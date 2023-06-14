В Арзамасском районе Нижегородской области оштрафован российский фермер, снявший с дрона сделанную им в поле гигантскую надпись «Я Русский!». Нарушитель написал ее своим трактором и выложил в сети интернет.
С ним встретились журналисты агентства «Регнум».
Сумма штрафа, которую назначили Николаю Щелокову, составила около 40 тысяч рублей, хотя некоторые Telegram-каналы, распространившие новость, называли 50 тысяч.
Дело в том, что в Нижегородской области с осени прошлого года действует запрет на использование частных беспилотных летательных аппаратов. Это связано с усилением мер безопасности в период проведения специальной военной операции. Фермер, который не знал о запрете, тут же явился в полицию и оплатил штраф.
Полицейские меня тоже поддержали. Когда приходил в отдел, мне все жали руки
- рассказал Щелоков.
Правоохранители выразили свое восхищение его акцией и тем, что благодаря ему Арзамасский район прославился на всю Россию.
Но закон есть закон, и штраф пришлось заплатить. Избежать его не удалось и потому, что ролик Николая стал популярным в интернете и набрал большое количество просмотров.
Многие из тех, кто видел снятые с дрона кадры, негативно восприняли информацию о штрафе. А журналист ВГТРК Андрей Медведев даже предложил возместить фермеру уплаченные деньги из своего кармана.
Фермер заявил журналистам «Регнум», что, возможно, сделает в поле еще одну надпись, но на этот раз дрон до снятия запрета запускать не станет.
Стоит отметить, что все участники этой истории поступили хорошо и правильно. Фермер сделал отличный ролик, наполненный гордостью за свою страну и любовью к ней. Правоохранители тоже молодцы – они исполнили свой долг, наказав нарушителя воздушного пространства. Полицейские поставили закон и безопасность нашей Родины выше общественного мнения и личных симпатий.
Да и Андрей Медведев тоже поступил благородно, выразив свою поддержку человеку, публично и ярко проявившему свои патриотические чувства.