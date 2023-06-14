Все ожидали, что у нас будет какая-то поддержка, но, к сожалению, ее почему-то не было

Во время контрнаступления ВСУ 37-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ понесла очень серьезные потери. Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на рассказы украинских военнослужащих.5 июня из боя под Великой Новоселкой не вернулись 30 человек из отряда численностью в 50 человек. Пять бронемашин были потеряны в течение первого часа боя.Как утверждают украинские военные, французские легкие колесные танки AMX-10 RC не могут защитить солдат, так как не являются достаточно бронированными. Поэтому бронемашины приходилось размещать сзади наступающей колонны. Еще одной проблемой стала недостаточно сильная работа украинской артиллерии.- рассказал изданию один из украинских солдат.Лишь после двухчасового боя, по словам источника издания, удалось возобновить штурмовые действия, да и то по причине истощения запаса снарядов у российских войск на данном участке.Американская пресса пишет, что тяжелые потери украинских формирований свидетельствуют об «ужасной цене», которую готовы заплатить лидеры киевского режима, чтобы завладеть территориями на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Между тем, потери военной техники и подготовленных экипажей являются достаточно ощутимыми, и пока не очень понятно, смогут ли украинские командиры их восполнить, по крайней мере, достаточно оперативно.