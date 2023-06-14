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Евросоюз готовит детальный план использования замороженных российских активов для восстановления Украины, но активы нужно для начала найти

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Евросоюз готовит детальный план использования замороженных российских активов для восстановления Украины, но активы нужно для начала найти

Арестовав и заморозив, а по сути, своровав российские активы на многие миллиарды долларов, теперь Запад думает, как бы распорядиться чужими средствами.


В частности, в Европейском союзе уже почти подготовлен план того, как распорядиться российскими средствами. То, что эти средства направят на восстановление Украины, уже решили и теперь в ЕС занимаются техническими деталями осуществления этого плана. Об этом сообщает американский телеканал CNBC, ссылаясь на высокопоставленного чиновника ЕС.

По некоторым данным, в рамках антироссийских санкций Евросоюз заморозил российские активы на сумму более 220 миллиардов евро, которые, видимо, и собираются направить на восстановление Украины. Одним словом, Украину решили восстановить за счет России.

По словам шведского дипломата Андерса Анлида, между 27 странами ЕС шли долгие обсуждения вопроса использования российских активов на Украине и уже имеются подвижки в этом вопросе. В частности, дипломат отметил, что по крайней мере имеются идеи относительно использования доходов от замороженных активов.

CNBC отмечает, что на данный момент в ЕС пытаются начать с наиболее простого в юридическом плане процесса – использования доходов от активов российского Центробанка. При этом не уточняется, когда и сколько денег сможет получить Киев, подчёркивает CNBC.

Напомним, что в марте этого года в ООН и ЕС оценили восстановление Украины в более чем 440 миллиардов долларов.

Однако для ЕС и всего коллективного Запада. Львиная доля активов оказалась замороженной лишь на бумаге. В ряде стран заявили, что на самом деле десятков миллиардов долларов так и не смогли найти среди тысяч счетов, «которые, как предполагалось, могут быть связаны с Россией». То есть, для передачи Украине эти активы нужно ещё найти. Если, конечно, банки Запада не лукавят, просто не желая передавать миллиарды долларов киевскому режиму и создавать прецедент, способный снизить число инвесторов в их собственный банковский бизнес.
Использованы фотографии:
Википедия/EmDee
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15 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 11:31
    +1
    Я такой беспредел ещё не видел. Грабеж среди белого дня. У Путина железные нервы.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:38
      +3
      Цитата: Azerbaijan2023
      Я такой беспредел ещё не видел. Грабеж среди белого дня.

      Капитализм только грабит, веками грабили Индию, Китай, Африку и БВ, затем подошла Европа, а сейчас пытаются ограбить Россию.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:49
        +1
        пытаются ограбить Россию

        Да нас уже 30 лет как ударно грабят, при полной поддержке родного правительства! Иначе - как и зачем вообще все эти активы оказались на Западе?
    2. стар
      стар Сегодня, 11:47
      0
      Да они найти их не могут уже 1,5 года и не факт, что найдут. При этом, их активы у нас даже искать не надо - все как на столе. И вывести их они не могут. Вспомнился мем в виде фото Набиуллиной с подписью: «Дилетанты!»
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:56
      0
      Чем больше проходит времени с момента начала данной "эпопеи" тем больше возникает вопросов как к ней самой так и к её деталям.
      Одним словом мутная тема и мутят в ней воду как с западной так и с нашей стороны.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:34
    +1
    Странная какая то ситуация .Появилась инфа ,что заморозили 300 миллиардов ,а потом по истечении года не могут найти средства. Все на уровне хайпа ,но и наши молчат
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 11:53
      0
      А нашим чего суетится? Я думаю что эти деньги давно списали.Но вот какая грызня идет среди воров:)
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:35
    0
    Набиуллиной госдеп ещё премию за безукоризненно выполненное задание не выписал?А вы Владимир Владимирович заявлявший что ЗВР хранится в России народу ничего не желаете объяснять?Возможно что ваши дружбаны олигархи скинутся и компенсируют стране то что вы с эльвирочкой "подарили "западу?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:37
    0
    Евросоюз готовит детальный план использования замороженных российских активов для восстановления Украины, но активы нужно для начала найти
    . А почему они так поступают?
    А потому, что они БАНДА!!!
    И главарь у них есть, по сравнению с которым, бандиты прошлого отдыхают в сторонке.
  5. COJIDAT
    COJIDAT Сегодня, 11:38
    0
    Украину решили восстановить за счет России.
    А у кого украли активы - у воров, которые их крадут с народа России. Не забывайте об этом!
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 11:38
    +1
    В данный момент какое восстановление? Только вооружение. Или главное отнять и поделить?
  7. megadeth
    megadeth Сегодня, 11:38
    0
    По некоторым данным, в рамках антироссийских санкций Евросоюз заморозил российские активы на сумму более 220 миллиардов евро, которые, видимо, и собираются направить на восстановление Украины. Одним словом, Украину решили восстановить за счет России.
    В ответ надо списывать наш государственный долг, причём в двойном размере, ну а когда гос. долг спишем, можно и коммерсантам нашим помочь по этой же схеме.
  8. Magellan
    Magellan Сегодня, 11:39
    0
    Евросоюз готовит детальный план использования замороженных российских активов

    Тип месяца - типичный наглосакс
  9. Roust
    Roust Сегодня, 11:45
    0
    Эх, жахнуть бы по западной заднице ядреной дубиной, дабы пасть не открывали на чужой каравай.
  10. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 11:49
    0
    Слив 300 млрд. это часть плана уничтожения гегемонии доллара. Не такая уж высокая цена , согласитесь. И западные либерасты наживку заглотили! Но самое прикольное , что тех 300 млрд. и не оказалось! Часть в нал переведена была (60 млрд, примерно) , часть в ценные бумаги обезличенные , часть в драгоценности и золото.