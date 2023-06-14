Военное обозрение
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Под Ригой сгорел военный бензовоз одной из стран НАТО, следовавший транзитом через территорию Латвии

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Под Ригой сгорел военный бензовоз одной из стран НАТО, следовавший транзитом через территорию Латвии

В Латвии загорелся военный бензовоз, инцидент произошел в районе Саласпилса в 18 км от Риги. Загоревшаяся техника находилась на трейлере, который шел транзитом из Финляндии в Литву.


В Латвии неизвестные подожгли технику НАТО. Утверждается, что перед возгоранием бензовоза очевидцы слышали два не очень сильных хлопка, похожих на взрывы. Латвийские военные подтверждают возгорание бензовоза, но причину этого не сообщают. Также точно установлено, что сгоревшая техника не принадлежала латвийской армии.

Сообщение о возгорании военной техники поступили в экстренные службы 13 июня примерно в 16:00. Для борьбы с огнем было привлечено четыре пожарных машины и более 20 пожарных. Сбить огонь с цистерны удалось за полтора часа, но из-за возгорания бензина внутри, тушение пожара затянулось. В итоге огонь потушить удалось, спасти бензовоз - нет.

Сегодня Национальные вооруженные силы получили информацию, что в Саласпилсе, на шоссе загорелся гражданский трейлер, на котором находилось военное транспортное средство, предназначенное для перевозки топлива

- заявила представитель национальных вооруженных сил Латвии Сандра Брале.

Какой стране НАТО точно принадлежал военный бензовоз не сообщается, но точно не Финляндии. Предположительно, это было военное имущество армии Литвы, перебрасываемое через территории Латвии после учений в Финляндии. В то же время не исключено, что данный бензовоз предназначался Украине, но не доехал до нее, сгорев по дороге.
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6 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:18
    +3
    Также точно установлено, что сгоревшая техника не принадлежала латвийской армии.

    Красные латвийские партизаны... что можем сольем, остальное спалим. laughing
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:25
    +2
    Гори-гори ясно, чтобы не погасло! (с) laughing
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:32
    0
    В Латвии неизвестные подожгли технику НАТО.
    Если это действительно так, то очень интересно кто же это мог быть? Может наконец солдаты НАТО расквартированные в Латвии уже достали местных жителе до такой степени, что мочи нет терпеть (мало вероятно)? Вот если такие происшествия будут повторяться, то это уже система и тогда можно будет говорить о недовольных либо НАТО, либо латвийским правительством.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:43
    0
    Это под спор латыша с эстонцем кто проворее-эстонец должен был поджечь каток который везли 5 суток назад wassat
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:48
    0
    Тем временем в рижской гостинице заметили двух российских туристов - Петрова и Баширова, намеревающихся посетить местный собор!
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 11:54
    0
    Лесные братья. Переформатирование. Когда, наконец, дошел смысл происходящего...