Минобороны сообщает о подписании контрактов с ещё десятью добровольческими формированиями, участвующими в СВО

Разумеется, добровольческие формирования пришли воевать не за деньги, не за льготы, и выполняли свои задачи качественно и без этого решения. Но это дает дополнительное стимулирование для их дальнейшей работы на нашу победу

Мой батальон сейчас стоит на передовых линиях и ни разу не отходил с них. Вот эта весть, о подписании контракта, будет воспринята нашими бойцами с большим воодушевлением. Многим бойцам, которые воевали и воюют, очень важно иметь льготы

Министерство обороны продолжает подписывать контракты с добровольческими формированиями, принимающими участие в боевых действиях в зоне СВО. Завершится эта процедура должна к 1 июля 2023 года, об этом говорится в новом приказе, подписанном министром обороны Шойгу.Согласно новому сообщению пресс-службы военного ведомства, контракты с Минобороны подписали еще десять добровольческих отрядов и бригад, находящихся на передовой в зоне СВО. От военного ведомства подписи на документах ставил генерал-лейтенант Владимир Алексеев. По словам генерала, подписание контракта дает добровольцам новый статус, а вместе с ним и все льготы, которые предоставляются военнослужащим регулярных частей российской армии. Алексеев выразил надежду, что в ближайшие дни количество добровольческих формирований, подписавший контракт, только вырастет.- добавил генерал.Как заявил после подписания контракта представитель добровольческой бригады "Терек", многие подразделения добровольцев находятся на передовой с самого начала боевых действий, воюя наравне с армейскими подразделениями. Многим бойцам очень важно получить льготы, а также то, что они распространяются и на семью.- добавил он.Напомним, что первым контракт подписал отряд спецназначения "Ахмат", на второй день подписи под документом поставили представители уже семи добровольческих формирований, нам третий уже десять.