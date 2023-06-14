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Сводка украинского Генштаба свидетельствует о том, что контрнаступление ВСУ увязло на южных окраинах Орехова и в районе Макаровки

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Сводка украинского Генштаба свидетельствует о том, что контрнаступление ВСУ увязло на южных окраинах Орехова и в районе Макаровки

Сводка украинского генерального штаба в очередной раз свидетельствует о том, что с так называемым контрнаступлением у ВСУ возникли значительные проблемы. Продолжается оно уже не менее 10 суток, однако бои идут фактически на тех же местах, где они шли в первые дни «контрнаступа».


Так, по словам очередной говорящей головы из ГШ ВСУ (кстати, куда пропал «Рембо» Штупун, освещавший перемоги в помещении, будучи одетым в боевую экипировку?) Андрея Ковалёва, «бои идут в районе деревень Новоданиловка и Новопокровка».

Эти данные свидетельствуют о том, что для противника не увенчались успехом многократные попытки атаковать в направлении Работино. Его подразделения вместе с самим контрнаступлением увязли фактически на южной окраине Орехова. Подразделения не смогли продвинуться сколько-нибудь значительно южнее автодороги Орехов-Пологи.



Обращает на себя внимание и заявление того же Ковалёва по поводу боёв на Времевском выступе. Если ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявляла о «взятии ВСУ под контроль села Макаровка», то теперь представитель украинского генерального штаба говорит о «боях в районе Макаровки», давая понять, что ВСУ не имеют над населённым пунктом контроля.

Это направление в украинских сводках обозначено как «Бердянское», что свидетельствует о той цели, которая командованием была поставлена ранее украинских вооружённым формированиям перед началом контрнаступления. Цель - выход в направлении Бердянска к Азовскому морю с целью перерезания российского сухопутного коридора в Крым. С достижением этой цели у противника к настоящему моменту времени значительные проблемы. Своё продвижение он уже считает не в километрах, а в метрах. О том, что на ряде направлений считать приходится в обратную сторону, Ковалёв не говорит.
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6 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:23
    +1
    Страшные видео боёв оттуда, Ходаковский публиковал штурм укрепа и как потом его сровняла с землёй (своих и чужих) украинская арта....мясорубка. Но у нас потерь меньше как у обороняющейся стороны...укропы вынуждены идти вперёд без фронтовой ПВО и теряют сотнями под авиаударами нашими.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:30
      +1
      Если направление удара у ВСУ "бердянское", то следовательно они планируют вклинится в группировку войск России на южном направлении и быть зажатыми справа и слева.
      Тогда их удар должен быть осуществлён широким фронтом на этом участке либо таких клиновидных ударов ВСУ должно быть несколько до самого Херсона.
      Англосаксы что-то задумали или это просто имитация наступления ВСУ от потного шута перед предстоящим шабашем НАТО в Литве? recourse
      1. Aken
        Aken Сегодня, 11:00
        +2
        Чтобы зажать наступающих, надо иметь чем зажать. В условиях многократного превосходства бандерлогов в численности - это проблематично. А если с других участков перебросить резервы, тут же 10 бригад за два дня перегруппируются и ударят, да хоть на Белгород.
        Так что я не торопился бы называть НАТОвских генералов шутами. Они-то как раз знают что делают. Впрочем имея полный расклад по нашим резервам, это не удивительно.
        Очень интересно играть в карты на деньги, когда ставишь на кон не свои. Это очень раскрепощает сознание и побуждает импровизировать.
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 10:33
      +3
      Цитата: Fisherman
      укропы вынуждены идти вперёд без фронтовой ПВО и теряют сотнями под авиаударами нашими.

      Жалко хiхлов даже, но лучше их, чем наших...
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:42
        +2
        Цитата: Владимир_2У
        Жалко хiхлов даже, но лучше их, чем наших...

        А чего "немцев" то жалеть, они знают на что идут и за что воюют.
        1. Fisherman
          Fisherman Сегодня, 10:58
          0
          землицы захотелось халявной...вот и ложатся в неё...умеет 95 Квартал одурачивать лошариков, медиаработа на украине на высоте - сотни тысяч дурачков поверили что можно победить 1) Россию и 2) ядерную державу. Глупее нет народа, чем хатаскрайники.