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Дания планирует возродить подводные силы в составе ВМС для «сдерживания России» в Балтийском море

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Дания планирует возродить подводные силы в составе ВМС для «сдерживания России» в Балтийском море

Дания намерена закупить партию подводных лодок и возродить подводные силы в составе ВМС страны. В Копенгагене намерены заняться "сдерживанием России" в Балтийском море. Об этом сообщает Breaking Defense.


Дания намерена присоединиться к странам балтийского региона, которые уже "сдерживают" Россию в Балтийском море. Вроде все у датчан для этого есть, но вот подводных лодок не хватает для слежения за российскими боевыми кораблями и субмаринами, проходящими через датские воды в случае захода или выхода с Балтики.

В датском парламенте уже обсуждается вопрос закупки партии неатомных подводных лодок, но какой-либо конкретики пока нет. Предварительно, речь идет о четырех субмаринах, но это не окончательное решение. Также пока не известно, у кого датчане будут закупать подлодки, если такое решение все же будет принято. Эксперты склоняются к мысли, что у Германии, которая имеет большой опыт строительства ДЭПЛ, в том числе и для других государств.

Дания стратегически [выгодно расположена], а это означает, что все корабли ВМФ России должны проходить через наши воды, если они выходят из Санкт-Петербурга или Калининграда, и поэтому нам необходимо усилить нашу глубоко эшелонированную оборону, что является для нас совершенно новым вызовом

- заявил глава внешнеполитического комитета парламента страны Майкл Ааструп Йенсен.

Ранее Дания имела подводный флот, на 2004 год составе датских ВМС числилось шесть субмарин типа "Нэккен", "Навэлен" и "Коббен" шведского и немецкого производства. Пять из них были выведены из состава флота, а KDM Kronborg была возвращена шведам.
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9 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:24
    +3
    Сами себе придумали вызов и сами с ним приступили бороться.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:48
      0
      Один из вариантов датской "озабоченности" это защита Гренландии от настырных предложений продажи США, а вовсе не пресловутое "сдерживание России". Просто датчане как те рабы не имеют права и сил высказать свою озабоченность США вот и пользуются поводами лежащими на поверхности.
  2. К-50
    К-50 Сегодня, 09:29
    +3
    Дания планирует возродить подводные силы в составе ВМС для «сдерживания России» в Балтийском море

    Каждый карлик норовит подкрякнуть хехемону! fellow lol
    Не понимают дурынды, что если до большого кипежа дойдёт, то одной мегатонной БГ хватит, чтобы больше никогда не вспоминать про живших когда-то данов.
    Сидите спокойно, авось пронесёт! fellow wassat
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 09:33
    +1
    Вроде все у датчан для этого есть, но вот подводных лодок не хватает для слежения за российскими боевыми кораблями и субмаринами, проходящими через датские воды в случае захода или выхода с Балтики.

    Похоже кто-то толкает датчан на покупку ПЛ, для контроля и блокирования своих вод, им достаточно гидрофонного барьера, и РЛС. А блокировать лучше всего береговыми ракетными установками. Это в разы дешевле. ПЛ это оружие нападения, а не обороны.
    1. swnvaleria
      swnvaleria Сегодня, 10:06
      0
      ну кто заставляет европу утилизировать своё вооружение через окрайну ? кому выгодно потом давать кредиты на закупку нового вооружения у конкретного производителя , страны ?
  4. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 09:37
    +1
    Очередь выстроилась, все боятся опоздать "по сдерживать Россию", вдруг кто-нибудь раньше успеет.
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 09:59
      0
      все боятся опоздать "по сдерживать Россию", вдруг кто-нибудь раньше успеет.

      Все уже опоздали, укрогейропейцы встали стеной на пути коварной России. Им повезло, все плюшки теперь отправляют туда.
      Хотя некоторые уже начинают понимать, что "сдерживать" Россию, больно, а некоторые уже и не расскажут как это больно.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:39
    0
    Не сразу Москва строилась: на всё про всё лет 10-15 уйдёт.
  6. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 10:40
    0
    Цирк уродов закончится только тогда, когда закончатся )))