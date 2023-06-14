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Минобороны сообщает о подписании контрактов с ещё десятью добровольческими формированиями, участвующими в СВО

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Минобороны сообщает о подписании контрактов с ещё десятью добровольческими формированиями, участвующими в СВО

Министерство обороны продолжает подписывать контракты с добровольческими формированиями, принимающими участие в боевых действиях в зоне СВО. Завершится эта процедура должна к 1 июля 2023 года, об этом говорится в новом приказе, подписанном министром обороны Шойгу.


Согласно новому сообщению пресс-службы военного ведомства, контракты с Минобороны подписали еще десять добровольческих отрядов и бригад, находящихся на передовой в зоне СВО. От военного ведомства подписи на документах ставил генерал-лейтенант Владимир Алексеев. По словам генерала, подписание контракта дает добровольцам новый статус, а вместе с ним и все льготы, которые предоставляются военнослужащим регулярных частей российской армии. Алексеев выразил надежду, что в ближайшие дни количество добровольческих формирований, подписавший контракт, только вырастет.

Разумеется, добровольческие формирования пришли воевать не за деньги, не за льготы, и выполняли свои задачи качественно и без этого решения. Но это дает дополнительное стимулирование для их дальнейшей работы на нашу победу

- добавил генерал.

Как заявил после подписания контракта представитель добровольческой бригады "Терек", многие подразделения добровольцев находятся на передовой с самого начала боевых действий, воюя наравне с армейскими подразделениями. Многим бойцам очень важно получить льготы, а также то, что они распространяются и на семью.

Мой батальон сейчас стоит на передовых линиях и ни разу не отходил с них. Вот эта весть, о подписании контракта, будет воспринята нашими бойцами с большим воодушевлением. Многим бойцам, которые воевали и воюют, очень важно иметь льготы

- добавил он.

Напомним, что первым контракт подписал отряд спецназначения "Ахмат", на второй день подписи под документом поставили представители уже семи добровольческих формирований, нам третий уже десять.
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17 комментариев
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  1. Fluoride11
    Fluoride11 Сегодня, 12:16
    -2
    Рядовые военные как и срочники на границе Украины в Белгородской, Брянской, Курской области передают привет. Хоть они и участвовали в бою, или рискуют жизнями от обстрелов, но контракт хотя бы на тот период им никто не предлагает. Помолчим про льготы и т.д. И Вообще все эти контракты нужно было делать в первые месяцы СВО, а сейчас это выглядит как кулуарная война Минобороны против Вагнеров. И попытка их подальше задвинуть. Задавить бюрократией больше 50 тысяч первоклассных военных специалистов с огромным опытом. За такое руководство Минобороны расстреливать нужно, но это же Шойгу, куда уж там.
  2. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 12:16
    +12
    подписали еще десять добровольческих отрядов и бригад

    Т.е всё это время, на СВО находились группы вооружённых людей, не относящихся ни к регулярной армии, ни к чвк? Как это понимать? laughing Что там творится вообще.
    1. solar
      solar Сегодня, 12:32
      +2
      Как они до этого оружие и боеприпасы получали, перед кем отчитывались за них?
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 12:39
        0
        Это все делалось(группы вооруженных людей не входящие в состав МО) что бы потери в личном составе не записывать на счёт МО.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:51
      +3
      Цитата: МятныйПряник
      Что там творится вообще.

      Если сказать простыми словами - не разбериха, а переводе на достуный язык - просто бардак.
  3. Bacha
    Bacha Сегодня, 12:21
    +3
    Не могу собрать мозги в кучу. Я в прошлом году заходил через "Ахмат" добровольцем, после подготовки в РУС в Гудермесе были переданы в 503 полк МО. И деньги и льготы получаю от МО. Разьясните, что поменяется?
    1. Сергей Т19
      Сергей Т19 Сегодня, 12:43
      +1
      Формально вы им не подчинялись хоть и получали деньги. Чисто юридически вы там и находится не должны были, как я понимаю законодательство ни как не регулирует добровольческие образования. Ну и конечно же хотят Вагнера прибрать к ногтю.
      1. Bacha
        Bacha Сегодня, 12:51
        +1
        Неправда ваша. И в госпитале лежал и справки получал как военнослужащий 503 го полка. И увольнялся и на учет вставал в военкомате как военнослужащий МО. Хотя заходил добровольцем через Ахмат.
        1. Bacha
          Bacha Сегодня, 13:16
          +1
          Вот интересно, какая личность поставила минус на абсолютно реальный комент. Значит ЦИПСО может минусить, а человек прошедший все войны в современной России( и заметьте пишет это слово с большой буквы) получает сообщение вы не можете плюсить и минусить, слишком маленькая активность. А я на фронте не могу писать коменты, могу читать и реагировать, а вот ЦИПСО минусит на ура...
  4. Дес
    Дес Сегодня, 12:22
    +2
    Как это всё понимать простому человеку? Есть армия, есть ВВ (Росгвардия), есть ЧВК. И есть добровольцы. Да, добровольцы, - тема и уважение.
    "Напомним, что первым контракт подписал отряд спецназначения "Ахмат", на второй день подписи под документом поставили представители уже семи добровольческих формирований, нам третий уже десять. " понятно, что перевод с русского)). Так сколько у нас добровольческих формирований? И вообще, - что это такое, действующее на этой войне?
    1. Bacha
      Bacha Сегодня, 12:40
      +3
      Я думаю всё это закручено "эффективными" менеджерами от МО, дабы подмять Оркестр под себя, как самое боевое подразделение.
      1. Bacha
        Bacha Сегодня, 12:42
        +1
        Ну как же генеральчики ходят, а тут цельный Вагнер без платочков и расчёсочек, а ещё небритые. Непорядок.
  5. moneron
    moneron Сегодня, 12:41
    +9
    российские добровольцы сейчас- результат позорного первого года сво гш рф. от пренебрежительного - всё по плану, без вас обойдёмся, до побитой морды под харьковом хватило меньше года. поэтому и на нелегальное присутствие добровольцев пришлось смотреть закрыв глаза.....стыдно было признать, что кишка оказалась тонка.....а теперь, оперившись мобилизационным пером, отдохнув от украинских побоев под прикрытием полутюремного вагнера, можно резко скомандовать, пытаясь выстроить всех по ранжиру....как раньше, в начале сво.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:55
      +2
      А если кто то не подпишет,того под зад коленом-вашими услугами не нуждаемся?
      1. Aken
        Aken Сегодня, 13:12
        +2
        Тому прямая дорога к Вагнеровцам.
        Хотя, если Шойгу скажет, что он в услугах Пригожина не нуждается, ибо и сам прекрасно справляется, то я не удивлюсь.
    2. Bacha
      Bacha Сегодня, 13:01
      +1
      Добровольцы это сознательные, мотивированные люди и воюют эффективней чем мобики.
      1. Комментарий был удален.
      2. Aken
        Aken Сегодня, 14:11
        0
        В том-то и беда. Сознательными управлять труднее.