Египет намерен в ближайшее время присоединиться к БРИКС, официальная заявка уже подана

Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, - это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует

Группа БРИКС набирает все больше сторонников, многие страны уже подали заявку на вступление. Вот и Египет пожелал присоединиться к организации, причем уже в ближайшее время. Как заявил посол России в Египте Георгий Борисенко, Каир уже отправил официальную заявку на вступление.Египет уже давно хочет выйти из-под влияния США, которые пытаются диктовать свою волю египтянам. БРИКС может дать такую возможность Каиру, поскольку выстраивает альтернативную экономику, во многом не зависящую от "хотелок" США. К тому же страны, входящие в организацию, стараются уйти от доллара в расчетах между собой с переходом на национальные валюты, а это очень интересует Египет.- приводит ТАСС слова Борисенко.Вообще же, очень много стран хотели бы присоединиться к БРИКС. Это Аргентина, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Алжир и т.д. Часть из них уже подала заявки, часть еще нет.БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) является межгосударственным объединением, включающим в себя пять вышеуказанных стран, хотя на первом этапе их было всего четыре, ЮАР присоединилась позже. Организация образована в 2006 году с целью содействия стабильному росту экономик входящих в группу стран путем усиления экономических связей, обмена ресурсами, созданием авиационных , торговых и финансовых маршрутов для новых мировых реалий.