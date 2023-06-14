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На латвийской границе скопились очереди из украинцев, желающих выехать в Россию

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На латвийской границе скопились очереди из украинцев, желающих выехать в Россию

На латвийском международном автомобильном пункте пропуска «Виентули» на прошлой неделе начали оказывать помощь желающим выехать в Россию украинцам, пока только волонтерскую. К этому времени на границе со стороны Латвии скопилась большая очередь, состоящая не только из граждан Украины, ранее покинувших свою страну, но и жителей Молдавской Республики. О скоплении на пункте пропуска ремигрантов сообщает латвийский телеканал LSM.


Некоторые украинцы возвращаются домой в новые регионы РФ, которые они покинули в прошлом году, когда в Херсонскую и Харьковскую область вошли российские войска. Другие хотят забрать оставшихся на теперь уже российской территории родственников. Многие жалуются, что так и не сумели прижиться в Европе и вынуждены возвращаться на родину.

Одна из женщин рассказала журналистам, что намерена вернуться в родной Мариуполь, который сильно пострадал в ходе боев. Там она собирается восстановить документы и, если все сложится хорошо, остаться жить в городе, став гражданкой России. Другая семейная пара собирается добраться до Новой Каховки, которая пострадала от наводнения после разрушения плотины ГЭС, и в случае необходимости вывезти оттуда родственников в Европу.

С конца мая в «Виентули» скопилось большое количество украинских беженцев, желающих пересечь границу и попасть на территорию РФ. Ждать досмотра и пропуска им приходится по несколько дней. Местные власти особой поддержки украинцам не оказывают. Погода стоит жаркая, но у людей даже не хватает воды. Небольшой мобильный пункт помощи в приграничье организовали волонтеры из ассоциации «Твои друзья». Люди, стоящие в очереди, ходят по ближайшим домам и просят хотя бы напоить их.

Люди голодают. Два дня (ожидания), но здесь просто ничего нет. Сейчас лето, воды нет. Завтра сюда привезут дополнительные туалеты

— рассказала репортерам волонтер Диана Киселева.

В местной погранслужбе заявили, что задержки с пропуском через границу возникли из-за длительных процедур проверки на российской стороне. На самом деле, проблемы у желающих выехать в Россию через «Виентули» возникли еще осенью прошлого года, рассказал местный житель. Однако латвийские власти до сих пор ничего не предприняли, чтобы хоть как-то помочь людям, обеспечив их элементарными удобствами, едой и водой на время ожидания досмотра. Только в конце мая эту задачу частично начали решать волонтеры.

В свою очередь, уже пересекшие границу украинцы пишут в соцсетях, что это латышски пограничники создают пробки, досматривают каждую вещь, процесс идет очень долго. При этом вблизи с границей нет даже заправок, людям приходится выпрашивать бензин друг у друга.

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36 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:57
    0
    В Европу путь лежит через Берингов пролив.
  2. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 09:58
    +2
    Показательно! А начнётся наше наступление - вообще тайфун из бегущих с украины начнётся....
  3. Ave_patriam
    Ave_patriam Сегодня, 09:59
    +15
    Опять принимаем без разбора всех желающих, никакой фильтрации (почему-то я в этом уверен). А потом удивляемся что на нашей территории диверсии.
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 10:07
      +6
      Так вон сказано латыши же помогают вроде... Каждую вещь проверяют. :)
    2. Комментарий был удален.
    3. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 10:18
      -3
      В целях безопасности таких беженцев следовало бы отправлять в лагеря до конца войны.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 10:22
        +1
        "Хорошее" предложение, а потом удивляемся, почему против нас стало воевать население востока и юга Украины, хотя в 14-15 годах не воевало.
        1. hhurik
          hhurik Сегодня, 10:42
          0
          Ну раз воюет уже - чего стесняться? wink На шконку в лагерь до окончания войны, оно лучше пусть под присмотром сидят, чем будут пускать под откос наши поезда и взрывать нефтезаводы. Или здоровье и жизнь собственных граждан, так, чепуха? Все исполнители терактов - если ФСБ не врет - использовали для отхода границу с Троебалтией.
          1. Чёрный
            Чёрный Сегодня, 11:17
            0
            И что мы получим от их въезда в Россию, теракты?..Нет уж..Те, кто изначально выбрал свалить в Европу, пусть туда же и гребут...или получим очередную пятую колонну с камнем за пазухой.
            1. topol717
              topol717 Сегодня, 11:55
              +2
              Цитата: Чёрный
              И что мы получим от их въезда в Россию, теракты?

