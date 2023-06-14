Военное обозрение
Войти Регистрация

Американское СМИ сообщает о высоких потерях 37-й бригады морской пехоты ВСУ при контрнаступлении

13
Американское СМИ сообщает о высоких потерях 37-й бригады морской пехоты ВСУ при контрнаступлении

Во время контрнаступления ВСУ 37-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ понесла очень серьезные потери. Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на рассказы украинских военнослужащих.


5 июня из боя под Великой Новоселкой не вернулись 30 человек из отряда численностью в 50 человек. Пять бронемашин были потеряны в течение первого часа боя.

Как утверждают украинские военные, французские легкие колесные танки AMX-10 RC не могут защитить солдат, так как не являются достаточно бронированными. Поэтому бронемашины приходилось размещать сзади наступающей колонны. Еще одной проблемой стала недостаточно сильная работа украинской артиллерии.

Все ожидали, что у нас будет какая-то поддержка, но, к сожалению, ее почему-то не было

- рассказал изданию один из украинских солдат.

Лишь после двухчасового боя, по словам источника издания, удалось возобновить штурмовые действия, да и то по причине истощения запаса снарядов у российских войск на данном участке.

Американская пресса пишет, что тяжелые потери украинских формирований свидетельствуют об «ужасной цене», которую готовы заплатить лидеры киевского режима, чтобы завладеть территориями на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Между тем, потери военной техники и подготовленных экипажей являются достаточно ощутимыми, и пока не очень понятно, смогут ли украинские командиры их восполнить, по крайней мере, достаточно оперативно.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:43
    +2
    Да эти потери для главарей -тьфу!Пригонят еще.Людские и технические резервы у них есть не на один год
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 09:53
      +5
      Совсогласен, народу тьма ещё...но техника сгорает и специалисты первыми ложатся в землю, а вот на восполнение этих активов нужны уже годы, у украины этих лет нет и не будет уже. Две бригады уже выведены с Запорожья ввиду огромных потерь техники и военных, одну отправили на Волынь границу охранять, вторую на полную перекомплектацию - всю броню пожгли и мехводы с командованием полегло, нет практически бригады.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 10:11
        0
        Цитата: Fisherman
        Совсогласен, народу тьма ещё

        Мировому сообществу не жалко хiхлов, они бесплатны, хiхлам не жалко техники, она бесплатна, ну, они так думают. Идеальный баланс. России надо его как то рушить...
        1. Aken
          Aken Сегодня, 11:10
          0
          А ведь Западу ещё буйных поляков как-то утилизировать надо.
    2. пешик
      пешик Сегодня, 10:03
      0
      Тут писали про 15 лет (когда людские резервы подойдут к концу). 1.5 года уже прошло.
    3. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:15
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Да эти потери для главарей -тьфу!Пригонят еще.Людские и технические резервы у них есть не на один год


      Согласен, для вермахта потери мяса как и техники не столь критичны, у них тыл почти бесконечный, а наши т.н. союзники по прежнему "доброжелательные наблюдатели".
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:48
    +3
    Туда им и дорога, выбрали свой путь так и вперед. Предали и память предков и кровные узы, ради чего??? Е. С.??? НАТО??? Ну так и будьте готовы за то сдохнуть.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 10:03
      +3
      Ничему их история не научила, а ведь есть непреложная истина: "страшнее войны с англосаксами может быть только дружба с ними" -вот и подтверждение приходит! Западные "друзья" сидят себе за лужей и руки от удовольствия потирают, а чубатые должны сдохнуть, защищая их интересы!
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 10:19
        0
        Англосаксы конечно руки греют, только в украинский антироссийский проект с упырями-героями они вписались добровольно и с удовольствием.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:54
    +2
    37-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ понесла очень серьезные потери.
    The Washington Post вдруг озаботилась высокими потерями морпехов ВСУ. А все просто. В интервью украинский в/сл сказал
    французские легкие колесные танки AMX-10 RC не могут защитить солдат, так как не являются достаточно бронированными
    Значит не только "Бредли" могут хорошо гореть, но и французские AMX-10 RC. Поэтому не стоит склонять американские БМП, лучше обратите внимание и на технику др. стран. Я так понял этот посыл. Следует немного поправить американскую прессу - киевский режим готов заплатить любую цену, но только не за освобождение территорий, а исключительно за поддержку режима Западом.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:04
      0
      киевский режим готов заплатить любую цену, но только не за освобождение территорий, а исключительно за поддержку режима Западом.
      ....если быть точным, то за индульгенцию прикормушечников киевской хунты
  4. мазута
    мазута Сегодня, 10:00
    +1
    Даешь "Площадь Бредли"в каждом поле!И "тупик АМХ"в каждой деревне!Всем Сала!
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 10:15
    0
    Должно быть это такой хитрый план Залужного-Буданова был, профукать бригаду-другую для отвлечения внимания. И это из десяти-пятнадцати специально подготовленных