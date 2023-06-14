Ночным ударом уничтожены расположения резервов ВСУ в Константиновке

Российская армия нанесла удары по расположениям живой силы и военной техники боевиков киевского режима в районе населенного пункта Константиновка, где базировались подразделения так называемой "гвардии наступления", а также резервы украинской армии.Эти резервы противник задействовал в ходе попыток продавить фланги российской армии со стороны Константиновки, а также в северных и юго-западных участках на Артемовском направлении. Атаки ВСУ на данном направлении успешно предотвращаются при помощи авиабомб ФАБ-250 и ФАБ-500.Также сообщается о серии ударов, нанесенных российской армией по вражеским подразделениям в оккупированных районах Херсонской области. В результате ударов были поражены военные объекты в городе Берислав и его окрестностях. Таким образом, пресекаются попытки украинской армии осуществить перегруппировку для попытки атаковать на Херсонском направлении.Кроме того, согласно данным с мест, наступление противника в районе Времевского выступа захлебнулось. В бой вступили подкрепления российской армии, остановившие и отбросившие наступавшие подразделения ВСУ. Противник продолжает перебрасывать силы с целью наращивания наступательного потенциала и попыток усилить давление на фронт.По всей линии фронта подразделения российской армии концентрируют усилия, направленные на удержание основных высот, дающих преимущество для контратакующих действий и огневого поражения противника.