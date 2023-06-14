Египет намерен в ближайшее время присоединиться к БРИКС, официальная заявка уже подана

Группа БРИКС набирает все больше сторонников, многие страны уже подали заявку на вступление. Вот и Египет пожелал присоединиться к организации, причем уже в ближайшее время. Как заявил посол России в Египте Георгий Борисенко, Каир уже отправил официальную заявку на вступление.
Египет уже давно хочет выйти из-под влияния США, которые пытаются диктовать свою волю египтянам. БРИКС может дать такую возможность Каиру, поскольку выстраивает альтернативную экономику, во многом не зависящую от "хотелок" США. К тому же страны, входящие в организацию, стараются уйти от доллара в расчетах между собой с переходом на национальные валюты, а это очень интересует Египет.
Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, - это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует
- приводит ТАСС слова Борисенко.
Вообще же, очень много стран хотели бы присоединиться к БРИКС. Это Аргентина, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Алжир и т.д. Часть из них уже подала заявки, часть еще нет.
БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) является межгосударственным объединением, включающим в себя пять вышеуказанных стран, хотя на первом этапе их было всего четыре, ЮАР присоединилась позже. Организация образована в 2006 году с целью содействия стабильному росту экономик входящих в группу стран путем усиления экономических связей, обмена ресурсами, созданием авиационных, торговых и финансовых маршрутов для новых мировых реалий.