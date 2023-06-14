Американское СМИ сообщает о высоких потерях 37-й бригады морской пехоты ВСУ при контрнаступлении

Во время контрнаступления ВСУ 37-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ понесла очень серьезные потери. Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на рассказы украинских военнослужащих.
5 июня из боя под Великой Новоселкой не вернулись 30 человек из отряда численностью в 50 человек. Пять бронемашин были потеряны в течение первого часа боя.
Как утверждают украинские военные, французские легкие колесные танки AMX-10 RC не могут защитить солдат, так как не являются достаточно бронированными. Поэтому бронемашины приходилось размещать сзади наступающей колонны. Еще одной проблемой стала недостаточно сильная работа украинской артиллерии.
Все ожидали, что у нас будет какая-то поддержка, но, к сожалению, ее почему-то не было
- рассказал изданию один из украинских солдат.
Лишь после двухчасового боя, по словам источника издания, удалось возобновить штурмовые действия, да и то по причине истощения запаса снарядов у российских войск на данном участке.
Американская пресса пишет, что тяжелые потери украинских формирований свидетельствуют об «ужасной цене», которую готовы заплатить лидеры киевского режима, чтобы завладеть территориями на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Между тем, потери военной техники и подготовленных экипажей являются достаточно ощутимыми, и пока не очень понятно, смогут ли украинские командиры их восполнить, по крайней мере, достаточно оперативно.