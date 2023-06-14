Российские войска продолжают удерживать позиции в районе Времевского выступа, контратакуя противника

Противник так и не начал активных боевых действий на Ореховском участке, там продолжаются артиллерийские дуэли и попытки украинских инженерных подразделений нейтрализовать минные поля, выставленные российской стороной. Основные действия происходили в районе Времевского выступа.
Основным фактором, повлиявшим на боевые действия, снова стала непогода. Она помешала нашим развить наступление на Великую Новоселку, а ВСУ атаковать в направлении Урожайного и Новодонецкого. Несмотря на это, бои здесь идут уже третьи сутки, противник отступать не намерен, наши тоже.
По данным на утро, 14 июня, ВСУ удалось в очередной раз захватить Макаровку, но далее продвинуться они не смогли, по подразделениям противника работает российская артиллерия, размещенная на прилегающих возвышенностях. Украинская пехота попыталась атаковать наши позиции на прилегающих в Макаровке холмах, но откатилась с большими потерями. Вообще же, штурм этого населенного пункта дался ВСУ дорогой ценой, личного состава они там положили прилично.
Наши подтянули резервы, которые с хода вступили в бой и сумели отбросить ВСУ на некоторых участках, сейчас бои идут в районе Макаровки, наши атакуют сразу с двух сторон. В районе Равнополя противник пытается ввести в бой тяжелую бронетехнику, но опять свою роль сыграла непогода, танки вязнут, более легкая бронетехника уничтожается российской артиллерией. Левадное по-прежнему находится в серой зоне, но ВСУ предпринимают пока робкие попытки продвинутся к югу и востоку от села.
Обе стороны подтягивают резервы, противник перебрасывает еще одну бригаду с Запорожского направления на Южно-Донецкое. Речь идет о 128-й горно-штурмовой отдельной бригаде ВСУ. Наши продолжают удерживать позиции на основных высотах, имея преимущество для огневого поражения. Противник пытается снять минные поля для атаки более широким фронтом.