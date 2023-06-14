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Оштрафован российский фермер, снявший с дрона сделанную им в поле гигантскую надпись «Я Русский»

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Оштрафован российский фермер, снявший с дрона сделанную им в поле гигантскую надпись «Я Русский»

В Арзамасском районе Нижегородской области оштрафован российский фермер, снявший с дрона сделанную им в поле гигантскую надпись «Я Русский!». Нарушитель написал ее своим трактором и выложил в сети интернет.

С ним встретились журналисты агентства «Регнум».

Сумма штрафа, которую назначили Николаю Щелокову, составила около 40 тысяч рублей, хотя некоторые Telegram-каналы, распространившие новость, называли 50 тысяч.

Дело в том, что в Нижегородской области с осени прошлого года действует запрет на использование частных беспилотных летательных аппаратов. Это связано с усилением мер безопасности в период проведения специальной военной операции. Фермер, который не знал о запрете, тут же явился в полицию и оплатил штраф.

Полицейские меня тоже поддержали. Когда приходил в отдел, мне все жали руки

- рассказал Щелоков.

Правоохранители выразили свое восхищение его акцией и тем, что благодаря ему Арзамасский район прославился на всю Россию.


Но закон есть закон, и штраф пришлось заплатить. Избежать его не удалось и потому, что ролик Николая стал популярным в интернете и набрал большое количество просмотров.

Многие из тех, кто видел снятые с дрона кадры, негативно восприняли информацию о штрафе. А журналист ВГТРК Андрей Медведев даже предложил возместить фермеру уплаченные деньги из своего кармана.

Фермер заявил журналистам «Регнум», что, возможно, сделает в поле еще одну надпись, но на этот раз дрон до снятия запрета запускать не станет.

Стоит отметить, что все участники этой истории поступили хорошо и правильно. Фермер сделал отличный ролик, наполненный гордостью за свою страну и любовью к ней. Правоохранители тоже молодцы – они исполнили свой долг, наказав нарушителя воздушного пространства. Полицейские поставили закон и безопасность нашей Родины выше общественного мнения и личных симпатий.

Да и Андрей Медведев тоже поступил благородно, выразив свою поддержку человеку, публично и ярко проявившему свои патриотические чувства.

Использованы фотографии:
https://vk.com/favt_official
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34 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:45
    +14
    Стоит отметить, что все участники этой истории поступили хорошо и правильно. Фермер сделал отличный ролик, наполненный гордостью за свою страну и любовью к ней. Правоохранители тоже молодцы – они исполнили свой долг, наказав нарушителя воздушного пространства. Полицейские поставили закон и безопасность нашей Родины выше общественного мнения и личных симпатий.

    Прямо чувствую, как слеза умиления ползёт по щеке...
    1. astepanov
      astepanov Сегодня, 09:52
      -7
      Да, дешевые понты, в стиле блогеров. Пустая трата моторесурса и топлива. Отправил бы свой дрон в зону СВО - был бы реальный толк. А то "прославил область" - детство какое-то, сродни писанине на заборе: "Cпартак - чемпион!"
    2. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:53
      +2
      Тебе, чубатый, этого не понять.......... Это и есть скрепы!
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 10:05
        +1
        Честно говоря прочитал Арзамасский, как Арканзасский и подумал, что за безбашенный мужичина в американщине! А оно вон оно что... Прекрасны все!
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:45
    +19
    Только вот в других случаях закон не торопиться работать, а начинает когда либо пинка сверху получит, либо общественный резонанс слишком велик, примеров масса.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 09:56
      +12
      Совсогласен! Казнокрадов отпускают, а тут решили вдруг "испольнить закон". Основа государства - СПРАВЕДЛИВОСТЬ, вот такие решения судов и МВД - разрушают ГОСУДАРСТВО!
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:58
      +7
      Цитата: Ропот 55
      Только вот в других случаях закон не торопиться работать,

      Перед глазами живо предстала картина покидания г-ном Чубайсом территории РФ.
      «Всего вам доброго, Анатолий Борисович! Удачно проесть наворованные в России миллиарды! Приятного аппетита!» - пустив скупую мужскую слезу сказал ему таможенник, нежно пожимая холёную, не знавшую в жизни физического труда руку Чубайса.
      «И-ы-ы-жо-у!» - промычал в ответ Анатолий...
      Почти как здесь:
    3. flSergius
      flSergius Сегодня, 10:01
      +9
      Ага, когда этнопреступность отмазывает своих от реальной уголовки это ещё и замалчивают. А фермеру штраф так сразу.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:50
        +1
        Судью на мыло wassat....................
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:45
    +9
    Дураков во власти у нас припасено немерянно.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:49
      +16
      dmi.pris 1 hi, они далеко не дураки, а хитрые и опасные приспособленцы.
      1. sailor Roman
        sailor Roman Сегодня, 10:36
        +1
        Чрезвычайно интересно узнать и огласить имя чиновника принявшего решение и отдавшего распоряжение на наложение штрафа?
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 10:51
          -1
          Это могла быть только прокуратура.......
          1. советник 2 уровня
            советник 2 уровня Сегодня, 11:51
            0
            Цитата: igorbrsv
            Это могла быть только прокуратура.......

