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Париж полагает, будто бы Москва намеренно создала фейковый сайт МИД республики в попытке ослабить поддержку Киева со стороны Запада

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Париж полагает, будто бы Москва намеренно создала фейковый сайт МИД республики в попытке ослабить поддержку Киева со стороны Запада

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выступила с обвинениями в адрес России, утверждая, что последняя стоит за созданием фейкового сайта МИД республики. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По словам главы французского внешнеполитического ведомства, Москва, таким образом, якобы пыталась запустить кампанию по распространению ложной антизападной пропаганды с целью ослабить или дискредитировать поддержку Украины со стороны Запада в глазах европейской общественности.


Как отмечает издание, на поделанном сайте было опубликовано заявление о некоем «налоге на безопасность» для дальнейшей поддержки боевых действий на Украине. Как заявили во французском МИД, не только данную страницу, но и другие сайты (включая правительственные порталы) ему удалось удалить довольно быстро, благодаря оперативному вмешательству компаний, занимающихся продажей доменов. Вместе с тем были созданы и копии сайтов ведущих французских СМИ, таких как Le Parisien, Le Figaro, Le Monde и 20 Minutes.

Где доказательства? Их традиционно нет. Но разве для Запада это имеет какое-то значение...

Как подчеркнула глава французской дипломатии, главная цель «развязывания РФ гибридной войны против её страны – подорвать деятельность демократических учреждений в стране».

О создании подобных зеркальных страниц сообщили и власти Израиля, передаёт газета The Times of Israel.

О том, какое количество фейковой информации коллективный Запад льёт на Россию, власти Франции и Израиля почему-то стараются не говорить.
Использованы фотографии:
Соцсети/Колонна
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16 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:25
    +3
    Отличный ход! Так держать! Бить лицемеров их же оружием, создавать фейковые новости, порталы, сайты и сделать в итоге фейковой всю их страну! Симонян?
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 10:35
      +1
      Цитата: Fisherman
      Отличный ход! Так держать! Бить лицемеров их же оружием, создавать фейковые новости, порталы, сайты и сделать в итоге фейковой всю их страну! Симонян?

      В ответ на это "обвинение" возникает закономерный вопрос: И чо? Плохо что ли... laughing
    2. Венд
      Венд Сегодня, 10:37
      +2
      Цитата: Fisherman
      Отличный ход! Так держать! Бить лицемеров их же оружием, создавать фейковые новости, порталы, сайты и сделать в итоге фейковой всю их страну! Симонян?

      А нам это не нужно, у нас правды о событиях больше чем достаточно
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:41
      +2
      Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выступила с обвинениями в адрес России, утверждая, что последняя стоит за созданием фейкового сайта МИД республики.

      Бедняжка Катрин до сих пор не в курсе что во Франции существуют мошенники. yes
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:52
        +2
        Цитата: кредо
        Бедняжка Катрин до сих пор не в курсе что во Франции существуют мошенники.

        Но он же свои "демократические" мошенник.
  2. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 10:25
    +5
    Громче всех "ловите вора!" кричал сам вор
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:28
    +3
    Предлагаю,западным журналистам в России сначала бить рожу( за "правдивую " в западных
    СМИ информацию) ,а потом давать интервью. wassat
  4. Романенко
    Романенко Сегодня, 10:36
    +1
    Молодцы, сами подсказывают что и как делать. Впрочем, думаю, и без подсказки справимся с еврогеями и прочей нечистью.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:42
    +1
    Не, это профранцузские силы из Сопротивления, наши не при делах.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:42
    0
    А хоть бы и так: французы нам больше не союзники: они враги, как это уже было в 1812 и 1854 гг.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:55
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      французы нам больше не союзники: они враги, как это уже было в 1812 и 1854 гг.

      Да и во времена ВМВ, он больше Гитлеру помогали, чем нам, да и сейчас "немцам" помогают.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:47
    +1
    главная цель «развязывания РФ гибридной войны против её страны – подорвать деятельность демократических учреждений в стране».

    Фашизм будет до тех пор, пока зло, будет называться добром !!!
  8. мазута
    мазута Сегодня, 10:55
    +1
    Макрон назначает "подружек супруги"на министерские должности?Эта поймала "букет невесты"?Лицом?
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:01
    +1
    Как подчеркнула глава французской дипломатии, главная цель «развязывания РФ гибридной войны против её страны

    Удивительно! Страна участвующая в гибридной войне против россии возмущена гибридной войной против себя. Особенно про демократию нравится, на фоне периодического разгона демонстрантов. laughing
    1. Napayz
      Napayz Сегодня, 11:08
      0
      Пишется так: России
      PS Это для тех, кто пишет с телефона. Хотя и он должен подчёркивать красным
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:07
    0
    главная цель «развязывания РФ гибридной войны против её страны – подорвать деятельность демократических учреждений в стране»
    Про "демократические учреждения" вы расскажите сотням тысяч французов, которые не прекращают уличные протесты. А по поводу обвинений в адрес России, так не в первый раз и к сожалению не в последний. Вся политика Запада построена на лжи. Подождите еще создадим клон Макрона, который расскажет всю правду о деятельности Франции на международной арене.