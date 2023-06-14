Администрация Байдена рассматривает вместо членства в НАТО десятилетнюю программу военной поддержки Украины

Вашингтонские стратеги разработали схему, которая, по их мнению, должна одновременно решить проблему длительной военной поддержки Киева и создать альтернативу вступлению Украины в НАТО, сообщает американская газета The New York Times (NYT). В Белом доме неоднократно заявляли, что ускоренное вступление находящейся в состоянии военного конфликта страны в альянс невозможно, так как это наверняка приведет к прямому столкновению стран западного военного блока с обладающей ядерным оружием Россией.
В то же время, ряд восточноевропейских стран настаивают на том, что единственным условием гарантированной безопасности Украины, вне зависимости от исхода военного противостояния с Россией, станет именно полноправное членство в НАТО. На этом же настаивает и президент Владимир Зеленский, требующий принятия конкретного плана вступления страны в альянс на ближайшем саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.
Одновременно западноевропейские государства, особенно Германия, придерживаются весьма осторожной позиции касательно принятия Украины в Североатлантический альянс, тем более, в ускоренном порядке и до окончания военного конфликта. Берлин опасается эскалации и жесткого ответа Москвы.
По сути, в НАТО назревает раскол по украинскому вопросу, которого старается избежать президент США Джо Байден. Издание сообщает, что помощники Байдена обсуждают с членами Конгресса план предоставления десятилетней программы непрерывной военной поддержки Украины вместо членства в альянсе. Похожая программа обеспечения гарантий безопасности апробирована на военном сотрудничестве Израиля и Соединенных Штатов.
В Белом доме считают, что реализация данной программы подаст однозначный сигнал российскому президенту Владимиру Путину, что Запад готов вдолгую оказывать военную поддержку Киеву. Причем, вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США. Эту тему накануне в Вашингтоне обсудили готовящийся к уходу со своего поста генсек НАТО Йенс Столтенберг и Джо Байден.
Некоторые члены альянса полагают, что даже принятие некоей программы по вступлению Украины в НАТО «разозлить» Путина и заставит его пойти на резкое обострение военного конфликта в Европе. Другие считают, что без коллективной защиты Запада Украина будет обречена на поражение. Это может дать неправильный сигнал другим авторитарным режимам, в частности, руководству Китая. В Пекине могут расценить такую осторожность как откровенную слабость стран-участниц блока, что может спровоцировать КНР на военный захват Тайваня.
С учетом всех этих нюансов, в Белом доме полагают, что «израильский сценарий» обеспечения военной безопасности и переход Украины на более высокий уровень интеграции и взаимодействия с НАТО будет тем самым компромиссным решением, которое должно устроить все стороны. Примечательно, что в 2002 году такой же уровень «равного партнерства» был установлен между альянсом и РФ, отмечает NYT. Однако он был разорван после вхождения в состав России Крыма.