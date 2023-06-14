На латвийской границе скопились очереди из украинцев, желающих выехать в Россию

Люди голодают. Два дня (ожидания), но здесь просто ничего нет. Сейчас лето, воды нет. Завтра сюда привезут дополнительные туалеты

На латвийском международном автомобильном пункте пропуска «Виентули» на прошлой неделе начали оказывать помощь желающим выехать в Россию украинцам, пока только волонтерскую. К этому времени на границе со стороны Латвии скопилась большая очередь, состоящая не только из граждан Украины, ранее покинувших свою страну, но и жителей Молдавской Республики. О скоплении на пункте пропуска ремигрантов сообщает латвийский телеканал LSM.Некоторые украинцы возвращаются домой в новые регионы РФ, которые они покинули в прошлом году, когда в Херсонскую и Харьковскую область вошли российские войска. Другие хотят забрать оставшихся на теперь уже российской территории родственников. Многие жалуются, что так и не сумели прижиться в Европе и вынуждены возвращаться на родину.Одна из женщин рассказала журналистам, что намерена вернуться в родной Мариуполь, который сильно пострадал в ходе боев. Там она собирается восстановить документы и, если все сложится хорошо, остаться жить в городе, став гражданкой России. Другая семейная пара собирается добраться до Новой Каховки, которая пострадала от наводнения после разрушения плотины ГЭС, и в случае необходимости вывезти оттуда родственников в Европу.С конца мая в «Виентули» скопилось большое количество украинских беженцев, желающих пересечь границу и попасть на территорию РФ. Ждать досмотра и пропуска им приходится по несколько дней. Местные власти особой поддержки украинцам не оказывают. Погода стоит жаркая, но у людей даже не хватает воды. Небольшой мобильный пункт помощи в приграничье организовали волонтеры из ассоциации «Твои друзья». Люди, стоящие в очереди, ходят по ближайшим домам и просят хотя бы напоить их.— рассказала репортерам волонтер Диана Киселева.В местной погранслужбе заявили, что задержки с пропуском через границу возникли из-за длительных процедур проверки на российской стороне. На самом деле, проблемы у желающих выехать в Россию через «Виентули» возникли еще осенью прошлого года, рассказал местный житель. Однако латвийские власти до сих пор ничего не предприняли, чтобы хоть как-то помочь людям, обеспечив их элементарными удобствами, едой и водой на время ожидания досмотра. Только в конце мая эту задачу частично начали решать волонтеры.В свою очередь, уже пересекшие границу украинцы пишут в соцсетях, что это латышски пограничники создают пробки, досматривают каждую вещь, процесс идет очень долго. При этом вблизи с границей нет даже заправок, людям приходится выпрашивать бензин друг у друга.