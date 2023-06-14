Украинское командование снова сообщает о перехвате «почти всех» ракет и дронов-камикадзе во время сегодняшней ночной атаки ВС РФ

Сегодня ночью российские военные вновь нанесли массированные комбинированные удары по военным объектам и связанным с ними целям на подконтрольной Киеву территории Украины. Стоит отметить, что у российского и украинского командования в освещении данных событий уже сложились своеобразные «традиции».
Сводки Минобороны РФ лаконичны, в лучшем случае, сообщается о поражении высокоточным оружием особо крупных военных объектов ВСУ, баз дислокации наемников и командных пунктов. Исключением стало, разве что, подтвержденное и президентом РФ Владимиром Путиным поражение комплекса зданий ГУР Украины в Киеве. В остальных случаях во время брифинга генерал-лейтенант Игорь Конашенков докладывает, что «все назначенные объекты поражены».
Совсем иная риторика у Генштаба ВСУ. Сообщая об очередном массированном ударе ВС РФ, украинская военная пропаганда раз за разом отчитывается о суперэффективной работе ПВО, которая сумела перехватить и уничтожить практически все воздушные цели россиян, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Одновременно подконтрольные киевскому режиму власти на местах объясняют многочисленные взрывы после прилетов падением обломков российских ракет и дронов исключительно на гражданские объекты.
Не стал исключением и свежий утренний доклад пресс-службы Воздушного командования ВСУ. В нем сообщается, что минувшей ночью ВС РФ нанесли из акватории Черного моря удар в направлении Одесской области четырьмя ракетами «Калибр». Естественно, украинские зенитчики три ракеты сбили, одна «попала в гражданский объект».
Данному заявлению противоречит информация нацполиции Одессы. Там официально утверждают, что минувшей ночью российские «Калибры» поразили в городе шесть объектов «гражданской» инфраструктуры. Причем, судя по опубликованному видео, находятся они в разных частях города, все помещения нежилые. Выходит, что сделать это сумела одна-единственная ракета. Парадокс!
Еще «круче» украинская ПВО отработала по дронам-камикадзе «Герань-2», которые киевские власти упрямо называют иранскими «Shahed-136/131». Утверждается, что с восточного побережья Азовского моря в юго-восточном направлении было запущено десят барражирующих боеприпасов, аж девять из которых были сбиты. Судя по заявлению губернатора Кировоградской области, «единственный» уцелевший дрон поразил некий объект в Светловодске.
Следует отметить, что в сегодняшней сводке украинской военной пропаганды появилось и что-то новое. Пресс-служба ВС ВСУ пишет, что из Ростовской области четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выпустили шесть ракет воздушного базирования Х-22. Удар был нанесен по объектам, находящимся на оккупированной ВСУ территории Донецкой республики.
Судя по итоговому подсчету «сбитых» воздушных целей, данные ракеты украинская ПВО не перехватила. Куда угодили Х-22, выпущенные российскими самолетами, не сообщается.