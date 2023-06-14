Минобороны РФ: Все попытки ВСУ продвинуться на Запорожском направлении оборачиваются против них самих

Все попытки ВСУ продвинуться на Запорожском направлении оборачиваются против них самих. Залпы снарядов гонят боевиков назад - в окопы, ВСУ несут огромные потери. Но все равно раз за разом решаются на бессмысленный штурм

Вооруженными силами Российской Федерации отражаются попытки украинских формирований взять штурмом российские позиции на Запорожском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.По утверждению российского военного ведомства, противник несет огромные потери, пытаясь штурмовать линии обороны. Российские бойцы не дают украинским боевикам подобраться ближе к позициям, уничтожая технику и личный состав ВСУ.- подчеркивается в сообщении российского военного ведомства.По пытающимся прорваться вперед украинским отрядам беспрерывно работает российская артиллерия. Например, вражеская техника уничтожается из САУ «Гиацинт-С», гаубиц Д-30. Как утверждают российские военные, наша артиллерия имеет очевидное преимущество над западными образцами вооружений. К числу основных преимуществ военные относят мощность снарядов, надежность ствола, а также то, что российские орудия – механика, что позволяет их оперативно ремонтировать.Враг вооружен гаубицами М777, реактивными системами залпового огня HIMARS, но это западное вооружение, как уже показал ход контрнаступления, не является «панацеей», позволяющей украинским формированиям одерживать победы. Значительная часть западных вооружений и бронетехники уже уничтожена во время боев на Запорожском направлении, сообщают российские военные.