              Не надо всех людей под одну гребенку. Там им одно по зомбоящику показывают у нас другое.
              Неизвестно как бы себя вел каждый из местных оказавшись под мощной инфопропагандой запада.
              А люди нам нужны, и братья славяне из Украины не меньше чем Узбеки/Киргизы или Китайцы/Монголы.
    4. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:20
      0
      Цитата: Ave_patriam
      Опять принимаем без разбора всех желающих,

      Всё верно. Шаг за шагом.
      1. Принять.
      2. Фильтрация.
    5. Венд
      Венд Сегодня, 10:27
      0
      Цитата: Ave_patriam
      Опять принимаем без разбора всех желающих, никакой фильтрации (почему-то я в этом уверен). А потом удивляемся что на нашей территории диверсии.

      Согласен, нужна карантинная зона для полной проверки по убеждениям и намерениям.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 10:41
        0
        И как проверять? На полиграфе? Так это незаконно - полиграф в законодательстве не прописан и никогда не будет прописан.
        1. hhurik
          hhurik Сегодня, 11:55
          -1
          Че ты как маленький wink В камеру или крытую зону, на полгода минимум. Там опытные люди разговорят.
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 11:59
        0
        Цитата: Венд
        Согласен, нужна карантинная зона для полной проверки по убеждениям и намерениям.

        Может все-таки людям будем верить?
        Еще Берия сказал, был бы человек а статья найдется. В том же Ёбурге много желающих Россиян устроить теракты на ЖД путях. Так что у нас и своих предателей много. Но я согласен, пересекающие границу Украинцы должны попадать под особый контроль.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:00
    +5
    А потом в этом потоке приедет очередной куратор или исполнитель рванет кого-то из наших патриотов и спокойно тем же маршрутом укатит во свояси.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:40
      -1
      Цитата: Ропот 55
      А потом в этом потоке приедет очередной куратор или исполнитель

      ФСБ уже мышей совсем не ловит? За его дискредитацию тебе бы срок впаять по закону.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 11:14
        0
        Почему дискредитация? Или у нас в этом вопросе всё идеально гладко? Вроде бы на самам верху не отрицают, что у нас спящих "сочувствующих" и просочившихся полно..
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 12:01
          0
          Цитата: al3x
          Почему дискредитация? Или у нас в этом вопросе всё идеально гладко? Вроде бы на самам верху не отрицают, что у нас спящих "сочувствующих" и просочившихся полно..

          А где их нет? Или в США мало терактов?
          ФСБ у нас хорошо работает, но оно не всесильно.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:09
    +3
    По большому счету границу надо закрывать.Против нас идет война.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:23
      -6
      Цитата: dmi.pris1
      По большому счету границу надо закрывать.

      Цитата: dmi.pris1
      По большому счету границу надо закрывать.

      Да ты просто предатель, приспешник уронацистов, предавший русских, которые оказались за границами России и хотят вернуться на Родину.
  6. Оболенский
    Оболенский Сегодня, 10:12
    +7
    Честно говоря, я бы эти пограничные пункты со стороны Прибалтики прикрыл. Нет гарантии, что в этом потоке проскользнут те, кому проскальзывать совершенно не нужно. Да и сомневаюсь я, что с нашей стороны ведётся досмотр каждого. А говорить они могут что угодно. И про родственников плакаться и прочее. Не верю я. Пусть будет коридор для возвращенцев через Польшу, быстрее из Европы-то, в свою Украину. Ни к чему им по России разъезжать, этак они до "родных" пенат не доедут, растворятся на нашей территори. Ну, и зачем создавать себе лишние сложности?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:33
      +2
      Цитата: Оболенский
      Ну, и зачем создавать себе лишние сложности?

