
      +1
      - Хочешь стрелять – стреляй, а не болтай. (с) к/ф Хороший, плохой, злой
  5. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 09:29
    +4
    "Посадки где?"- сама эта публика как раз знает разницу между обещаниями и женитьбой.
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:35
    +4
    Мне кажется , что самым мирным решением, было бы оценить СП-1-2 и предложить купить его + упущенная прибыль. США и Британии и Германии....,может быть, ЕС. Дать время, пока мы завязаны активно с 404. В противном случае озвучить уничтожение коммуникаций на эту же сумму. Есть трубопроводу, кабеля, газовозы, терминалы сжижения и разжижения.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:35
    -3
    ДАМ это говорящая голова от Путина: то что не может сказать ВВП озвучивает ДАМ. Он даёт понять; такое возможно, на языке разведки это: " контролиремая утечка информации"
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 09:40
      +6
      Учитывая частоту выступлений Дмитрия Анатольевича, это уже не "контролируемая утечка информации", а словесный поток. Если не использовать иную фразу.
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 09:57
        0
        Цитата: Fangaro
        словесный поток

        Вполне адекватная реакция для того, кто пока еще не Президент и решений принимать не может.
        Но следует отметить что на посту Президента ДАМ не ждал 8 лет, а практически мгновенно отреагировал на попытку бомбить Цхинвал и обстрел наших миротворцев 8.08.2008.
        1. Борис Сергеев
          Борис Сергеев Сегодня, 10:46
          +1
          Кто там отреагировал на Цхинвал - ещё вопрос. Однако, точно, что российские войска были остановлены в 40 км от беззащитного Тбилиси соглашением " Медведев- Саркози".
      2. NotPetya
        NotPetya Сегодня, 11:03
        0
        а словесный поток.

        У вас две ошибки в слове поток.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:55
      +2
      belay Путин не может сказать?А как насчет СДЕЛАТЬ?Тоже ,не?Тогда к чему все это?Доставши нож-надо бить,а не грозить им
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:36
    +1
    После ситуации с газопроводами у России нет никаких ограничений по уничтожению кабельной связи врага
    Дмитрий Анатольевич "глаголом жжет сердца людей". Так их немчуру (иностранцев) поганую. Их же оружием и по их же откормленным рожам. (ирония... добрая)
  9. 30 вис
    30 вис Сегодня, 09:36
    +6
    На роль Жириновского Медведев не проходит . У Владимира Вольфовича была харизма - кураж ! От его слов вроде бы все смеялись , улыбались , крутили пальцем у виска . Но слова его запоминали ., у некоторых сводило челюсти от ужаса и злости ... холодело в сердце .. Многое из его слов сбылось . Многое сбудется . В.В Жириновский отличный аналитик , оратор , интересный собеседник .. Пока таких в России не наблюдаем . Может Пригожин ? ... Но , нет там другое ...
    1. Джузеппе_Калиостро
      Джузеппе_Калиостро Сегодня, 09:46
      -1
      Спасибо, что вспомнили. Как же не хватает сейчас Жириновского!
      Царство ему Небесное!
  10. Deon59
    Deon59 Сегодня, 09:37
    -1
    Ну ну ,как махну левой рукой вся Англия утонет. А правой махать страшно . Что так - можно и без головы остаться
  11. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 09:37
    +2
    Слова сказанные в догонку ВВП, но не тут то было.
    ВВП сливает сильные карты на руках на весь Мир провозгласив — «пасс».
    Финито ля комедия! Занавес!

