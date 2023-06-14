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Минобороны РФ: Все попытки ВСУ продвинуться на Запорожском направлении оборачиваются против них самих

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Минобороны РФ: Все попытки ВСУ продвинуться на Запорожском направлении оборачиваются против них самих

Вооруженными силами Российской Федерации отражаются попытки украинских формирований взять штурмом российские позиции на Запорожском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


По утверждению российского военного ведомства, противник несет огромные потери, пытаясь штурмовать линии обороны. Российские бойцы не дают украинским боевикам подобраться ближе к позициям, уничтожая технику и личный состав ВСУ.

Все попытки ВСУ продвинуться на Запорожском направлении оборачиваются против них самих. Залпы снарядов гонят боевиков назад - в окопы, ВСУ несут огромные потери. Но все равно раз за разом решаются на бессмысленный штурм

- подчеркивается в сообщении российского военного ведомства.

По пытающимся прорваться вперед украинским отрядам беспрерывно работает российская артиллерия. Например, вражеская техника уничтожается из САУ «Гиацинт-С», гаубиц Д-30. Как утверждают российские военные, наша артиллерия имеет очевидное преимущество над западными образцами вооружений. К числу основных преимуществ военные относят мощность снарядов, надежность ствола, а также то, что российские орудия – механика, что позволяет их оперативно ремонтировать.

Враг вооружен гаубицами М777, реактивными системами залпового огня HIMARS, но это западное вооружение, как уже показал ход контрнаступления, не является «панацеей», позволяющей украинским формированиям одерживать победы. Значительная часть западных вооружений и бронетехники уже уничтожена во время боев на Запорожском направлении, сообщают российские военные.
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9 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 10:40
    +3
    Победные реляции нашему военному ведомству нужно отложить до победы. Сейчас идёт тяжёлая, кровавая работа.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:50
      +2
      Переломить ход СВО в свою пользу и с меньшими затратами Россия сможет лишь при полном обвале европейской экономики и ухудшении уровня жизни на столько, что тамошним правительства будет не до какой то там Украины.
      Это кстати говоря касается и США. Но пока и у тех что в ЕС и у тех что в Северной Америке всё очень не плохо и значит ВСУ они будут и дальше снабжать всем необходимым для затяжной войны с Россией.
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:54
      -1
      Совсогласен...вообще лучше больше помалкивать на ходу (после безграмотных операций прошлого года, кроме Херсонского мешка конечно), освобождённые города - вот итог работы, а не "мы уничтожили кажется много врага".
    3. Венд
      Венд Сегодня, 11:32
      0
      Ситуация напоминает Курскую битвы. Измотать и обескровить врага. Наши пока с задачами справляются.
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:58
    +3
    Не надо считать оппонентов идиотами - с той стороны и командование шумеров вполне грамотное, и НАТОвские офицеры не просто так в их штабах салом подъедаются.. Если бы это было не так - мы бы уже на польской границе стояли. Раз они продолжают долбить нашу оборону несмотря на потери - значит, пока имеют основания таки надеяться на успех операции. Возможно - это действительно отвлекающие телодвижения, основные-то их резервы пока не задействованы? Так что - рановато открывать шампанское..
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:14
    0
    ВСУ несут огромные потери. Но все равно раз за разом решаются на бессмысленный штурм
    Деваться некуда. Запад сказал надо - Зеленский ответил есть. Сами признались, что к июльскому саммиту НАТО им кровь из носа нужен хоть какой-то результат. Вот и стараются "не щадя живота своего" в угоду богатенького западного дяди.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 11:25
      0
      Вот и стараются "не щадя живота своего" в угоду богатенького западного дяди.

      Так им же пообещали и репарации, и рай земной. Вот они не щадя живота своего прут. Жажда халявы страшная сила.
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:18
    0
    Враг вооружен гаубицами М777, реактивными системами залпового огня HIMARS, но это западное вооружение, как уже показал ход контрнаступления, не является «панацеей»

    Панацеей они не являются, но стреляют и наносят нам урон, поэтому хотелось бы слышать в новостях, что данное вооружение уничтожается, и не просто уничтожается, а в таких количествах, что на западе не успевают их делать.
    Какая-то бравурная статья. Противника накачивают вооружениями, мы практически стоим в обороне и противник даже перешёл от обороны к наступлению. Пока у противника есть силы для наступления, а у нас их нет, то о такой подаче информации лучше забыть.
  5. Товарищ_Икс
    Товарищ_Икс Сегодня, 11:30
    0
    Вообще-то «Гиацинт-С»и Д-30 - это советские орудия, а не российские.