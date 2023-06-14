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В конгрессе США подняли вопрос об импичменте Байдену

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В конгрессе США подняли вопрос об импичменте Байдену

Сенатор Лорен Боберт от Республиканской партии, представляющая штат Колорадо, обвинила действующего президента Соединенных Штатов в неспособности обеспечить безопасность и неприкосновенность южных границ страны. В связи с этим, в конгрессе США по ее инициативе подняли вопрос об импичменте Джо Байдену.

О своей инициативе законодатель сообщила на собственной странице в социальной сети.

Джо Байден полностью провалил свой конституционный долг по обеспечению безопасности нашей южной границы

- считает Боберт.

Она написала о внесении ею в Палату представителей соответствующих статей, чтобы сместить американского президента с занимаемой должности.

Я только что представила статьи об импичменте

- сообщила госпожа сенатор.

Ранее с похожим предложением выступила еще одна республиканка – член конгресса США Марджори Тейлор Грин (штат Джорджия), также обвинив Байдена в неисполнении должностных обязанностей и неспособности защитить границу. Она требовала не просто снять Байдена с занимаемого поста, но также отдать его под суд и в итоге посадить за решетку. Поводом для уголовного преследования может послужить предоставленный ФБР по запросу группы сенаторов документ, имеющий отношение к расследованию фактов коррупции. По мнению Грин, деятельность Байдена на президентском посту ведет страну к разрушению.

Сам американский президент называет попытки обвинить его в коррупционных действиях «небылицами».
Использованы фотографии:
Белый Дом
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8 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:19
    +2
    Пока еще там ситуация нормальная) А вот когда мексиканские наркокартели получат основной объем оружия с Украины - вот тогда и начнется цыганочка с выходом)))
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:35
      +1
      Так себе и представляю прорыв каравана с коксом верхом на Брэдли через мексиканскую границу.. belay Естественно - предварительно обработавшего погран.переход Хаймерсами.. what
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 11:40
        +1
        Там и Жабелина хватит по погранпункту на границе, а мексов из картеля с Жабелинами у границы уже видели))) И пока там внезапно свиньи winked Ну что поделать, коль копов в США как щеневмерликов прозвали, будут расползаться по углам, пара контейнеров с кокосом пойдет по адресу...
      2. SwR9
        SwR9 Сегодня, 11:41
        +1
        Кстати России и Китаю можно официально поставлять туда вооружение, для борьбы с американским режимом.
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:40
      0
      Цитата: Bingo
      Пока еще там ситуация нормальная) А вот когда мексиканские наркокартели получат основной объем оружия с Украины - вот тогда и начнется цыганочка с выходом)))

      Получат они вооружение что ? Это вам не на русских кричать во все углы ,права ущемляют изверги. Будут расстреливать эти нарко картели из всего чего только можно и все будет признано американским судом демократично и с соблюдением всех прав убиенных ,сами попросили
  2. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 11:29
    0
    Да байдену и его клану все это просто побоку! Лишняя суета, да и все. Ну и попиарится некоторым конгрессменам возможность лишний раз.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:29
    0
    эээх Байден, похоже не придется помереть тебе на боевом посту.... yes
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:41
    0
    Да отдать его нам в кунсткамеру на хранение,там хватает всяких чудных "ошибок природы "! laughing