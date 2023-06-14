Военное обозрение
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В результате ночных ударов по целям в Одессе поражен завод «Краян», где хранились западные боеприпасы и техника

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В результате ночных ударов по целям в Одессе поражен завод «Краян», где хранились западные боеприпасы и техника

ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины, чем серьезно осложняют противнику реализацию его планов по контрнаступлению. Ежедневно уничтожаются склады с боеприпасами для ВСУ, находящиеся в глубоком тылу, а также поражаются места скопления техники и личного состава украинской армии.


Прошедшая ночь не стала исключением. Удары с использованием ракет и дронов-камикадзе наносились по военным объектам сразу в нескольких областях Украины.

В частности, в сети появились кадры взрыва на фоне воздушной тревоги в Одессе. Сообщается, что целью атаки ВС РФ стал завод «Краян» (по прямому назначению не используется). На территории предприятия, как сообщается, находился склад с боеприпасами и техникой, которые для ВСУ поставляет Запад.



Кроме того, ранее появлялись данные о еще одном пораженном объекте в районе Одесского порта. Предположительно, удар был нанесен по месту хранения морских дронов, с помощью которых ВСУ в последнее время предпринимают попытки атаковать суда Черноморского флота РФ.

Не менее результативной оказалась и атака на Кировоградскую область. Сообщается о серии взрывов и поражении логистического узла. Последний использовался для переброски личного состава и техники ВСУ в южном и восточном направлении, где украинские войска пытаются развернуть контрнаступление. По последним данным, поражено предприятие в Светловодске. В городе располагается предприятие по созданию бетонных конструкций. Производимые конструкции - в том числе так называемые «зубья дракона», используемые для выстраивания линий обороны.

Прогремели взрывы и на объектах противника в Сумской области.
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10 комментариев
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  1. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 11:24
    +2
    Как так? Бандеровцы же сказали, что все ракеты перехватили))))
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:28
      +7
      Це вибухи от неаккуратного курения возле газовых баллонов и кондиционеров. yes laughing

      А москальски ракеты - как есть все сбиты. wassat Да шоб мине поколеть!
    2. svarog77
      svarog77 Сегодня, 11:49
      +3
      7 из 10, остальные 3 поразили 7 объектов...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:24
    +4
    Все логично, резервы противником необходимо уничтожать, на ресурсы тоже требуется воздействовать реально, радикально.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:41
      +1
      Приветствую Виктор hi
      Цитата: rocket757
      Все логично, резервы противником необходимо уничтожать, ......

      Вот интересно, Шольц что-то выскажет, поплачет crying ? Или будет молча страдать. Я сегодня уже вспоминал о его глупейшем высказывании wassat насчет их разбитой техники
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:26
    +7
    Жаль что Одесса в руках геростратов называющих себя ук-роинцами,хотелось бы надеяться что город снова станет Российским.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:33
      +4
      Цитата: Бережливый
      Жаль что Одесса в руках геростратов называющих себя ук-роинцами

      Одесса как и в 1941 году, оккупирована "немцами". Пора освобождать.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:37
    +1
    Радует системность ударов. Производство ударных изделий, судя по всему, поставлено на поток.
  5. Дес
    Дес Сегодня, 11:47
    +1
    Очень информативный видеоролик в статье. Статье плюс.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:51
    0
    На территории предприятия находился склад с боеприпасами и техникой, которые для ВСУ поставляет Запад.
    Значит какая-то часть западной помощи уже не доедет до передовой и это хорошо. Придает оптимизма то, что удары по тылам противника (в т.ч. глубоким) не прекращаются.