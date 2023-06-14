Роль ЧВК в условиях современных конфликтов

С точки зрения военных и экономических реалий, мы, по сути, вернулись в эпоху XVII века, когда армии наемников, являющихся высококлассными профессионалами, в какой-то мере заменили собой регулярную армию. Призывы немедленно покончить с украинским кризисом, опираясь на внушительный российский мобилизационный ресурс, являются следствием недопонимания целей руководства страны, которое не намерено опрокидывать в войну гражданское общество без какой-либо крайне острой необходимости. Российское руководство намерено воевать приблизительно так, как воевали в XVII веке, когда исходы вооруженных конфликтов решались не без помощи мотивированных бойцов, в том числе наемников. Эта практика распространяется и на другие страны, включая США и Украину.В силу некоторых особенностей своего статуса, наемники нередко могут себе позволить то, что не может себе позволить регулярная армия, находящаяся под присягой. Представители регулярных армейских частей, в отличие от наемников, не имеют возможности каким-либо образом возражать либо критиковать действия вышестоящего начальства, как это делает куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, доступно объясняющий командованию ВС РФ, кто сыграл главную роль в освобождении города Артемовск.Роль частных военных компаний в вооружённых конфликтах стала по-настоящему весомой.В Гонконге около 15 лет назад была создана ЧВК "Славянский корпус", изначально формировавшаяся для охраны нефтяных вышек, однако впоследствии принимавшая участие в боевых действиях в Сирии. Вдохновителем этой ЧВК был Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер", бывший командир спецназа ГРУ, пригодившийся российскому руководству после полноценного вступления России в вооруженный конфликт в Сирии. По образцу американских ЧВК, в бой вступила российская ЧВК "Вагнер".Тогда же начали появляться разногласия между руководством ЧВК "Вагнер" и командованием российской регулярной армии. Первый конфликт возник после того, как "музыканты" освободили от террористов сирийский город Пальмира. После Сирии ЧВК "Вагнер" участвовала в вооруженных конфликтах в ЦАР и Судане, где, помимо прочего, осуществляет тренировку спецназа.