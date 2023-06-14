Военное обозрение
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Украинское командование снова сообщает о перехвате «почти всех» ракет и дронов-камикадзе во время сегодняшней ночной атаки ВС РФ

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Украинское командование снова сообщает о перехвате «почти всех» ракет и дронов-камикадзе во время сегодняшней ночной атаки ВС РФ

Сегодня ночью российские военные вновь нанесли массированные комбинированные удары по военным объектам и связанным с ними целям на подконтрольной Киеву территории Украины. Стоит отметить, что у российского и украинского командования в освещении данных событий уже сложились своеобразные «традиции».


Сводки Минобороны РФ лаконичны, в лучшем случае, сообщается о поражении высокоточным оружием особо крупных военных объектов ВСУ, баз дислокации наемников и командных пунктов. Исключением стало, разве что, подтвержденное и президентом РФ Владимиром Путиным поражение комплекса зданий ГУР Украины в Киеве. В остальных случаях во время брифинга генерал-лейтенант Игорь Конашенков докладывает, что «все назначенные объекты поражены».

Совсем иная риторика у Генштаба ВСУ. Сообщая об очередном массированном ударе ВС РФ, украинская военная пропаганда раз за разом отчитывается о суперэффективной работе ПВО, которая сумела перехватить и уничтожить практически все воздушные цели россиян, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Одновременно подконтрольные киевскому режиму власти на местах объясняют многочисленные взрывы после прилетов падением обломков российских ракет и дронов исключительно на гражданские объекты.

Не стал исключением и свежий утренний доклад пресс-службы Воздушного командования ВСУ. В нем сообщается, что минувшей ночью ВС РФ нанесли из акватории Черного моря удар в направлении Одесской области четырьмя ракетами «Калибр». Естественно, украинские зенитчики три ракеты сбили, одна «попала в гражданский объект».

Данному заявлению противоречит информация нацполиции Одессы. Там официально утверждают, что минувшей ночью российские «Калибры» поразили в городе шесть объектов «гражданской» инфраструктуры. Причем, судя по опубликованному видео, находятся они в разных частях города, все помещения нежилые. Выходит, что сделать это сумела одна-единственная ракета. Парадокс!

Еще «круче» украинская ПВО отработала по дронам-камикадзе «Герань-2», которые киевские власти упрямо называют иранскими «Shahed-136/131». Утверждается, что с восточного побережья Азовского моря в юго-восточном направлении было запущено десят барражирующих боеприпасов, аж девять из которых были сбиты. Судя по заявлению губернатора Кировоградской области, «единственный» уцелевший дрон поразил некий объект в Светловодске.

Следует отметить, что в сегодняшней сводке украинской военной пропаганды появилось и что-то новое. Пресс-служба ВС ВСУ пишет, что из Ростовской области четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выпустили шесть ракет воздушного базирования Х-22. Удар был нанесен по объектам, находящимся на оккупированной ВСУ территории Донецкой республики.

Судя по итоговому подсчету «сбитых» воздушных целей, данные ракеты украинская ПВО не перехватила. Куда угодили Х-22, выпущенные российскими самолетами, не сообщается.
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6 комментариев
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  1. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 11:26
    +1
    Где хваленые Ириски, Патриоты и прочие вундервафли НАТО? Кончились?)))
  2. barclay
    barclay Сегодня, 11:29
    +1
    К сожалению, вражеские удары тоже достигают цели. Вечная память героическим мужикам!

    Война забирает лучших

    Тяжелые бои весь вчерашний день (12 июня) шли почти по всей линии боевого соприкосновения группировки «Восток», особенно на т.н. Времьевском выступе. Тяжелая обстановка – в полосе обороны 60 и 37 мотострелковых бригад.

    В результате ракетной атаки противника уничтожен штаб и склады базы, убиты и ранены около 20 офицеров. При этом погиб начальник штаба 35 общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев.

    Выходец из ВДВ, Горячев служил солдатом в Кировабадской воздушно-десантной дивизии, после РВВДКУ командовал разведротой, а затем парашютно-десантным батальоном в 76-й дивизии, был начальником штаба 108 полка. В дальнейшем возглавлял наш контингент в Приднестровье, командовал 27 омсбр, 201 военной базой в Таджикистане, учебным центром в Хабаровске. Вступив в СВО командиром 5 отдельной танковой бригады, «вырос» до заместителя командующего 35 ОА (с получением звания генерал-майора), был назначен начальником штаба армии.

    По мнению представителей командования ОГВ (с), армия потеряла сегодня одного из самых ярких и эффективных военачальников, сочетавшего в себе высочайший профессионализм с личным мужеством.

    Боевые друзья выражают соболезнования родным и близким погибшего.

    P.S. К сожалению, не удалось найти фотографию героя в генеральской форме, возможно таковой и не существует, на войне не до фото.
  3. avdkrd
    avdkrd Сегодня, 11:29
    0
    Просто окраина, в качестве перехватчиков, использует личный состав и объекты военной инфраструктуры. Так сказать, стационарные перехватчики. Новое слово в военном деле.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:47
    0
    В плане вешания лапши на уши они становятся очень предсказуемыми,сбивают все даже то что ещё не запускали,заврались,короче. fool
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    0
    Было бы удивительно если бы сводки нашего ГШ МО РФ совпадали со сводками ГШ ВСУ.
    четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выпустили шесть ракет воздушного базирования Х-22
    А почему не 8 ракет, т.к. один Ту-22М3 может нести 2-3 ракеты Х-22. Или о двух ракетах ВСУ решили умолчать по каким-то своим причинам?
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 11:56
    0
    Украинское командование снова сообщает о перехвате «почти всех» ракет и дронов-камикадзе во время сегодняшней ночной атаки ВС РФ

    - Сосед говорит, что может с бабкой и в 80 лет...
    - Так и Вы говорите!