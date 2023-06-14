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Египет намерен в ближайшее время присоединиться к БРИКС, официальная заявка уже подана

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Египет намерен в ближайшее время присоединиться к БРИКС, официальная заявка уже подана

Группа БРИКС набирает все больше сторонников, многие страны уже подали заявку на вступление. Вот и Египет пожелал присоединиться к организации, причем уже в ближайшее время. Как заявил посол России в Египте Георгий Борисенко, Каир уже отправил официальную заявку на вступление.


Египет уже давно хочет выйти из-под влияния США, которые пытаются диктовать свою волю египтянам. БРИКС может дать такую возможность Каиру, поскольку выстраивает альтернативную экономику, во многом не зависящую от "хотелок" США. К тому же страны, входящие в организацию, стараются уйти от доллара в расчетах между собой с переходом на национальные валюты, а это очень интересует Египет.

Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, - это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует

- приводит ТАСС слова Борисенко.

Вообще же, очень много стран хотели бы присоединиться к БРИКС. Это Аргентина, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Алжир и т.д. Часть из них уже подала заявки, часть еще нет.

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) является межгосударственным объединением, включающим в себя пять вышеуказанных стран, хотя на первом этапе их было всего четыре, ЮАР присоединилась позже. Организация образована в 2006 году с целью содействия стабильному росту экономик входящих в группу стран путем усиления экономических связей, обмена ресурсами, созданием авиационных, торговых и финансовых маршрутов для новых мировых реалий.
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9 комментариев
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  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 11:49
    +2
    Главное чтобы альянс БРИКС был в целом работоспособен
    С Египтом будет уже БЕРИКС lol
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:53
      0
      А может будет БРИКЕС ? winked
      _______________________
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:56
        0
        Главное чтобы получилось не ЕБРИКС ,а БРИКСЕ.
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:52
    -1
    Что-то мне не очень нравится идея получать за наши товары египетские фунты или там аргентинские песо.. belay Как по мне - торговать надо или на золото, или по межправительственному прямому товарному бартеру.. what
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:52
    +1
    Египет обладает определенным политическим и экономическим весом в Африке.Достойная страна.Но какого рожна пытается вынюхать Макрон на саммите БРИКС
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:57
      0
      Но какого рожна пытается вынюхать Макрон на саммите БРИКС

      Видимо - пытается понять, как там отнесутся к заявке Франции на вступление в данную организацию, сразу пошлют - или таки шансы есть.. wink laughing
  4. air wolf
    air wolf Сегодня, 11:55
    0
    Думаю, что пора при БРИКС создать совет безопасности и России и странам БРИКС выйти из ООН, вот бы дикий запад обо-срался laughing
  5. Single-n
    Single-n Сегодня, 11:56
    0
    Если это правда, то это выдающий ся успех. Все эти контр напрыги ВСУ ерунда по сравнению с выводом еще одной, немелкой, страны из под фин контроля США.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:03
    0
    КНР легко считает корабли в Тайваньском проливе ,ЮАР у м.Доброй надежды,Египет в Суэцком канале.Кто то сейчас будет разглогольствовать о свободе мореплавания.