    А ведь всё на это указывало и вело. Цели СВО — в топку. Чаянья и надежды русского народа — в топку. Ельцин v.2 или Горбочёв v.3?
    Стратегическое поражение стартующей официально с даты выступления. Да, время попердеть есть, — годы, десятилетие. Но Короля шахами загоняют в мат.
    На этом всех поздравляю!
    Фигачьте по минусам.
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:37
    +11
    Медведев: После ситуации с газопроводами у России нет никаких ограничений по уничтожению кабельной связи врага

    Неужто началось?
    Сегодня на трансляции встречи с блогерами ВВП сделал заявление, что он принимает решения в тандеме с вами, Дмитрий Анатольевич. Хочу поделиться с вами одним наблюдением.
    ВВП в ответе одному блогеру сказал, что мы воюем, как подобает солдатам, а ВСУ использует террористические методы и разбойничьи способы.
    Скажите, сможет ли на ринге выстоять боксёр, ведущий бой по правилам бокса, против бойца по боям без правил? Именно такую трактовку тактики ведения боёв и ответов на действие украинских ДРГ я услышал...
    А как вы считаете, вправе ли Россия воевать в белых перчатках против гопников из подворотни?
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 10:15
      +3
      Цитата: ROSS 42
      А как вы считаете, вправе ли Россия воевать в белых перчатках против гопников из подворотни?

      Нет, не вправе, это стратегия не рыцаря, но труса. Он только маскируется под рыцаря, а по факту трус ждун.
      Все решения нашего главковерха в отношении Украины принимаются с опозданием, то на 8 лет, то на год, а оправдывается все это типа "нас обманули", то же мне брошенная невеста.
      И не важно, сам он тормозит, или окружение его отговаривает, окружением он сам себя окружил.
      На лицо во власти отсутствует не только воля к принятию ответственных решений, не только способность к стратегическому мышлению, но даже и элементарный здравый смысл в дефиците.
  13. ettore
    ettore Сегодня, 09:37
    +6
    С учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404».

    По словам Дмитрия Медведева, исходя из доказанности западного соучастия в подрыве газопроводов, получается, что у России нет никаких ограничений по уничтожению кабельной связи врага. Речь идёт о сети кабелей, проложенных по океанскому дну. Например, это кабель, соединяющий Британию с США.

    Всё это очередное - бла-бла-бла.
  14. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 09:43
    +4
    Ну так уничтожай! Хватит языком болтать. А то послушаешь - тиранозавр, а поглядишь внимательно и чижика не осилит...
  15. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:44
    +4
    Ежкин кот.....так ведь можно дойти и до того, что стрелять прямо во врага разрешат....

    А пока что это все так, самодеятельность на свой риск. Теперь понятно, что значат слова "мы ещё не начинали...."
  16. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:47
    0
    С врагами только бы ещё определиться. А то те кому мы гоним нефть, газ и другие полезные ископаемые явно ведь такими не считаются, так как врагам ведь никто такое не гонит, правда ведь?
  17. Жнец
    Жнец Сегодня, 09:58
    -3
    в ответ Россию отрубят от инета. Как комменты оставлять будем на форумах
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 10:10
      +1
      а в чем проблема? так же и будешь, как сейчас
  18. Трямс
    Трямс Сегодня, 10:07
    0
    линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль
    Ого, Диман че, читает комменты на ВО? :)))
    Причем не те, которые растят из него фотошопера 1в1 народу, а мои %))
    у России нет никаких ограничений по уничтожению кабельной связи врага. Речь идёт о сети кабелей, проложенных по океанскому дну. Например, это кабель, соединяющий Британию с США.
    ты сначала хотя бы соединяющие ЕС с У и РФ отруби, на период, сразу больше пользы будет
  19. jamonchik
    jamonchik Сегодня, 10:19
    +1
    И только один Ведмедь бьётся в интернете tongue
  20. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:21
    +3
    Экс президет, возможно, гонит вслух фигню ровно с той поры, как сына из Омерики вытурили.

    Ответственности, возможно, никакой за слова и прогнозы, сбылось, не сбылось, запустили экономику или нет - пофигу.

    Жизнь удалась.

    А в реале, возможно, просто признал в лоб вину за возможные будущие обрыва связи. А не будет - возможно, станет в очередной раз посмешищем...(вроде, запад уже почти не обращает внимания на его"ПРОГНОЗЫ")
  21. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:02
    +1
    Скоро выйдет из печати сборник "Димкины страшилки", уря-патриотам будут вручать бесплатно, для чтения перед сном.