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Роль ЧВК в условиях современных конфликтов

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Роль ЧВК в условиях современных конфликтов

С точки зрения военных и экономических реалий, мы, по сути, вернулись в эпоху XVII века, когда армии наемников, являющихся высококлассными профессионалами, в какой-то мере заменили собой регулярную армию. Призывы немедленно покончить с украинским кризисом, опираясь на внушительный российский мобилизационный ресурс, являются следствием недопонимания целей руководства страны, которое не намерено опрокидывать в войну гражданское общество без какой-либо крайне острой необходимости. Российское руководство намерено воевать приблизительно так, как воевали в XVII веке, когда исходы вооруженных конфликтов решались не без помощи мотивированных бойцов, в том числе наемников. Эта практика распространяется и на другие страны, включая США и Украину.


В силу некоторых особенностей своего статуса, наемники нередко могут себе позволить то, что не может себе позволить регулярная армия, находящаяся под присягой. Представители регулярных армейских частей, в отличие от наемников, не имеют возможности каким-либо образом возражать либо критиковать действия вышестоящего начальства, как это делает куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, доступно объясняющий командованию ВС РФ, кто сыграл главную роль в освобождении города Артемовск.

Роль частных военных компаний в вооружённых конфликтах стала по-настоящему весомой.

В Гонконге около 15 лет назад была создана ЧВК "Славянский корпус", изначально формировавшаяся для охраны нефтяных вышек, однако впоследствии принимавшая участие в боевых действиях в Сирии. Вдохновителем этой ЧВК был Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер", бывший командир спецназа ГРУ, пригодившийся российскому руководству после полноценного вступления России в вооруженный конфликт в Сирии. По образцу американских ЧВК, в бой вступила российская ЧВК "Вагнер".

Тогда же начали появляться разногласия между руководством ЧВК "Вагнер" и командованием российской регулярной армии. Первый конфликт возник после того, как "музыканты" освободили от террористов сирийский город Пальмира. После Сирии ЧВК "Вагнер" участвовала в вооруженных конфликтах в ЦАР и Судане, где, помимо прочего, осуществляет тренировку спецназа.

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5 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:56
    +3
    воевать приблизительно так, как воевали в XVII веке

    автор не знает, что ЧВК существовали со времён древнего Рима? Про Пунические войны автар не слышал?
  2. сергей фонов
    сергей фонов Сегодня, 11:05
    +3
    Редакция, пожалуйста не печатайте анонимных авторов, страна обязана знать своих героев, ну если не в лицо, то хотя бы по именам.
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:05
    +3
    "Обратились местные жители ЛНР, вот с какой историей. Обратились в формате "Уже не первый случай. Ну должна же быть какая-то управа?"

    Прислали фотографии побоев, нанесённых на днях военнослужащему 6-го полка НМ ЛНР, который полк в конце прошлого года переформирован в 6-ю бригаду и включён в состав ВС РФ. Человек имеет ранение, после которого не работала полноценно правая рука, теперь ему сломали левую руку. Как видите, на фотографиях следы не кулачных ударов, люди использовали заранее подготовленный пыточный инвентарь.

    Пострадавшего похитили, что называется, "средь бела дня", вывезли под Попасную, избивали, вымогали сначала 50, потом 100 тысяч рублей.

    В это время свидетели "задержания" смогли через начальство дозвониться через командование до "руководства" похитителей, и человека отпустили.

    Занимались этим всё те же изумительные люди из комендантского подразделения ЧВК "Вагнер", расквартированного в Ирмино, это под Стахановым.

    Ещё один комментарий местных - "Промышляют когда ротация у ребят". Ну то есть подразделение, призванное наводить порядок в своем ЧВК и в зоне его ответственности, занимается вместо этого на границе этой зоны разбоем, вымогая деньги у военнослужащих ВС РФ, воюющих по соседству".
    Андрей "Мурз" Морозов.



    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 11:33
      0
      Ну как же у нас все в этом чвк "святые и не погрешимые".
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 11:09
    0
    Автор не объяснил, какая польза России от разделения её военных на ВС РФ и ЧВК ? Чтобы убедить мировую общественность, что это не "агрессия России против Украины" , а просто бизнес Пригожина? И как, убедили?

    Или польза для России в том, что Пригожин "может кое - что себе позволить"?
    В этом польза Пригожину, как полагаю. И даже не потому, что он финансирует ЧВК, а потому, что он друг Самого.....

    Так где польза для страны от разделения её военных, если речь не идёт о действиях вдали от ее рубежей?