Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент России утвердил перечень поручений, связанных с развитием беспилотных авиационных систем

11
Президент России утвердил перечень поручений, связанных с развитием беспилотных авиационных систем

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, сформированных по итогам мероприятий, связанных с вопросом развития беспилотных авиационных систем.


Глава государства поручил правительству Российской Федерации реализовать создание благоприятных условий для развития рынка БПЛА, при этом исходя из принципов расширения внедрения этих систем в сферу оказания услуг населению. Также предполагается развивать отечественное производство беспилотников, в том числе путем приобретения лизинговых компаний с госучастием и формировать условия для создания операторов, занимающихся предоставлением услуг с использованием беспилотников российского производства.

Кроме того, предполагается интегрировать беспилотные системы в единое воздушное пространство России, учитывая вопросы цифровой трансформации организации воздушного движения включая регулирование навигации, связи, наблюдения, а также меры противодействия использованию беспилотников в противозаконных целях.

Также при участии госкорпораций и компаний, находящихся в госсобственности, планируется рассмотреть организацию образовательных мероприятий и соревнований, направленных на ускоренное технологическое развитие беспилотных авиационных систем.

Минтрансу России поручено представить предложения, направленные на организацию интеграции движения беспилотников в единое воздушное пространство страны.
Использованы фотографии:
Pixabay
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:25
    +5
    Президент России утвердил перечень поручений, связанных с развитием беспилотных авиационных систем


    Похвально.Надеюсь что этот перечень поручений не повторит судьбу знаменитых майских указов.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:27
      +3
      Либерасты как клали болт так и продолжат класть. Тот же Мантуров - никакой конкретики, только одни словеса - разработаем, сделаем, произведем, в процессе и т.д.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 13:50
      +2
      Минтрансу России поручено представить предложения, направленные на организацию интеграции движения беспилотников в единое воздушное пространство страны.

      Все эти потуги не внушает мне никакого оптимизма со стороны пользователей и владельцев беспилотной авиации. А Минтранс правил и законов насочиняет.
  2. Alex66
    Alex66 Сегодня, 13:39
    +3
    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений
    Надо дополнить списком кого расстрелять при не выполнении, а так ну выедут в Израиль на пмж.
  3. polinet
    polinet Сегодня, 13:40
    +1
    Цитата: Nexcom
    Либерасты как клали болт так и продолжат класть. Тот же Мантуров - никакой конкретики, только одни словеса - разработаем, сделаем, произведем, в процессе и т.д.

    был такой детский стишок из 80-х: Сидел на елке дятел, досиделся - спятил. Так вот и Мантуров дождётся своего звездного часа laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:47
      0
      Так вот и Мантуров дождётся своего звездного часа laughing


      Скорее бы! У него даже ВВП потребовал не валять дурака. Но видимо ничего и не поменялось....
  4. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:50
    +2
    Майские указы 2.0, не окажется так?
  5. osp
    osp Сегодня, 13:53
    0
    Что за сказки ?
    Ну как можно интегрировать БПЛА в структуру ЕС УВД если в России до сих пор практически вся малая авиация и даже часть авиации государственных структур летает вообще без ответчиков системы государственного опознавания и идентификации воздушного судна?!

    Вот тот-то и оно! Что летаю такие аппараты лишь по устным заявкам на диспетчера и по другому никак себя не заявляют.

    Если такой залетает куда-то не туда, с ним пытаются выйти на связь по типу "А ты кто?! Давай назад" .
    А в ряде случаев даже не обращают на них внимание.
    Потому во многом украинские дроны так далеко залетают в глубину нашей территории.

    Если взять удары по Энгельсу , то наверняка диспетчеры сопредельных аэроузлов такие громадины как "Стриж" хорошо видели.
    Но просто не предали значение.

    Так что в начале уместно говорить об интеграции в ЕС УВД всей малой авиации что сделать ой как не просто.
    А уж потом и БПЛА.
  6. Ив762
    Ив762 Сегодня, 13:56
    +1
    Какой, идрить его в качелю, рынок!? am
    Речь сейчас о принудительной организации производства. Не для коммерции, а для фронта!
    Как-там-где-то: “Дед, прими уже таблетки…”.
  7. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 13:56
    0
    исходя из принципов расширения внедрения этих систем в сферу оказания услуг населению.

    Посылки в окошки доставлять?
  8. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 13:56
    0
    Эстония потеряла первое место по запаздыванию реакции.