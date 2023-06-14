Военное обозрение
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Западная пресса: В руководстве НАТО есть как сторонники, так и противники прямого столкновения альянса с Россией

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Западная пресса: В руководстве НАТО есть как сторонники, так и противники прямого столкновения альянса с Россией

Проводимая Россией спецоперация, похоже, подталкивает страны НАТО к прорабатыванию вопроса о его возможном вступлении в прямую конфронтацию с Россией. Об этом сообщает американский новостной журнал Newsweek. Как отмечает авторы публикации, одни эксперты полагают, что альянс вовсе не способен на это, в то время как другие выражают уверенность в том, что сейчас для этого самое подходящее время ввиду ослабления российской армии боевыми действиями на Украине.


В то же время экс-заместитель главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами в Европе Ричард Ширрефф в преддверии саммита альянса, который будет проходить в Вильнюсе, уже заявил о неготовности стран этого военно-политического блока к войне с Россией.

Для этого нужен настоящий пинок под зад

– заявил британский отставной генерал в интервью Newsweek.

В этой связи, он также напомнил и о решении руководства Североатлантического альянса постепенно сокращать военные расходы стран-участниц блока, правда исключением из этих правил оказалась Польша. Также военный в отставке выразил недоумение по поводу того, что главным инициатором урезания военного бюджета стала армия Великобритании. По его словам, там исходили из того, что именно Китай, а не Россия, выступает в качестве основной угрозы в долгосрочной перспективе для НАТО.

Также, добавил Ширрефф, все попытки альянса сдержать Москву потерпели фиаско, поскольку ему необходимо было укреплять свой военный потенциал ещё в далёком 2014-м, после того как Крым вошёл в состав РФ. Однако этого так и не было сделано.

На эту тему высказался и глава военного комитета Организации Североатлантического договора лейтенант-адмирал Королевских ВМС Нидерландов Роб Бауэр. Он полагает, что конфликт между Москвой и альянсом может вспыхнуть в любой момент, даже несмотря на все усилия блока как можно сильнее дистанцировать себя от прямого участия в боевых действиях путём оказания военной поддержки Киеву.

Авторы материала также подчёркивают необходимость исполнения обязательств по коллективной обороне, закреплённых статьёй 5 Устава Североатлантической организации, что стало как никогда актуальным на фоне сообщений о прилёте «российской» ракеты в Польше в ноябре прошлого года. Правда, спустя время, когда подтвердилось, что ракета была выпущена ВСУ, пыл членов блока поубавился, резюмирует издание.
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14 комментариев
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  1. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 13:21
    +1
    Надо полагать, сторонники уже запаслись питьевой водой и сухарями? Ну или купили себе 6 соток на другой планете.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:27
      -3
      А с чего вы решили, что война с натой будет непременно сразу ядерной? Обнулять друг другу население или инфраструктуру, можно и конвенциональными средствами. Правящий класс олигархов, не фанатики за идею, они ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ пытались договорится.
      1. kasy
        kasy Сегодня, 13:57
        +2
        а кто сказал что мы против миллиарда нато будем воевать конвенциональными средствами? зачем нам очередная вов? сразу яо
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:32
    +6
    ИМХО - самое время рвануть на полигоне десяток мегатонн.. Пригласив западных репортёров и политиков.. А то слишком многие как я гляжу стали забывать, как выглядит ядерный грибок-то..
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:37
      +3
      Пригласив западных репортёров и политиков..
      Ни кто не верит что власть в России способна ответить ЯО, в войне обычных вооружений шансов нет.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:34
    0
    Что же эти смельчаки ждут? Вроде им никто не запрещает повоевать открыто за Зелю
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:38
      +1
      Увидим же. Всё развивается на наших глазах и будет не интересно если вам сразу откроют всю интригу. Вот потомки в учебнике да, сразу прочитают весь процесс конфликта.
  4. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 13:36
    -1
    Почему-то чаще и чаще в голову приходит аналогия между финской войной и сво.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:52
      0
      Если такие аналогии приходят в голову, то это только указывает на пробелы в знании истории государства Российского. А ничего не напоминает из Семилетней войны Петра I? Очень много сходств. Не находите?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:37
    0
    Ричард Ширрефф в преддверии саммита альянса уже заявил о неготовности стран этого военно-политического блока к войне с Россией.
    А другие считают, что самое время, тем более, что ориентируясь исключительно на информацию Киева и некоторых чокнутых генералов в Сша и НАТО в целом считают Россию ослабленной войной с Украиной. При этом эти общипанные ястребы почему-то уверены, что Россия не применет ЯО. А такие понимают только крепкий удар, после которого возможно мысли начнут приходить в нормальное русло.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:45
    0
    Сторонники это видимо исключительно те кто имеет американское гражданство и гарантии приема в америке.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:54
    0
    За войнушку с Россией только политики - нищеброды, а большому капиталу это не нужно, при существующем раскладе они и так имеют приличные барыши.
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:55
    +1
    Он полагает, что конфликт между Москвой и альянсом может вспыхнуть в любой момент, даже несмотря на все усилия блока как можно сильнее дистанцировать себя от прямого участия в боевых действиях

    При этом:
    Авторы материала также подчёркивают необходимость исполнения обязательств по коллективной обороне, закреплённых статьёй 5 Устава Североатлантической организации, что стало как никогда актуальным на фоне сообщений о прилёте «российской» ракеты в Польше в ноябре прошлого года.

    Опять же при этом:
    Правда, спустя время, когда подтвердилось, что ракета была выпущена ВСУ

    Как это всё уживается в их "скворечниках"?
    Ищущий мира, стремится найти точки соприкосновения и снизить противоречия. Стремящийся к войне ищет повод для драки.
    Одно из осложнений от ковида, это нарушение в работе центральной нервной системы. Видимо к такому же результату приводят и прививки от него. Последние годы мир переполнен сумасшедшими и главная опасность заключается в том, что многие из них находятся у власти.
  9. бухач
    бухач Сегодня, 14:29
    0
    Цитата: Хорон
    Стремящийся к войне ищет повод для драки.

    Так в этом вся суть нынешнего противостояния Запада России,они прибывают в уверенности что ядерное оружие Россия не применит а в войне обычными средствами нам не устоять супротив их военной мощи,у нас тоже много кто так считает.То есть они не сумасшедшие а уверенные в своём превосходстве над нами по всем направлениям и в отсутствии воли у нашего руководства для применения последнего довода,для всех без исключения последнего.