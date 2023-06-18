Авиация будущего: что ждет отрасль в ближайшие 10-15 лет

С учетом публикации многочисленных новостей о разработке авиационных электродвигателей, а также самолетов, летающих на водороде, да еще и имеющих принципиально новую конструкцию, у простого обывателя может сложиться впечатление о том, что уже в ближайшем будущем авиационную отрасль ждут кардинальные изменения.
Однако на деле все не так просто. Да, вышеупомянутые ноу-хау в скором времени могут появиться, но скорее в узкой нише маловместительных летательных аппаратов.
Например, здесь стоит упомянуть о концепте самолета на 45-55 мест от стартапа Boom Technology. Согласно заявлению разработчиков, их лайнер сможет развивать скорость до 2,2 чисел Маха. Следовательно, полет из Нью-Йорка в Лондон будет занимать порядка 3,5 часов.
Если же говорить о магистральных пассажирских лайнерах, то в ближайшие 10-15 лет большая часть человечества будет летать на уже испытанных временем самолетах от Airbus и Boeing.
К слову, именно на это указывают планы французской и американской компаний, которые намерены сосредоточиться на выполнении гигантского количества уже собранных заказов. Так, на текущий момент, Airbus и Boeing суммарно должны поставить своим клиентам порядка 12 тысяч новых авиалайнеров.
Между тем, «загруженные работой» авиагиганты все же подумывают о будущем. Правда они не спешат с разработкой революционных концепций в сфере магистральных авиалайнеров, и на то есть свои причины.
Все дело в том, что Международная ассоциация воздушного транспорта выпустила резолюцию, согласно которой авиационная отрасль обязуется сократить выбросы углекислого газа до нуля к 2050 году.
Выходит, что, выпущенные Airbus и Boeing в ближайшие 10-15 лет самолеты, как раз отработают свой ресурс к вышеупомянутому сроку.
В то же время к 2050-му летать на чем-то нужно. Поэтому у американского и французского авиагигантов к этому времени должны появиться соответствующие решения.
Выходит, что после того, как Airbus и Boeing завершат выполнение взятых на себя обязательств перед заказчиками, у них будет около 15 лет на разработку принципиально новых самолетов. Впрочем, «наброски» есть уже сегодня.
Например, Airbus в 2020 году представил свою программу «ZEROe», в рамках которой разрабатываются сразу три концепта самолетов, которые будут летать на жидком водороде. Рассматривается два варианта использования экологичного топлива: вместо керосина или в составе топливных элементов.