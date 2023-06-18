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Авиация будущего: что ждет отрасль в ближайшие 10-15 лет

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Авиация будущего: что ждет отрасль в ближайшие 10-15 лет

С учетом публикации многочисленных новостей о разработке авиационных электродвигателей, а также самолетов, летающих на водороде, да еще и имеющих принципиально новую конструкцию, у простого обывателя может сложиться впечатление о том, что уже в ближайшем будущем авиационную отрасль ждут кардинальные изменения.


Однако на деле все не так просто. Да, вышеупомянутые ноу-хау в скором времени могут появиться, но скорее в узкой нише маловместительных летательных аппаратов.

Например, здесь стоит упомянуть о концепте самолета на 45-55 мест от стартапа Boom Technology. Согласно заявлению разработчиков, их лайнер сможет развивать скорость до 2,2 чисел Маха. Следовательно, полет из Нью-Йорка в Лондон будет занимать порядка 3,5 часов.

Если же говорить о магистральных пассажирских лайнерах, то в ближайшие 10-15 лет большая часть человечества будет летать на уже испытанных временем самолетах от Airbus и Boeing.

К слову, именно на это указывают планы французской и американской компаний, которые намерены сосредоточиться на выполнении гигантского количества уже собранных заказов. Так, на текущий момент, Airbus и Boeing суммарно должны поставить своим клиентам порядка 12 тысяч новых авиалайнеров.

Между тем, «загруженные работой» авиагиганты все же подумывают о будущем. Правда они не спешат с разработкой революционных концепций в сфере магистральных авиалайнеров, и на то есть свои причины.

Все дело в том, что Международная ассоциация воздушного транспорта выпустила резолюцию, согласно которой авиационная отрасль обязуется сократить выбросы углекислого газа до нуля к 2050 году.

Выходит, что, выпущенные Airbus и Boeing в ближайшие 10-15 лет самолеты, как раз отработают свой ресурс к вышеупомянутому сроку.

В то же время к 2050-му летать на чем-то нужно. Поэтому у американского и французского авиагигантов к этому времени должны появиться соответствующие решения.

Выходит, что после того, как Airbus и Boeing завершат выполнение взятых на себя обязательств перед заказчиками, у них будет около 15 лет на разработку принципиально новых самолетов. Впрочем, «наброски» есть уже сегодня.

Например, Airbus в 2020 году представил свою программу «ZEROe», в рамках которой разрабатываются сразу три концепта самолетов, которые будут летать на жидком водороде. Рассматривается два варианта использования экологичного топлива: вместо керосина или в составе топливных элементов.

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6 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 08:19
    -1
    Airbus и Boeing
    А про ИЛ, ТУ, ЯК - ни слова....Да что там, кукурузник не можем сделать !
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:33
      +1
      Аэродинамику (фюзеляж, плоскости и т.п.) - до сих пор можем и крайне неплохо. А вот двигатели и современную авионику - увы.... Последнее и является основным затыком для разработки и производства наших самолетов.

      зы Даже Superjet New первые лётные испытания полетит на SaM-146. ПД-8 до сих пор мурыжат сертификацию. Второй борт будет испытыватся с ПД-8.

      Ну Мантуров как всегда - переименовывать собрался Superjet Jet в исконо скрепное русское название - и сам же стонет сколько много бумаг и сертификатов придется переделывать... Намекает что опять будет задержка....

      От того что самолёт переназовут - он лучше летать не станет. И авионика современная с двигателем не появится.
      Вознёй какой-то бумажной занимается Мантуров.....
  2. avia12005
    avia12005 Сегодня, 08:53
    +1
    С Мантуровым российскую авиацию ничего не ждёт, кроме медленной кончины.
  3. wanna
    wanna Сегодня, 08:54
    0
    жидком водороде

    Патент на жидкий водород почти полностью монополизирован японцами. Из-за этого страны отказались от разработки автомобилей на жидком водороде. Вместо этого они разрабатывают литиевые батареи.

    Коммерческая авиация, где эксплуатационные расходы более важны, еще менее склонна использовать жидкий водород в качестве топлива
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 09:06
    0
    Например, здесь стоит упомянуть о концепте самолета на 45-55 мест от стартапа Boom Technology. Согласно заявлению разработчиков, их лайнер сможет развивать скорость до 2,2 чисел Маха. Следовательно, полет из Нью-Йорка в Лондон будет занимать порядка 3,5 часов.
    О цене билета на этот "супер-пупер соник" пока лучше умолчать
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:10
      0
      Олигархам побоку будет на стоимость билета. У них это будет вопрос престижа.