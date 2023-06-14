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Официальный Берлин опасается возможного использования Россией трофейных танков Leopard против ВСУ

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Официальный Берлин опасается возможного использования Россией трофейных танков Leopard против ВСУ

Пресловутое украинское контрнаступление, которое началось более недели назад на Запорожском фронте, уже принесло немало трофеев российским военным. Теперь на Западе гадают, что же будет с ним делать Россия. Одними из главных трофеев, захваченных российскими военными в ходе наступления ВСУ, стали немецкие танки Leopard одной из современных модификаций (2A6).


Как пишет немецкое издание Bild, в России могут обойтись с захваченными танками Leopard двумя основными способами – либо направить против их бывших хозяев, т.е. использовать в борьбе с ВСУ, либо заняться изучением этих танков, что позволит получить западные военные технологии, а также найти изъяны в западной технике. Оба способа ничего хорошего украинской стороне не сулят.

Эксперты в Германии считают, что если трофейных Leopard будет несколько, то уже в ближайшее время несколько из них можно будет увидеть уже в составе российских танковых подразделений. Такое использование вызывает опасения у официального Берлина.

Напомним, что ранее сообщалось, что на Запорожском направлении попытавшиеся наступать ВСУ потеряли как минимум три немецких танка Leopard 2 и 16 американских БМП Bradley. А чтобы в Киеве и на Западе в очередной раз не отрицали подобную информацию, Минобороны России опубликовало кадры трофейной западной военной техники.

По некоторым данным, Украина всего получила более 150 танков западного образца разной модификации из Германии, Польши, Дании, Британии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Португалии, Франции и Канады.
Использованы фотографии:
Википедия/Jorchr
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40 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:11
    +9
    ИМХО проще изучить досконально на предмет выявления всех слабых мест и более эффективно их жечь. Начёрта они сдались воевать на них?
    А боекомплект к ним где брать по израсходовании? А запчасти ?
    1. spech
      spech Сегодня, 13:13
      +1
      Можно и разок стрельнуть из него, по посольству фрг.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 13:21
        +14
        После испытаний целесообразно поставить напротив посольства ФРГ в качестве памятника. Можно еще рядом старый тигр из музея притянуть.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:20
      +6
      Похоже, Вы слишком углубляетесь в "предмет"...

      Вчера, например, "отставной" выпускник строительного колледжа, - Беня Ходжес, выдал очередной "перл". Хорошо, что уже "покину пост" в Европе (где он околесины нанёс "с гаком"...)...

      Дык вот... Беня, как "эксперт - аналитик", уверяет западного обывателя в том, что киевские бандеро - нацики, используют на передовой полученные от Фатерланда Леопарды, как "приманку" для "русских"... Типа, "выситавляют на показ", что бы именно к районам появления Леопардов и прочих Брэдли, "стянуть побольше" российских стил и средств на ЛС...

      Как я понимаю, в качестве следующей "приманки", Беня порекомендует киевским бандеро - нацикам "выставить" на передовую, на "обозрение" ВС России, таких пареньков как Сырский, Залужный, или, даже, самого главного солиста клоунской труппы с Банковой...
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:24
      +2
      Теперь янки точно разгонят волну и заявят тем же немцем о то, что раз их хвалёные леопарды уже у русских, то пусть они и дальше гонят новые леопарды на Украину, а абрамсы США прибережёт для того, чтобы их секреты не достались русским.
      1. sailor Roman
        sailor Roman Сегодня, 13:38
        +1
        С недавних пор все "секреты" абрамсов нам известны и для них готовы "конфеты" и разработана тактика применения.
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:45
        +2
        Полагаю, что киевским клоунам, пора уже начинать, потихоньку "завывать" о поставках им "неубойной" Меркавы... А клоуну Мельнику, откинув на время, полюбившуюся ему немецкую "вареную колбасу", начинать сбрасывать вес, обучаясь "с огоньком" танцевать Фрейлехс...
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:29
      +4
      Да машинам-то по два десятка лет - всё что надо, давно поди изучено. Тем более - модификацию А7 шумерам вроде пока не дают..