            а не подскажете, раз с такой уверенностью говорите - какие вообще может "только" прокуратура наложить штрафы? А то не знал, что они это могут.. дело возбудить административное по некоторым статьям- слышал, а вот штраф наложить- не слышал..
  5. Попандос
    Попандос Сегодня, 09:47
    +4
    А журналист ВГТРК Андрей Медведев даже предложил возместить фермеру уплаченные деньги из своего кармана.

    Готов составить компанию.
  6. km-21
    km-21 Сегодня, 09:50
    +9
    Прямо душа радуется глядя на то, как власти мгновенно отреагировали на "происки врага".
    Но почему же другим врагам позволительно годами безнаказанно клеветать и гадить?
    1. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 10:01
      +4
      Так враги прячутся, их поймать сложно. А тут порядочный человек, и искать не нужно.
  7. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:52
    +2
    Кто-нибудь знает где находится Нижегорьковская область? Это по прямой с Украины тысяча км.
    И ведь этих старательных идиотов не накажут.
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 10:49
      0
      И ведь этих старательных идиотов не накажут.

      Конечно нет. wink
      Указ Губернатора Нижегородской области от 28.10.2022 № 231
      "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756"

      http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202210310005?ysclid=liver7fxa8938095017
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:53
    +3
    Высокий класс! А не слабо было бы посадить русского по русской статье за то, что он русский и ещё написал это? Вот тогда было бы просто идеально и публика испытала бы даже не гордость а то самое физиологическое удовлетворение, о котором в приличном обществе не говорят.....
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 11:59
      0
      не передергивайте.. претензия была за использование беспилотника, когда их полеты запрещены, а не за то, что он русский.. закон - должен работать, запретили, значит запретили... и Русский или Китайский - тут не при чем.. гротескное сравнение-ездил человек, новость была, с муляжом ракеты "Сармат" на крыше, типа "поддержка СВО", при этом - правила нарушал- это ненормально по Вашему, когда его остановили и оштрафовали?
  9. Дедок
    Дедок Сегодня, 09:53
    0
    штрафовали люди в форме, при погонах? - так надо отправить таких туда - на запорожский фронт, вот там пусть и показывают свои "понты"
    как там сказал Лавров про таких?
    1. hhurik
      hhurik Сегодня, 10:01
      +1
      Т.е. кто такие правила установил - все в белом, аки аггелы, включая Лаврова как представителя исполнительной власти. А исполнители этих запретов - негодяи? Любопытная подвижка сознания.
      Или по понятиям надо работать - здесь исполняем, там отворачиваемся?
  10. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 09:55
    0
    Стоит отметить, что все участники этой истории поступили хорошо и правильно. Фермер сделал отличный ролик, наполненный гордостью за свою страну и любовью к ней.


    То есть «хорошо и правильно» нарушать закон, если это приведёт к позитивным последствиям? Автор на очень тонкий лёд ступил
  11. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:56
    0
    Безграмотная надпись. Русский надо со строчной писать. Правда, тут на сайте 90 % комментаторов ещё дремучее в русском языке. laughing
    1. Комментарий был удален.
  12. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 09:59
    0
    Вся суть расиянской милиции - если есть возможность обобрать человека, они ей воспользуются.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 10:06
      +1
      Цитата: Wer bist do
      Вся суть расиянской милиции - если есть возможность обобрать человека, они ей воспользуются.
      А неплохая идея журналиста Медведева - - возместить убыток фермеру.

      Да только вся суть русского народа в том, что если бы фермер был евреем, он точно стал бы после этого валютным миллионером......а так одни проблемы от патриотизма ещё хуже, чем горе от ума..

      Граждане лучше становитесь евреями или женитесь на еврейках... . Толку больше и хотя-бы дети будут жить нормально !

      Таки в правильной редакции должно быть :"я не русский, а на самом деле еврей, хоть и фермер!"
      ВОТ КАК НАДО БЫЛО.....
  13. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:07
    +5
    Закон что дышло, куда повернул туда и вышло.
    Такими законами власть только позорит себя и теряет уважение граждан.
  14. Tatanka Yotanka
    Tatanka Yotanka Сегодня, 10:16
    +4
    если бы полицаи его поддержали то подсказали бы как правильно говорить- оператора с дроном нашел по обьявлению , телефон потерял- вся их поддержка ,урвать с работяги
  15. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:21
    +6
    Бей своих, чтоб чужие боялись.
    Если б было написано - я таджик, или аварец, например, сделали бы замечание. А русский - на те в рыло, на полную катушку.
    Захребетники.
  16. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 10:22
    0
    Интересно, а какая минимальная сумма штрафа?
  17. Alex66
    Alex66 Сегодня, 10:51
    +1
    Но закон есть закон, и штраф пришлось заплатить.
    Закон что дышло как повернул так и вышло. Мудр наш народ и прекрасно понимает как устроена жизнь в России. Или вот пример из кино Бандитский Петербург слова Антибиотика о том что вагонами красть безопаснее, а за велосипед можно все здоровье на зоне отдать.
  18. Трямс
    Трямс Сегодня, 11:07
    0
    Жаль, конечно, что не отменили штраф, тк умысла и нет. В этом у нас еще есть недоэволюция (хотя если такое дать, то будем массово использовать в своих руках зла. не поумнели еще)
    Но в остальном, конечно, все составляющие очень классные)
    Спасибо
  19. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 11:24
    0
    Интересно на Таймыре тоже запрещено пользоваться дронами