В результате ночных ударов по целям в Одессе поражен завод «Краян», где хранились западные боеприпасы и техника

ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины, чем серьезно осложняют противнику реализацию его планов по контрнаступлению. Ежедневно уничтожаются склады с боеприпасами для ВСУ, находящиеся в глубоком тылу, а также поражаются места скопления техники и личного состава украинской армии.
Прошедшая ночь не стала исключением. Удары с использованием ракет и дронов-камикадзе наносились по военным объектам сразу в нескольких областях Украины.
В частности, в сети появились кадры взрыва на фоне воздушной тревоги в Одессе. Сообщается, что целью атаки ВС РФ стал завод «Краян» (по прямому назначению не используется). На территории предприятия, как сообщается, находился склад с боеприпасами и техникой, которые для ВСУ поставляет Запад.
Кроме того, ранее появлялись данные о еще одном пораженном объекте в районе Одесского порта. Предположительно, удар был нанесен по месту хранения морских дронов, с помощью которых ВСУ в последнее время предпринимают попытки атаковать суда Черноморского флота РФ.
Не менее результативной оказалась и атака на Кировоградскую область. Сообщается о серии взрывов и поражении логистического узла. Последний использовался для переброски личного состава и техники ВСУ в южном и восточном направлении, где украинские войска пытаются развернуть контрнаступление. По последним данным, поражено предприятие в Светловодске. В городе располагается предприятие по созданию бетонных конструкций. Производимые конструкции - в том числе так называемые «зубья дракона», используемые для выстраивания линий обороны.
Прогремели взрывы и на объектах противника в Сумской области.