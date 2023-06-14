В конгрессе США подняли вопрос об импичменте Байдену

Джо Байден полностью провалил свой конституционный долг по обеспечению безопасности нашей южной границы

Я только что представила статьи об импичменте

Сенатор Лорен Боберт от Республиканской партии, представляющая штат Колорадо, обвинила действующего президента Соединенных Штатов в неспособности обеспечить безопасность и неприкосновенность южных границ страны. В связи с этим, в конгрессе США по ее инициативе подняли вопрос об импичменте Джо Байдену.О своей инициативе законодатель сообщила на собственной странице в социальной сети.- считает Боберт.Она написала о внесении ею в Палату представителей соответствующих статей, чтобы сместить американского президента с занимаемой должности.- сообщила госпожа сенатор.Ранее с похожим предложением выступила еще одна республиканка – член конгресса США Марджори Тейлор Грин (штат Джорджия), также обвинив Байдена в неисполнении должностных обязанностей и неспособности защитить границу. Она требовала не просто снять Байдена с занимаемого поста, но также отдать его под суд и в итоге посадить за решетку. Поводом для уголовного преследования может послужить предоставленный ФБР по запросу группы сенаторов документ, имеющий отношение к расследованию фактов коррупции. По мнению Грин, деятельность Байдена на президентском посту ведет страну к разрушению.Сам американский президент называет попытки обвинить его в коррупционных действиях «небылицами».