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InfoBRICS: ВСУ уже потеряли большую часть брошенных в бой БМП М2 Bradley на Запорожском направлении

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InfoBRICS: ВСУ уже потеряли большую часть брошенных в бой БМП М2 Bradley на Запорожском направлении

Украинские войска лишились большей части переданных США и брошенных в бой боевых машин пехоты M2 Bradley во время контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. Об этом в издании InfoBRICS пишет египетский аналитик Ахмед Адель.


В том, что большая часть БМП Bradley, задействованных в контрнаступлении, была уничтожена на Запорожском направлении, признались сами украинские военные. Как сообщает AFP, основную часть БМП американского производства российская армия уничтожила под городом Орехов в Запорожской области.

Из девяти машин, прикрепленных к мотострелковому подразделению, не единственному, участвовавшему в бою, шесть были разбиты, три повреждены, но подлежат ремонту, а одна не пострадала

- цитирует AFP сообщение одного из украинских военных

Украинское командование совершенно не считается с потерями военной техники и личного состава, бросая свои подразделения на хорошо защищенные российские позиции. Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что контрнаступление ВСУ было остановлено на всех участках Запорожского направления.


Киевский режим, отмечает египетский аналитик, не в силах продемонстрировать какие-либо успехи и преимущества. Социальные сети уже переполнены фотографиями уничтоженных танков Leopard немецкого производства и боевых машин пехоты Bradley американского производства. Украинские формирования оказались в очень тяжелой ситуации, пишет Адель, отмечая их неспособность эффективно использовать переданную Западом военную технику.

Ряд экспертов предупреждают о тяжелом военном поражении Украины и очередном геополитическом провале НАТО

- пишет Ахмед Адель, анализируя последние события на фронте.

Обозреватель приводит мнение бывшего агента Центрального разведывательного управления США Филипа Джиральди, который утверждает, что западные медиа пытаются создать впечатление успешности украинского контрнаступления, хотя это совсем не так. Адель подчеркивает, что у Киева нет и никогда не было военного потенциала для достижения озвученных целей по прорыву российской обороны и перерезанию сухопутного коридора в Крым.


По мнению египетского эксперта, причины поражения ВСУ объясняются двумя главными факторами. Во-первых, украинские лидеры под влиянием западных советников были невысокого мнения о боевых возможностях ВС РФ, но это совсем не так.

Во-вторых, Киев возлагал неадекватные надежды на западную военную технику и подготовку личного состава ВСУ в учебных центрах НАТО. Украинское командование ожидало, что оборона ВС РФ быстро «просядет» на Запорожском направлении. Но этого не случилось. Российские военные, отмечает Ахмед Адель, профессионально выполнили поставленные перед ними задачи.
Использованы фотографии:
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15 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:09
    0
    Ну да, из Каира виднее что и как там на окраине. Рано еще делать выводы, к августу -сентябрю 2023 может и будет какой результат, а пока только статистика потерь в живой силе и технике.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:19
      0
      Какалы не выпвскали еще "Страйкеры",а эти аппараты будут поновее "Бредли"
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:20
      0
      Без точных данных того что есть в наличии и в каком количестве оно присутствует на Украине все рассуждения о масштабах потерь и критическом положении ВСУ на фронтах СВО бьются на раз ежедневными сводками о том, что интенсивность боевых действий не снижается и большими успехами не может похвастаться ни та ни другая сторона.

      Цитирование же египетских и прочих аналитиков лишено всякой конкретики и сводится лишь к тому кто из них больше напишет общих слов и фраз о состояние дел на фронтах СВО.
    3. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:20
      0
      Цитата: Uprun
      Ну да, из Каира виднее что и как там на окраине

      А что не так с выводами ? Вполне адекватные выводы.
      Вопрос то скорее в том,что Запад не пытается идти на мир ,но ситуация для ВСУ все более становится критичной.Побед нет ,земли уходят под РФ.
      Я думаю что бы придать войне новые силы ,нужна провокация и Запад пойдет на нее.Что это будет ,взрыв грязной бомбы в большом городе или теракт в метро Киева с жертвами .Но что то должно быть сделано,а иначе конфликт закончится сам
  2. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:10
    +3
    Мины, вертолеты с птурами, артиллерия, FPV дроны, Ланцеты.

