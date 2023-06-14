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Российские войска продолжают удерживать позиции в районе Времевского выступа, контратакуя противника

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Российские войска продолжают удерживать позиции в районе Времевского выступа, контратакуя противника

Противник так и не начал активных боевых действий на Ореховском участке, там продолжаются артиллерийские дуэли и попытки украинских инженерных подразделений нейтрализовать минные поля, выставленные российской стороной. Основные действия происходили в районе Времевского выступа.


Основным фактором, повлиявшим на боевые действия, снова стала непогода. Она помешала нашим развить наступление на Великую Новоселку, а ВСУ атаковать в направлении Урожайного и Новодонецкого. Несмотря на это, бои здесь идут уже третьи сутки, противник отступать не намерен, наши тоже.

По данным на утро, 14 июня, ВСУ удалось в очередной раз захватить Макаровку, но далее продвинуться они не смогли, по подразделениям противника работает российская артиллерия, размещенная на прилегающих возвышенностях. Украинская пехота попыталась атаковать наши позиции на прилегающих в Макаровке холмах, но откатилась с большими потерями. Вообще же, штурм этого населенного пункта дался ВСУ дорогой ценой, личного состава они там положили прилично.


Наши подтянули резервы, которые с хода вступили в бой и сумели отбросить ВСУ на некоторых участках, сейчас бои идут в районе Макаровки, наши атакуют сразу с двух сторон. В районе Равнополя противник пытается ввести в бой тяжелую бронетехнику, но опять свою роль сыграла непогода, танки вязнут, более легкая бронетехника уничтожается российской артиллерией. Левадное по-прежнему находится в серой зоне, но ВСУ предпринимают пока робкие попытки продвинутся к югу и востоку от села.

Обе стороны подтягивают резервы, противник перебрасывает еще одну бригаду с Запорожского направления на Южно-Донецкое. Речь идет о 128-й горно-штурмовой отдельной бригаде ВСУ. Наши продолжают удерживать позиции на основных высотах, имея преимущество для огневого поражения. Противник пытается снять минные поля для атаки более широким фронтом.
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17 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 10:44
    +4
    Горно-штурмовая бригада идеально подходит для наступления в степи. laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:47
      +4
      Дык у них ботинки с шипами и скало-зацепами - уж точно не подскользнутся. laughing
    2. Невский_ЗУ
      Невский_ЗУ Сегодня, 10:52
      +7
      Цитата: Бородач
      Речь идет о 128-й горно-штурмовой отдельной бригаде ВСУ

      Эту бригаду из Закарпатья до этого размотали в Херсонской степи в августе-сентябре 2022 года. Это уже как минимум 3-й состав 128 грн.бригады. Там любят красивые названия. Сомневаюсь, что даже 1 состав учился воевать в горах и знакомился а альпинистским снаряжением, спецификой стрельбы в горах и т.п.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:55
        +3
        Обыкновенная мотопехотная бригада с красивым названием..Короче-на понтах
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 11:23
          +1
          Цитата: dmi.pris1
          Обыкновенная мотопехотная бригада с красивым названием..

          Ваффен СС добровольческая дивизия "Галициен" за номером 15.
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 11:02
      +2
      Арт а-то на высотах, кому же их штурмовать, как не эдельвейсам
    4. кредо
      кредо Сегодня, 11:10
      0
      Насколько можно судить, наступление ВСУ идёт уже вторую неделю и наши войска пока существенно не смогли отбросить ВСУ с первоначальных позиций.
      Подвоз ВСУ оружия и боеприпасов за всё время ведения Россией СВО не иссяк, англосаксы с их европейскими вассалами заваливают Украину под самую макушку и полны решимости продолжать это делать до самого победного дня Украины (а может и России).

      Какой же вывод напрашивается? А такой, что мы можем с Украиной хоть год, хоть два, хоть десять лет стоять у Днепра и обстреливать друг дружку без каких-либо успехов в продвижение, а "любезные" англосаксы и их еэсовские прихвостни будут подбрасывать в этот костёр войны бесконечное количество дров в надежде что русские и украинцы когда-нибудь кончатся.

