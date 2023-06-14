Военное обозрение
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Администрация Байдена рассматривает вместо членства в НАТО десятилетнюю программу военной поддержки Украины

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Администрация Байдена рассматривает вместо членства в НАТО десятилетнюю программу военной поддержки Украины

Вашингтонские стратеги разработали схему, которая, по их мнению, должна одновременно решить проблему длительной военной поддержки Киева и создать альтернативу вступлению Украины в НАТО, сообщает американская газета The New York Times (NYT). В Белом доме неоднократно заявляли, что ускоренное вступление находящейся в состоянии военного конфликта страны в альянс невозможно, так как это наверняка приведет к прямому столкновению стран западного военного блока с обладающей ядерным оружием Россией.


В то же время, ряд восточноевропейских стран настаивают на том, что единственным условием гарантированной безопасности Украины, вне зависимости от исхода военного противостояния с Россией, станет именно полноправное членство в НАТО. На этом же настаивает и президент Владимир Зеленский, требующий принятия конкретного плана вступления страны в альянс на ближайшем саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Одновременно западноевропейские государства, особенно Германия, придерживаются весьма осторожной позиции касательно принятия Украины в Североатлантический альянс, тем более, в ускоренном порядке и до окончания военного конфликта. Берлин опасается эскалации и жесткого ответа Москвы.

По сути, в НАТО назревает раскол по украинскому вопросу, которого старается избежать президент США Джо Байден. Издание сообщает, что помощники Байдена обсуждают с членами Конгресса план предоставления десятилетней программы непрерывной военной поддержки Украины вместо членства в альянсе. Похожая программа обеспечения гарантий безопасности апробирована на военном сотрудничестве Израиля и Соединенных Штатов.

В Белом доме считают, что реализация данной программы подаст однозначный сигнал российскому президенту Владимиру Путину, что Запад готов вдолгую оказывать военную поддержку Киеву. Причем, вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США. Эту тему накануне в Вашингтоне обсудили готовящийся к уходу со своего поста генсек НАТО Йенс Столтенберг и Джо Байден.

Некоторые члены альянса полагают, что даже принятие некоей программы по вступлению Украины в НАТО «разозлить» Путина и заставит его пойти на резкое обострение военного конфликта в Европе. Другие считают, что без коллективной защиты Запада Украина будет обречена на поражение. Это может дать неправильный сигнал другим авторитарным режимам, в частности, руководству Китая. В Пекине могут расценить такую осторожность как откровенную слабость стран-участниц блока, что может спровоцировать КНР на военный захват Тайваня.

С учетом всех этих нюансов, в Белом доме полагают, что «израильский сценарий» обеспечения военной безопасности и переход Украины на более высокий уровень интеграции и взаимодействия с НАТО будет тем самым компромиссным решением, которое должно устроить все стороны. Примечательно, что в 2002 году такой же уровень «равного партнерства» был установлен между альянсом и РФ, отмечает NYT. Однако он был разорван после вхождения в состав России Крыма.
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10 комментариев
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 12:47
    0
    Издание сообщает, что помощники Байдена обсуждают с членами Конгресса план предоставления десятилетней программы непрерывной военной поддержки Украины вместо членства в альянсе. Похожая программа обеспечения гарантий безопасности апробирована на военном сотрудничестве Израиля и Соединенных Штатов.
    А чем это отличается от нынешнего положения дел по факту? По факту дают вооружения и без всяких программ.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 12:58
      0
      Остается открытым вопрос:
      Кто за всё это платит и зачем оно ему надо?
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:00
      0
      Цитата: Arzoo
      А чем это отличается от нынешнего положения дел по факту? По факту дают вооружения и без всяких программ.

      Всё будет зависеть от нюансов, прописанных в этой программе.
      Но с большой долей уверенности можно будет сказать, что если такая программа будет подписана, то буквально в первый же год её существования на территории огрызка под названием "Украина" появятся военные базы США и НАТО и процесс накачивания Украины оружием продолжится в ещё больших объёмах.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:12
        0
        Подписана кем? Россия под это точно не подпишется, тогда чем она будет отличатся от рамштайнвских посиделок сегодняшнего дня. Как утюжили, так и будем утюжить окраину от края до края.
    3. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 13:11
      0
      Отличий масса.
      Сегодня помощь Украине - это "добрая" воля США и Запада, которая может в любой момент иссякнуть. Например, после неудачного контрнаступа. А то, что предлагают сейчас - это совсем другой уровень гарантий.
      Попросту говоря, с принятием этого плана всу будут абсолютно уверены в поддержке вне зависимости от локальных неудач. И совершенно ясно, что получат всу все, и абрамсы и ф-16, пусть и не сразу. А хитрый план Кремля, надеявшегося на обвальное сокращение помощи всу после неудачного контрнаступа, и победу, не сработает
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:31
        0
        Запад как заключал соглашения, так и из них в одностороннем порядке и выходил под эгидой национальной безопасности.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:58
    0
    помощники Байдена обсуждают с членами Конгресса план предоставления десятилетней программы непрерывной военной поддержки Украины вместо членства в альянсе.
    Если завтра, принять Украину в НАТО, то ей придётся всё вооружение, ГСМ и далее по списку, выполнять за свой счёт, а денег у рейха нет, янки это понимают. Так лучше 10 лет напрягать Европу снабжать Укрорейх за счёт ЕС.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:12
    0
    план предоставления десятилетней программы непрерывной военной поддержки Украины вместо членства в альянсе
    Десять лет - не многовато Сша отмеряют Украине или считают, что при помощи своих союзников дадут такую возможность? А ведь американцы отлично понимают, что Европа не выдержит даже пятилетнюю интенсивную помощь без значительного ущерба для себя. Наверное на это и расчет в итоге сделать Европу просто территорией полностью зависящей от Сша.
  4. Фразах
    Фразах Сегодня, 14:04
    0
    Гарантии безопасности в переводе с бандитской фени означают оружие и деньги для подготовки террористов, наемных убийц и бескрайних полей мака с коноплей для компенсации расходов. По примеру Ближнего Востока.
  5. Volhv
    Volhv Сегодня, 14:06
    0
    Администрация Байдена рассматривает...
    https://dzen.ru/a/YaTn3YK6Wj65evJP