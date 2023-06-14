Сводка украинского Генштаба свидетельствует о том, что контрнаступление ВСУ увязло на южных окраинах Орехова и в районе Макаровки

Сводка украинского генерального штаба в очередной раз свидетельствует о том, что с так называемым контрнаступлением у ВСУ возникли значительные проблемы. Продолжается оно уже не менее 10 суток, однако бои идут фактически на тех же местах, где они шли в первые дни «контрнаступа».Так, по словам очередной говорящей головы из ГШ ВСУ (кстати, куда пропал «Рембо» Штупун, освещавший перемоги в помещении, будучи одетым в боевую экипировку?) Андрея Ковалёва, «бои идут в районе деревень Новоданиловка и Новопокровка».Эти данные свидетельствуют о том, что для противника не увенчались успехом многократные попытки атаковать в направлении Работино. Его подразделения вместе с самим контрнаступлением увязли фактически на южной окраине Орехова. Подразделения не смогли продвинуться сколько-нибудь значительно южнее автодороги Орехов-Пологи.Обращает на себя внимание и заявление того же Ковалёва по поводу боёв на Времевском выступе. Если ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявляла о «взятии ВСУ под контроль села Макаровка», то теперь представитель украинского генерального штаба говорит о «боях в районе Макаровки», давая понять, что ВСУ не имеют над населённым пунктом контроля.Это направление в украинских сводках обозначено как «Бердянское», что свидетельствует о той цели, которая командованием была поставлена ранее украинских вооружённым формированиям перед началом контрнаступления. Цель - выход в направлении Бердянска к Азовскому морю с целью перерезания российского сухопутного коридора в Крым. С достижением этой цели у противника к настоящему моменту времени значительные проблемы. Своё продвижение он уже считает не в километрах, а в метрах. О том, что на ряде направлений считать приходится в обратную сторону, Ковалёв не говорит.