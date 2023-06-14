Военное обозрение
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Ночным ударом уничтожены расположения резервов ВСУ в Константиновке

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Ночным ударом уничтожены расположения резервов ВСУ в Константиновке

Российская армия нанесла удары по расположениям живой силы и военной техники боевиков киевского режима в районе населенного пункта Константиновка, где базировались подразделения так называемой "гвардии наступления", а также резервы украинской армии.


Эти резервы противник задействовал в ходе попыток продавить фланги российской армии со стороны Константиновки, а также в северных и юго-западных участках на Артемовском направлении. Атаки ВСУ на данном направлении успешно предотвращаются при помощи авиабомб ФАБ-250 и ФАБ-500.

Также сообщается о серии ударов, нанесенных российской армией по вражеским подразделениям в оккупированных районах Херсонской области. В результате ударов были поражены военные объекты в городе Берислав и его окрестностях. Таким образом, пресекаются попытки украинской армии осуществить перегруппировку для попытки атаковать на Херсонском направлении.

Кроме того, согласно данным с мест, наступление противника в районе Времевского выступа захлебнулось. В бой вступили подкрепления российской армии, остановившие и отбросившие наступавшие подразделения ВСУ. Противник продолжает перебрасывать силы с целью наращивания наступательного потенциала и попыток усилить давление на фронт.

По всей линии фронта подразделения российской армии концентрируют усилия, направленные на удержание основных высот, дающих преимущество для контратакующих действий и огневого поражения противника.
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6 комментариев
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  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 11:31
    +3
    Неспроста у "гвардii наступу" на логотипе две стрелки вперед, одна назад laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:54
      0
      Может наоборот?По Владимиру Ильичу-"Шаг вперед,два шага назад"..
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:33
    +3
    Да пошли совещаться с Залужным)))
    _________________
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:44
      +1
      Цитата: Bingo
      Да пошли совещаться с Залужным

      У них там целая "могилевская губерния" (не путать с Могилёвской областью), во главе с Бандерой, Залужным, Будановым.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:38
    -4
    По старинке "чугунием "работали,нехватка уфаб налицо.
  4. Roust
    Roust Сегодня, 11:41
    0
    Бандера : "В очередь, всукины дети! Не успеваю всех принять."