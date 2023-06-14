Военное обозрение
Войти Регистрация

Устранят пробелы из-за старения российских истребителей: в Индонезию отправляются первые Mirage 2000-5

5
Устранят пробелы из-за старения российских истребителей: в Индонезию отправляются первые Mirage 2000-5

Власти Индонезии постепенно сворачивают военно-техническое сотрудничество с Россией в области боевой авиации. На фоне отказа от приобретения самолетов Су-35 Джакарта не осуществляет надлежащее обслуживание и не проводит модернизацию уже состоящих на вооружении более ранних моделей истребителей семейства «Сухого», что приводит к падению потенциала ВВС страны.


Как указывается в индонезийском издании Ulasan, на этом фоне было принято решение закупить у Катара истребители Mirage 2000-5 французского происхождения. Говорится о том, что уже готовится отправка 12 машин этого типа в Индонезию на самолетах Ан-124. Париж уже одобрил данную сделку.

Решение приобрести истребители Mirage у Катара было продиктовано стремлением Индонезии устранить эксплуатационные пробелы из-за старения парка истребителей Су-27 и Су-30

- поясняется в издании.

Mirage 2000-5 – это модернизированная экспортная версия французского истребителя 4-го поколения, состоявшего на вооружении с 1984 года. Его производство было свернуто в 2007 году. Основная масса выпущенных самолетов состоит на вооружении Франции, ОАЭ, Индии и Греции. В ВВС Катара службу проходили 12 бортов. Всего было изготовлено 614 единиц Mirage 2000; известно о потере 59 машин в летных происшествиях.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 13:59
    +1
    Вопрос, только, почему не модернизировать Су-27 и Су-30?

    Или причина кроется в другом?
    1. solar
      solar Сегодня, 14:24
      0
      Вопрос, только, почему не модернизировать Су-27 и Су-30?
      Или причина кроется в другом?

      В статье же пишут
      Власти Индонезии постепенно сворачивают военно-техническое сотрудничество с Россией в области боевой авиации.
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 14:32
        0
        И что из этого понятно?
        В чем причина сворачивать?

        Я могу предложить, дело в высоких характеристиках самолетов, которые показала практика применения Миражей 2000 и Рафалей.
        Индонезии же и Рафали будут поставлены.

        Т.е. самолёты последнего поколения, способные конкурировать с F-22, F-35.
  2. жарофф
    жарофф Сегодня, 13:59
    +3
    Берут б/у старье. Вот так их США нагнули,лишь бы не покупали у РФ.
  3. al3x
    al3x Сегодня, 14:22
    0
    А сушки списанные уж не Украине ли передать намереваются?