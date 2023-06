Париж полагает, будто бы Москва намеренно создала фейковый сайт МИД республики в попытке ослабить поддержку Киева со стороны Запада

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выступила с обвинениями в адрес России, утверждая, что последняя стоит за созданием фейкового сайта МИД республики. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По словам главы французского внешнеполитического ведомства, Москва, таким образом, якобы пыталась запустить кампанию по распространению ложной антизападной пропаганды с целью ослабить или дискредитировать поддержку Украины со стороны Запада в глазах европейской общественности.Как отмечает издание, на поделанном сайте было опубликовано заявление о некоем «налоге на безопасность» для дальнейшей поддержки боевых действий на Украине. Как заявили во французском МИД, не только данную страницу, но и другие сайты (включая правительственные порталы) ему удалось удалить довольно быстро, благодаря оперативному вмешательству компаний, занимающихся продажей доменов. Вместе с тем были созданы и копии сайтов ведущих французских СМИ, таких как Le Parisien, Le Figaro, Le Monde и 20 Minutes.Где доказательства? Их традиционно нет. Но разве для Запада это имеет какое-то значение...Как подчеркнула глава французской дипломатии, главная цель «развязывания РФ гибридной войны против её страны – подорвать деятельность демократических учреждений в стране».О создании подобных зеркальных страниц сообщили и власти Израиля, передаёт газета The Times of Israel.О том, какое количество фейковой информации коллективный Запад льёт на Россию, власти Франции и Израиля почему-то стараются не говорить.