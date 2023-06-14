На латвийской границе скопились очереди из украинцев, желающих выехать в Россию

На латвийском международном автомобильном пункте пропуска «Виентули» на прошлой неделе начали оказывать помощь желающим выехать в Россию украинцам, пока только волонтерскую. К этому времени на границе со стороны Латвии скопилась большая очередь, состоящая не только из граждан Украины, ранее покинувших свою страну, но и жителей Молдавской Республики. О скоплении на пункте пропуска ремигрантов сообщает латвийский телеканал LSM.
Некоторые украинцы возвращаются домой в новые регионы РФ, которые они покинули в прошлом году, когда в Херсонскую и Харьковскую область вошли российские войска. Другие хотят забрать оставшихся на теперь уже российской территории родственников. Многие жалуются, что так и не сумели прижиться в Европе и вынуждены возвращаться на родину.
Одна из женщин рассказала журналистам, что намерена вернуться в родной Мариуполь, который сильно пострадал в ходе боев. Там она собирается восстановить документы и, если все сложится хорошо, остаться жить в городе, став гражданкой России. Другая семейная пара собирается добраться до Новой Каховки, которая пострадала от наводнения после разрушения плотины ГЭС, и в случае необходимости вывезти оттуда родственников в Европу.
С конца мая в «Виентули» скопилось большое количество украинских беженцев, желающих пересечь границу и попасть на территорию РФ. Ждать досмотра и пропуска им приходится по несколько дней. Местные власти особой поддержки украинцам не оказывают. Погода стоит жаркая, но у людей даже не хватает воды. Небольшой мобильный пункт помощи в приграничье организовали волонтеры из ассоциации «Твои друзья». Люди, стоящие в очереди, ходят по ближайшим домам и просят хотя бы напоить их.
Люди голодают. Два дня (ожидания), но здесь просто ничего нет. Сейчас лето, воды нет. Завтра сюда привезут дополнительные туалеты
— рассказала репортерам волонтер Диана Киселева.
В местной погранслужбе заявили, что задержки с пропуском через границу возникли из-за длительных процедур проверки на российской стороне. На самом деле, проблемы у желающих выехать в Россию через «Виентули» возникли еще осенью прошлого года, рассказал местный житель. Однако латвийские власти до сих пор ничего не предприняли, чтобы хоть как-то помочь людям, обеспечив их элементарными удобствами, едой и водой на время ожидания досмотра. Только в конце мая эту задачу частично начали решать волонтеры.
В свою очередь, уже пересекшие границу украинцы пишут в соцсетях, что это латышски пограничники создают пробки, досматривают каждую вещь, процесс идет очень долго. При этом вблизи с границей нет даже заправок, людям приходится выпрашивать бензин друг у друга.