  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:10
    +3
    Ну немецкие танки уже называют после наступления правильно - леопердами, осталось дождаться вершины матрасной военной мысли - танков Обосрамс...
    ПиСи: а Бредли - да, показали, как они клево вражьи танки жгут, ага))) Ну поначалу-то такое количество сказок было, мол приедут Бредли - никаких Абрамсов не надо, они больше мол подбили в Ираке... Видать, пока на Окраину не завезут пустыни Ирака - хрен они там что нароют своими Бредлями)))
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:14
      +2
      Цитата: Bingo
      Ну немецкие танки уже называют после наступления правильно - леопердами, осталось дождаться вершины матрасной военной мысли - танков Обосрамс...

      А то горящих Абрамсов никто не видел? Что нового Вы планируете увидеть?
      1. Forcecom
        Forcecom Сегодня, 12:02
        0
        Цитата: Арон Заави
        А то горящих Абрамсов никто не видел? Что нового Вы планируете увидеть?

        Ну так они где горели? а тут они должны гореть здеся, и прошу не путать. hi
  4. Rage66
    Rage66 Сегодня, 11:14
    +1
    Из девяти машин, прикрепленных к мотострелковому подразделению, не единственному, участвовавшему в бою, шесть были разбиты, три повреждены, но подлежат ремонту, а одна не пострадала

    Девять участвовало, а выводы сделаны про десять... Может украинский военный контуженный попался? what
  5. Single-n
    Single-n Сегодня, 11:19
    0
    А все это сколько? Вроде пишут что пока в атаках участвует около 1/3 бригад-наступа. Большую часть из 1/3? или от ВСЕХ переданных машин.
  6. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 11:19
    +1
    Der Tagesspiegel: потеря ВСУ Leopard и Bradley произошла из-за «русского огневого мешка»


    Ну действительно, никак не ожидала ливерная колбаса такого коварства от русских с самого лета 1943-го года.
  7. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 11:21
    +1
    Из девяти машин, прикрепленных к мотострелковому подразделению, не единственному, участвовавшему в бою, шесть были разбиты, три повреждены, но подлежат ремонту, а одна не пострадала

    В этом предложении вся суть современной журналистики.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:24
    +1
    Собственно - эпопея на этот раз с Брэдлями в очередной раз доказывает, что сама концепция легкобронированной БМП в нонешних условиях уже не канает. Слишком уж боевые порядки обеих сторон нашпигованы мощными противотанковыми средствами.. И усилить тонкую броню - практически невозможно. Видимо - действительно нужны кардинально другие, тяжёлые машины.. Тем более - плавучесть нонешних, в угоду которой пошли на такое облегчение конструкции, мягко говоря - не очень-то похоже и востребована. Тогда - какой в этом смысл?

    Нет - лёгкие БМП в каких-то количествах тоже нужны, в горах там, Арктике, папуасов гонять. Но в линейных войсках - БМП несомненно должна иметь защиту сравнимую с танковой. Иначе - ей не выжить..
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:25
    0
    Социальные сети уже переполнены фотографиями уничтоженных танков Leopard немецкого производства и боевых машин пехоты Bradley американского производства
    Американцев в настоящее время не так бесит сам факт потери ВСУ Bradley, как фотографии, которые иллюстрируют неприглядное состояние американской техники и поражение ВСУ на данном этаме. В этом случае, как не крутись, а "шила в мешке не утаишь" и доступ к правдивой информации имеет большинство.
  10. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:49
    0
    Им отдадут всё старье,лишь бы воевали,хоть на технике времён второй мировой войны.
  11. Комментарий был удален.