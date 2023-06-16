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В индийском штате Манипур погибли девять человек в результате этнического конфликта

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В индийском штате Манипур погибли девять человек в результате этнического конфликта

Индийский штат Манипур, который находится на востоке страны близ границы с Мьянмой, стал в последнее время местом столкновений между двумя этническими группами, населяющими этот регион Индии – мейтхей и куки.


Как сообщает арабский телеканал «Аль-Джазира», ссылаясь на индийскую полицию, по меньшей мере девять человек были убиты в ходе последних столкновений между членами этих соперничающих этнических групп в штате Манипур.

Еще 3 мая вспыхнуло насилие между представителями этнической группы куки, которые в основном проживают в горах, и мейтхей, доминирующей общиной в низменностях, вызванное негодованием по поводу экономических льгот и квот на государственные должности и образование, зарезервированных для жителей горных районов.

По сообщениям индийских СМИ, с 3 мая в отдаленном штате Манипуре на границе с Мьянмой в результате этнических столкновений погибли по меньшей мере 100 человек и более 40 000 были вынуждены покинуть свои дома.

По словам представителя индийской полиции в столице штата городе Импхал Шиваканта Сингха, вчера произошла перестрелка между соперничающими группировками в деревне Айгиджанг, которая продолжалась несколько часов.

На данный момент у нас есть сообщения по меньшей мере о девяти погибших и десяти раненых

- сказал Сингх, добавив, что ситуация остается нестабильной.

В штат направлено подкрепление федеральных сил безопасности, которое занимается поиском незаконного оружия.

3 мая представители горных племен штата, включая куки, начали акцию протеста против возможного распространения их льгот на доминирующих в этом районе представителей народности мейтхей. Мейтхей составляют половину населения Манипура, и распространение ограниченных квот на них приведет к тому, что они получат долю в образовании и государственных должностях, зарезервированных для куки и других народностей, считают противники такого решения властей.

Штат Манипур имеет границу с Мьянмой почти в 400 км, и государственный переворот там в 2021 году вынудил тысячи беженцев перебраться в соседний индийский штат. Многие из этих беженцев являются предстателями народности чин, имеющей общее этническое происхождение с куки, что в свою очередь насторожило мейтхейцев, опасавшихся оказаться в меньшинстве.
Использованы фотографии:
India.com
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4 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:52
    +1
    между двумя этническими группами, населяющими этот регион Индии – мейтхей и куки
    Если принять во внимание, что этнические и религиозные войны считаются очень кровопролитными (не жалеют ни стариков, ни женщин, ни детей), то остается пожелать, чтобы конфликт не вылился в что-то более серьезное.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:56
    0
    Вот вам : И Джими- Джими, ача - ача ! На сколько помню,с детства,Боливуд довольно красочные фильмы по этому поводу снимал.Одним выстрелом сразу десять падали.
    1. КостикХвостик
      КостикХвостик Сегодня, 07:18
      +2
      Участники сего действа монголоиды, они скорее на тайцев похожи, чем на "джими-джими, ача-ача".
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:20
        +1
        Костик Хвостик.Опять Чингис - хан наследил однако!