Евросоюз готовит детальный план использования замороженных российских активов для восстановления Украины, но активы нужно для начала найти

Арестовав и заморозив, а по сути, своровав российские активы на многие миллиарды долларов, теперь Запад думает, как бы распорядиться чужими средствами.В частности, в Европейском союзе уже почти подготовлен план того, как распорядиться российскими средствами. То, что эти средства направят на восстановление Украины, уже решили и теперь в ЕС занимаются техническими деталями осуществления этого плана. Об этом сообщает американский телеканал CNBC, ссылаясь на высокопоставленного чиновника ЕС.По некоторым данным, в рамках антироссийских санкций Евросоюз заморозил российские активы на сумму более 220 миллиардов евро, которые, видимо, и собираются направить на восстановление Украины. Одним словом, Украину решили восстановить за счет России.По словам шведского дипломата Андерса Анлида, между 27 странами ЕС шли долгие обсуждения вопроса использования российских активов на Украине и уже имеются подвижки в этом вопросе. В частности, дипломат отметил, что по крайней мере имеются идеи относительно использования доходов от замороженных активов.CNBC отмечает, что на данный момент в ЕС пытаются начать с наиболее простого в юридическом плане процесса – использования доходов от активов российского Центробанка. При этом не уточняется, когда и сколько денег сможет получить Киев, подчёркивает CNBC.Напомним, что в марте этого года в ООН и ЕС оценили восстановление Украины в более чем 440 миллиардов долларов.Однако для ЕС и всего коллективного Запада. Львиная доля активов оказалась замороженной лишь на бумаге. В ряде стран заявили, что на самом деле десятков миллиардов долларов так и не смогли найти среди тысяч счетов, «которые, как предполагалось, могут быть связаны с Россией». То есть, для передачи Украине эти активы нужно ещё найти. Если, конечно, банки Запада не лукавят, просто не желая передавать миллиарды долларов киевскому режиму и создавать прецедент, способный снизить число инвесторов в их собственный банковский бизнес.