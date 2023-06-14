Президент России утвердил перечень поручений, связанных с развитием беспилотных авиационных систем

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, сформированных по итогам мероприятий, связанных с вопросом развития беспилотных авиационных систем.
Глава государства поручил правительству Российской Федерации реализовать создание благоприятных условий для развития рынка БПЛА, при этом исходя из принципов расширения внедрения этих систем в сферу оказания услуг населению. Также предполагается развивать отечественное производство беспилотников, в том числе путем приобретения лизинговых компаний с госучастием и формировать условия для создания операторов, занимающихся предоставлением услуг с использованием беспилотников российского производства.
Кроме того, предполагается интегрировать беспилотные системы в единое воздушное пространство России, учитывая вопросы цифровой трансформации организации воздушного движения включая регулирование навигации, связи, наблюдения, а также меры противодействия использованию беспилотников в противозаконных целях.
Также при участии госкорпораций и компаний, находящихся в госсобственности, планируется рассмотреть организацию образовательных мероприятий и соревнований, направленных на ускоренное технологическое развитие беспилотных авиационных систем.
Минтрансу России поручено представить предложения, направленные на организацию интеграции движения беспилотников в единое воздушное пространство страны.