      Так что давно пора начать искать какие то не тривиальные способы выхода России к достижению своих целей в СВО в более короткие сроки и одним из таких способом, как мне видится, надо решить вопрос с устранением кровавого шута раз и на всегда, чтобы вызвать разброд и шатание в верхних эшелонах власти Украины, а затем и у региональных князьков. soldier
      1. пешик
        пешик Сегодня, 11:23
        0
        к достижению своих целей в СВО в более короткие сроки

        смотря что называть короткие сроки - 15 лет - это короткий срок относительно бывшей 100 летней войны в Европе.
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 11:38
          +1
          Цитата: пешик
          смотря что называть короткие сроки - 15 лет - это короткий срок относительно бывшей 100 летней войны в Европе.


          А нам вообще, нужные такие сроки в этом конфликте ? Ведь при таком сценарии, мы теряем мужское население, молодое и постарше... и это с учетом убыли населения, можно конечно завезти мигрантов, но через 100 лет, это будет совсем другое государство, даже с точки зрения демографии. при таком варианте). Далее мы все эти годы будем находиться под санкциями, инвестиции и любые вложения Запада/Азии в нашу страну, будут ограниченны...т.к. бизнес боится попасть под раздачу, любой бизнес). Технологии.... это самая большая проблема), вот есть пример КНДР которая делает все своё и живет в изолированном варианте, их уровень технологии очень низкий, кооперации с другими участниками практически нет, нам же предлагают вариант с паралелльным импортом, при котором наш Большой Друг - КНР будет поставлять всё, а в обмен мы ресурсы). А что произойдет когда Си отойдет от власти ? Если власть сменится на прозападную или китайская политика по отношению к нам поменяется ? Сможем мы по щелчку пальцев догнать разрыв в десятки лет ? И это при том, что мы уже отстаём от Запада, после развала СССР во многих сферах....

          Так что имхо, но вариант с затягиванием нам крайне не выгоден, гораздо лучше закончить всё по быстрому, разрешить все терки с Западом и придти к какому то итогу и дальше развиваться, пока они будут с Китаем и Азией тягаться..... а пока с Украиной вопрос не решен, ни потепления отношении, ни каких то уступок со стороны Запада не будет.
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 11:44
          0
          В 13-м веке Москва с Тверью рубились 200 лет за право стать "матерью" городов русских. Шло становление государства Российского
      2. Konnick
        Konnick Сегодня, 11:30
        0
        Подвоз ВСУ оружия и боеприпасов за всё время ведения Россией СВО не иссяк, англосаксы с их европейскими вассалами заваливают Украину под самую макушку и полны решимости продолжать это делать до самого победного дня Украины (а может и России).

        Почему не иссяк, появление Брэдли и Леопардов говорит о том, что более нужные САУ у западных "партнеров" кончились.
    5. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 11:57
      0
      Цитата: Бородач
      Горно-штурмовая бригада идеально подходит для наступления в степи. laughing

      Так у нас картина та же: 55-я отдельная мотострелковая бригада (горная) воевала под Черниговом и Северском.
  2. пешик
    пешик Сегодня, 10:50
    0
    Что значит в очередной раз - эту Макаровку уже раньше занимали?, когда?
    1. Тополь
      Тополь Сегодня, 11:01
      +2
      Цитата: пешик
      Что значит в очередной раз - эту Макаровку уже раньше занимали?, когда?

      С начала шумерского наступления она уже несколько раз переходила из рук в руки.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:26
      +2
      Цитата: пешик
      Что значит в очередной раз - эту Макаровку уже раньше занимали?, когда?

      Уже три раза, туда-сюда.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:52
    0
    ВСУ удалось в очередной раз захватить Макаровку.........
    ......Противник пытается снять минные поля

    Минируются ли радиоминами окопы, блиндажи и прочие позиции перед отступлением ВС РФ и заманиванием противника под арту?
    Со времён легендарного расстрелянного Сталиным Бекаури они должны были быть радикально усовершенствованы.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:02
      +3
      Топорно работаете, никто никуда отступать не собирается, для начала своих 200 по полям соберите. Под арту укрофашисты и так не плохо идут пачками с броней.