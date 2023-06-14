Военное обозрение
Войти Регистрация

На ПМЭФ показали технологические новации для Вооруженных сил РФ – БПЛА «Патриот КЗОТ» и комплекс связи «Омега»

2
На ПМЭФ показали технологические новации для Вооруженных сил РФ – БПЛА «Патриот КЗОТ» и комплекс связи «Омега»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были представлены очередные новые технические комплексы, которые затем должны поступить на вооружение российской армии.


Одно из наиболее перспективных направлений, что подтверждено и спецификой боевых действий в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ – разработка беспилотных летательных аппаратов. На ПМЭФ показали новую модель БПЛА «Патриот КЗОТ».

У нового дрона – камера высокого разрешения, тепловизионный модуль. Аппарат способен набирать высоту до 1,6 км, действовать на удалении до 25 км от оператора, а весь дрона составляет всего 1 кг.


Другая интересная разработка – передовой аппаратно-программный комплекс «Омега». Его главное предназначение – организация связи подразделений, объединяющая возможности сотовых операторов и оперативной радиосвязи. Напомним, что на недостаточный уровень оснащения российских войск современными системами связи ранее обращали внимание многие эксперты и военкоры, анализируя ситуацию в зоне проведения СВО.


Как мы видим, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию, российская военная промышленность не только решает задачи по текущему снабжению войск вооружением и боеприпасами, но и работает над технологическими новациями. При разработке новых дронов, комплексов связи и другого оборудования используется уже накопленный за полтора года спецоперации опыт.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Readovka
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 12:00
    +2
    До фронта не доедут. Если хвалятся на ПМЭФ - значит отчёт о пилилове. Вещи для реальной ПОБЕДЫ так не рекламируют.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:01
      +1
      А ведь всё начиналось как Сочинский Экономический форум.Но спустя десять лет его ежегодного проведения Экономический Форум переехал в Санкт-Петербург,кстати как и Сочинская Формула-1,там около Питера даже гоночную трассу решено было построить,но потом санкции.И как сейчас дела обстоят понятно.

      Гран-при России-2021 запланирован на конец сентября, а значит сейчас в Сочи идет период активной подготовки к главному гоночному событию страны. Но скоро все изменится: все больше весенних слухов намекают на грядущий перенос заезда «Формулы-1» из Краснодарского края под Питер – на новенький автодром «Игора-Драйв», построенный рядом с одноименным курортом.

      https://m.sports.ru/tribuna/blogs/wrongturn/2918919.html

      Российский инвестиционный форум в Сочи (РИФ) в 2023 году снова не состоится. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

      Инвестиционный форум в Краснодарском крае проходит с 2002 года. В 2008 году по решению Владимира Путина, возглавлявшего тогда правительство, Международный экономический форум «Кубань» был преобразован в Международный инвестиционный форум «Сочи». Традиционно мероприятие на Черноморском побережье организовывалось в бархатный сезон. Осенью 2016 года было принято решение перенести его на февраль и изменить название на Российский инвестиционный форум. В том же году оператором мероприятия стал Росконгресс.

      https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/63c6498f9a79472a1dd942a1