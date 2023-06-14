Западная пресса: В руководстве НАТО есть как сторонники, так и противники прямого столкновения альянса с Россией

Проводимая Россией спецоперация, похоже, подталкивает страны НАТО к прорабатыванию вопроса о его возможном вступлении в прямую конфронтацию с Россией. Об этом сообщает американский новостной журнал Newsweek. Как отмечает авторы публикации, одни эксперты полагают, что альянс вовсе не способен на это, в то время как другие выражают уверенность в том, что сейчас для этого самое подходящее время ввиду ослабления российской армии боевыми действиями на Украине.
В то же время экс-заместитель главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами в Европе Ричард Ширрефф в преддверии саммита альянса, который будет проходить в Вильнюсе, уже заявил о неготовности стран этого военно-политического блока к войне с Россией.
Для этого нужен настоящий пинок под зад
– заявил британский отставной генерал в интервью Newsweek.
В этой связи, он также напомнил и о решении руководства Североатлантического альянса постепенно сокращать военные расходы стран-участниц блока, правда исключением из этих правил оказалась Польша. Также военный в отставке выразил недоумение по поводу того, что главным инициатором урезания военного бюджета стала армия Великобритании. По его словам, там исходили из того, что именно Китай, а не Россия, выступает в качестве основной угрозы в долгосрочной перспективе для НАТО.
Также, добавил Ширрефф, все попытки альянса сдержать Москву потерпели фиаско, поскольку ему необходимо было укреплять свой военный потенциал ещё в далёком 2014-м, после того как Крым вошёл в состав РФ. Однако этого так и не было сделано.
На эту тему высказался и глава военного комитета Организации Североатлантического договора лейтенант-адмирал Королевских ВМС Нидерландов Роб Бауэр. Он полагает, что конфликт между Москвой и альянсом может вспыхнуть в любой момент, даже несмотря на все усилия блока как можно сильнее дистанцировать себя от прямого участия в боевых действиях путём оказания военной поддержки Киеву.
Авторы материала также подчёркивают необходимость исполнения обязательств по коллективной обороне, закреплённых статьёй 5 Устава Североатлантической организации, что стало как никогда актуальным на фоне сообщений о прилёте «российской» ракеты в Польше в ноябре прошлого года. Правда, спустя время, когда подтвердилось, что ракета была выпущена ВСУ, пыл членов блока поубавился, резюмирует издание.