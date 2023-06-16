В индийском штате Манипур погибли девять человек в результате этнического конфликта

Индийский штат Манипур, который находится на востоке страны близ границы с Мьянмой, стал в последнее время местом столкновений между двумя этническими группами, населяющими этот регион Индии – мейтхей и куки.
Как сообщает арабский телеканал «Аль-Джазира», ссылаясь на индийскую полицию, по меньшей мере девять человек были убиты в ходе последних столкновений между членами этих соперничающих этнических групп в штате Манипур.
Еще 3 мая вспыхнуло насилие между представителями этнической группы куки, которые в основном проживают в горах, и мейтхей, доминирующей общиной в низменностях, вызванное негодованием по поводу экономических льгот и квот на государственные должности и образование, зарезервированных для жителей горных районов.
По сообщениям индийских СМИ, с 3 мая в отдаленном штате Манипуре на границе с Мьянмой в результате этнических столкновений погибли по меньшей мере 100 человек и более 40 000 были вынуждены покинуть свои дома.
По словам представителя индийской полиции в столице штата городе Импхал Шиваканта Сингха, вчера произошла перестрелка между соперничающими группировками в деревне Айгиджанг, которая продолжалась несколько часов.
На данный момент у нас есть сообщения по меньшей мере о девяти погибших и десяти раненых
- сказал Сингх, добавив, что ситуация остается нестабильной.
В штат направлено подкрепление федеральных сил безопасности, которое занимается поиском незаконного оружия.
3 мая представители горных племен штата, включая куки, начали акцию протеста против возможного распространения их льгот на доминирующих в этом районе представителей народности мейтхей. Мейтхей составляют половину населения Манипура, и распространение ограниченных квот на них приведет к тому, что они получат долю в образовании и государственных должностях, зарезервированных для куки и других народностей, считают противники такого решения властей.
Штат Манипур имеет границу с Мьянмой почти в 400 км, и государственный переворот там в 2021 году вынудил тысячи беженцев перебраться в соседний индийский штат. Многие из этих беженцев являются предстателями народности чин, имеющей общее этническое происхождение с куки, что в свою очередь насторожило мейтхейцев, опасавшихся оказаться в меньшинстве.