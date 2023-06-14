Сегодня Национальные вооруженные силы получили информацию, что в Саласпилсе, на шоссе загорелся гражданский трейлер, на котором находилось военное транспортное средство, предназначенное для перевозки топлива

В Латвии загорелся военный бензовоз, инцидент произошел в районе Саласпилса в 18 км от Риги. Загоревшаяся техника находилась на трейлере, который шел транзитом из Финляндии в Литву.В Латвии неизвестные подожгли технику НАТО. Утверждается, что перед возгоранием бензовоза очевидцы слышали два не очень сильных хлопка, похожих на взрывы. Латвийские военные подтверждают возгорание бензовоза, но причину этого не сообщают. Также точно установлено, что сгоревшая техника не принадлежала латвийской армии.Сообщение о возгорании военной техники поступили в экстренные службы 13 июня примерно в 16:00. Для борьбы с огнем было привлечено четыре пожарных машины и более 20 пожарных. Сбить огонь с цистерны удалось за полтора часа, но из-за возгорания бензина внутри, тушение пожара затянулось. В итоге огонь потушить удалось, спасти бензовоз - нет.- заявила представитель национальных вооруженных сил Латвии Сандра Брале.Какой стране НАТО точно принадлежал военный бензовоз не сообщается, но точно не Финляндии. Предположительно, это было военное имущество армии Литвы, перебрасываемое через территории Латвии после учений в Финляндии. В то же время не исключено, что данный бензовоз предназначался Украине, но не доехал до нее, сгорев по дороге.