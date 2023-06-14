InfoBRICS: ВСУ уже потеряли большую часть брошенных в бой БМП М2 Bradley на Запорожском направлении

Из девяти машин, прикрепленных к мотострелковому подразделению, не единственному, участвовавшему в бою, шесть были разбиты, три повреждены, но подлежат ремонту, а одна не пострадала

Ряд экспертов предупреждают о тяжелом военном поражении Украины и очередном геополитическом провале НАТО