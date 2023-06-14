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Японская оборонка разрушается на фоне роста экспорта из США

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Японская оборонка разрушается на фоне роста экспорта из США

Японские власти стараются предотвратить коллапс оборонно-промышленного комплекса страны, к которому могут привести низкая ставка прибыли и резкий рост экспорта из США военной продукции.


В прошлую среду в Японии был принят закон о поддержке производства и экспорта изделий ВПК, чтобы остановить разрушение национальной оборонной промышленности

- отмечается в издании Nikkei Asia.

Как указывается, за последние два десятилетия из военной отрасли ушли свыше ста компаний. В их числе такие крупные игроки как производитель экскаваторов Komatsu, который прекратил разработку легких бронемашин в 2019 году, и Sumitomo Heavy Industries, свернувшая выпуск пулеметов в 2021 году. В результате этого ВПК утрачивает целый ряд компетенций и не способен выпускать в необходимых объёмах боеприпасы и другую расходную матчасть.

В связи с этим власти страны создадут специальный фонд, через который частные компании будут осуществлять продажи производимых ими военных изделий, в том числе на внешний рынок. Предусматривается изъятие производственных мощностей и их передача в третьи руки.

Как ожидается, предпринимаемые меры позволят увеличить ставку прибыли. На данный момент военное ведомство стремится обеспечить рентабельность оборонных компаний по своим контрактам на уровне около 8%. Однако военные заказы часто приводят к реальной операционной марже в размере от 2% до 3%, иногда даже к убытку из-за роста затрат и задержек с доставкой.

Низкая ставка прибыли вызвана небольшим спросом на продукцию ВПК, которая в основном удовлетворяет нужны лишь японских вооруженных сил. На этом фоне крупные оборонные подрядчики в США и Европе, активно торгующие на международных площадках, имеют операционную маржу в 10% и более.

С 2010 по 2019 годы США увеличили экспорт вооружений в Японию в 10 раз

- говорится в издании.

Использованы фотографии:
Минобороны Японии
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9 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:57
    +1
    А какой стране есть польза от "дружбы" с США? Японцы должны знать лучше всех про "доброту" США, но как то наступают и наступают на грабли и ничему не учатся. Всегда думал, что японцы мудрая нация, но увы ошибся.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:11
      +1
      Цитата: Лешак
      А какой стране есть польза от "дружбы" с США? Японцы должны знать лучше всех про "доброту" США, но как то наступают и наступают на грабли и ничему не учатся. Всегда думал, что японцы мудрая нация, но увы ошибся.

      На смену самурайским традициям и пахоте на фирму и хозяина от зари до зари, как это было у старших поколений японцев, приходят киногерои Голливуда, фастфуд, большие красивые машины, длинноногие красавицы и брутальные поджарые бойфренды, вместо скромности раскрепощенность, вместо упорного труда на благо общества работа на бирже для того чтобы срубить кучу бабла за короткий период и жить для себя и в своё удовольствие, что видит сейчас подрастающая японская молодёжь.
      Как результат изменение жизненных ориентиров целого поколения или поколений в Японии и нежелание горбатиться на работе за гроши.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:57
    0
    С 2010 по 2019 годы США увеличили экспорт вооружений в Японию в 10 раз
    Японцы наивно полагали, что американцы их "полюбили" исключительно за глаза и возможные Курилы? Американцы бесплатно для себя ни кого не хвалят, а тем более обещают поддержку. Вот теперь и ломайте голову - либо в засос с Сша и тогда прощай свой ВПК, либо удавиться от безвыходности, т.к. ограничить американцев в своих устремлениях японцам невозможно.
  3. Балаганов
    Балаганов Сегодня, 13:10
    0
    Прибедняются жёлтожопики, флот накачивают сверх всяких пределов.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:17
      +1
      Опять, флот качают, а сухопутные войска в загоне. Как и во ВМВ. Ничему их история не научила.
  4. Aken
    Aken Сегодня, 13:16
    +1
    Зачем им свой ВПК? Не положено. Пусть хозяин обеспечивает. А если что, всегда можно купить у Южной Кореи. Там, как я понимаю, ВПК на подъёме.
  5. solar
    solar Сегодня, 13:16
    +1
    Сказываются половинные решения. Для того, чтобы ВПК эффективно работал, он должен иметь внешний рынок, кроме внутреннего, и соответсвующие масштабы производства.
  6. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 13:17
    0
    В прошлую среду в Японии был принят закон о поддержке производства и экспорта изделий ВПК, чтобы остановить разрушение национальной оборонной промышленности
    - отмечается в издании Nikkei Asia.

    Соседи японцев - южные корейцы, чтобы свой ВПК поддерживать, готовы от родной армии самолеты, танки и САУ брать и продавать.
    Да и корейцы северные lol , ИМХО, тоже свой ВПК поддерживают soldier , как могут.

    А клепать разные фонды значит брать деньги от налогоплательщиков и отдавать их оружейникам за просто так. Оружейники, сидя на шее государства на "твёрдых контрактах" с "твёрдой прибылью", просто ножки свесят и ни.... (ничего) делать нового и нужного не будут, "модернизируя" wassat старую технику по полвека. В одной стране уже проверили (в Лаосе).
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:48
    0
    Иш ты, в одчину дяди джо лыжи намазали. А дядюшка не против? Что то подсказывает что очень даже против.