      Мало того, что из-за Ельцина и таких как ты миллионы русских разных национальностей были выброшены за границу, так теперь ты ещё хочешь запретить им вернуться на Родину.
      А ведь Путин говорил, что русские своих не бросают.
      Тебя нужно расстрелять 3 раза как изменника на 10 лет без права переписки строгого режима!
  7. polinet
    polinet Сегодня, 10:14
    +1
    Цитата: Ave_patriam
    Опять принимаем без разбора всех желающих, никакой фильтрации (почему-то я в этом уверен). А потом удивляемся что на нашей территории диверсии.

    откуда эта проверенная информация? вам лично доложили?
  8. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 10:17
    -1
    Ну вот скажите, а нам то они зачем нужны? Свалили, вот пусть теперь в ЕС и сидят.
    1. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 10:19
      -1
      В ЕС не так давно предложили отлавливать потенциальных призывников и отправлять их на украину.
      1. pin_code
        pin_code Сегодня, 10:37
        0
        И что из этого следует? Россия щедрая душа?
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:35
      +5
      Цитата: Виктор Сергеев
      Свалили, вот пусть теперь в ЕС и сидят.

      Как попасть на Родину, например, из Киева или Одессы? Только крюком через ЕС. А всякую сволочь должно ФСБ ловить.
  9. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 10:17
    -5
    Да уж.. ничего нового.
    "Рыба ищет, где глубже, а "украинец", где лучше."
    Молдаване по сути будут еще хлище.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:36
      +2
      Цитата: Deadушка
      украинец

      Как ты отличаешь "украинца" от русского по состоянию души? Неужели череп меряешь?
      Лучше бы русский язык подучил чтобы знать его похлИще.))))
  10. swnvaleria
    swnvaleria Сегодня, 10:18
    +1
    а чего это они переобуваются в прыжке? а как же "украина це европа " а мы европейци ? а кружевные труселя ? цеж их цености були , или прозрение , или халява закончилась ? конечно среди них есть много нормальных достойных и образованных людей , но много и гнилушек , и как их вычислить ? вот в чём вопрос , а гадостей они могут наделать ой как не мало.
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 10:32
      0
      Так ведь "переобуваться на лету" и есть самая главная европейская ценность.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 12:06
      0
      Цитата: swnvaleria
      а чего это они переобуваются в прыжке? а как же "украина це европа " а мы европейци ? а кружевные труселя ? цеж их цености були , или прозрение , или халява закончилась ? конечно среди них есть много нормальных достойных и образованных людей , но много и гнилушек , и как их вычислить ? вот в чём вопрос , а гадостей они могут наделать ой как не мало.

      А вам не приходило в голову, что скакало там пол процента населения, а остальные вполне нормальные люди с обычными христианскими ценностями?
  11. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 10:44
    +1
    Фильтрация обязательна. Беженцев призывного возраста под мобилизацию и формирования освободительной армии.
  12. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:51
    +7
    Опупеть комментарии! Бздительные интернет-бойцы строго разглядывают врага в каждой приезжающей бабе. И находят!
    Сестра моей тещи уже старушка, ей лет 75. Жили в Северодонецке с мужем, работали на химкомбинате. С началом войны жили в подвале дома, своей пятиэтажки, потом когда совсем подперло, подались в Днепропетровск. А куда вы думали, через линию фронта старикам бежать? Сейчас неизвестно где. Я вот представлю, что эти очумевшие обездоленные старики на этом пункте пропуска пытаются прорваться в Москву к сестре, где оба когда-то Менделеевку закончили, а тут сидит такая червивая вонь с диванов: чего они сюда прутся... на кой они здесь нужны...
    Вы думайте, прежде чем что-то писать, и пишите только то, за что потом стыдно не будет. А то порой создается впечатление, что сюда в комментарии делают набеги палачи и полицаи.
    Кому надо, приезжих проверяет, и понимает в этом поболее комментаторов. Основная масса едущих людей - это те люди, ради освобождения которых и началась эта война. Наши погибшие парни с того света в морды бы вам плюнули, если б могли. Опомнитесь.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:21
    0
    На латвийской границе скопились очереди из украинцев, желающих выехать в Россию
    . Всё сложно и улучшений, пока, не предвидится.
    Если так и дальше пойдёт, ту сторону ждёт большое опустошение.
    Наглы могут быть довольны, но... не долго, это мы им можем гарантировать!
  14. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:22
    0
    Фильтровать бы всех нужно, а еще лучше не пускать.