      А трофеи - надо напротив посольств и консульств немчуры выставлять.. Обгорелые и в дырках.. И так же - с остальной западной техникой. Пусть порадуются.
    5. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:55
      +1
      на предмет выявления всех слабых мест
      ...они уже давным давно известны..даже сирийским голодранцам
    6. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 14:01
      +1
      Ещё можно для изучения передать Китаю потом например.
    7. akropin
      akropin Сегодня, 14:21
      +2
      Да как жечь их уже вроде понятно. Интересны сплавы, механика, оптика.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 13:12
    +1
    Эти танки в борьбе с ВСУ использоваться не будут, своих хватает, а с ними - так еще и сложности с обслуживанием. А технических тайн в них особенных и нет, конструкция в принципе вся известна, если и найдут что то полезно-любопытное - так это по-мелочи...
    1. Lemur2023
      Lemur2023 Сегодня, 13:16
      +3
      Не скажи: радары, электроника, детекторы разные, средства связи могут оказаться очень полезными для изучения.
    2. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 13:26
      +6
      Мы оттуда снимем всю электронику и используем в Калибрах. Всяко лучше, чем СВЧ и стиралки кромсать.
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 13:42
        +3
        Цитата: Metallurg_2
        Мы оттуда снимем всю электронику и используем в Калибрах. Всяко лучше, чем СВЧ и стиралки кромсать.

        Наконец-то!
        А то мою стиральную машину семь раз раскулачивали, брали что-то то на танки, то на "кинжалы", то на систему засекреченной связи для Кремля, то вообще ни пойми на что.
        А мне каждый раз месяц без стирки...
  3. frruc
    frruc Сегодня, 13:12
    +1
    Берлин опасается возможного использования Россией трофейных танков Leopard.......

    В металлолом пойдут, а может продадут куда-нибудь на Б. Восток за ненадобностью.
  4. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 13:18
    +2
    Лучше опасались бы, чтобы не против Бундесвера. Чем чревато появление немецких танков на русской земле, не раз вспоминали и в самой Германии, но решили рискнуть.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:18
    +2
    Немчура предлагает организовать на своей территории курсы для наших танкистов и технарей? А БК к трофейной технике по отдельной цене? Там точно кукуха не слетела?
  6. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 13:19
    +2
    Забавно будет, когда танки с крестами пойдут на Берлин.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:21
      +1
      В время ВОВ были подразделения воюющие на трофейных немецких танках. Тока их приходилось сильно метить по всякому и флаги красные прикручивать чтобы наши же артиллеристы не влепили сгоряча - но всё равно такие случаи происходили....

      зы Это не означает что я призываю воевать на трофейных Лео 2. Наоборот.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 13:33
        +1
        Ну так там счет на сотни захваченных танков шел. + вагоны запчастей и снарядов. А тут десяток другой
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 13:36
          +1
          Да, Вы правы. Даже мелкосерийное производство развертывали - наши артсистемы на шасси троек и четверок ставили. А запчастей - их в полях тогда этих танков подбитых и брошенных было немерянно. И трофейные бригады спецом их искали и утаскивали в тыл на "каннибализм". Ну и склады немецкие доводилось захватывать с запчастями и боекомплектами. А счас то - этих Лео 2 пара тройка штук. Толку с них - только глубокое изучение на предмет выявления всех слабых мест для уничтожения.
  7. роман66
    роман66 Сегодня, 13:19
    +1
    А кора будет, если Шольц вернуть их попросит, типа, поиграли уже, а нам не хватает
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:20
    +2
    Да понятно все) Все сожженые на текущий момент Леоперды - русские могли сжечь только Леопердами! А чем еще? Не кондиционерами же! laughing Весна давно кончилась, а их все не отпускает...
  9. Замкадыш
    Замкадыш Сегодня, 13:21
    +3
    Пару на препарирование. Остальным - башню долой, дыру заварить, навесить трал и - на разминирование освобожденных территорий.
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 13:26
    +1
    На фиг они нужны, без должного количества боеприпасов... А вот изучить..., Это ДА. Приборы, броню, особенно на "Лео-2А6"
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:29
    +3
    А почему немцы так обеспокоились танками "Леопард" попавшими в руки российских военных? Бербок же заявила, что не стоит считать эти танки немецкими, т.к. они переданы Украине и являются украинскими. А какое тогда дело немцам до украинских танков? Наши с трофеями поступят так, как считают нужным и у немцев уж точно спрашивать не будут. Может немцы еще захотят потребовать у российской стороны вернуть танки в Германию? Помнится когда в пятидневной войне в Грузии в наши руки попали американские броневики с навороченной аппаратурой связи, так американцы набрались наглости потребовать их вернуть. На, что конечно получили ответ идти лесом.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:33
      +3
      Цитата: rotmistr60
      так американцы набрались наглости потребовать их вернуть.

      Сынки:
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:33
      +1
      Ну надо было снять всю спец.аппаратуру и вернуть пустые броневики.... wassat
      Отчего же не уважить "партнеров"....
  12. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:38
    +2
    У нас свои что ли кончились? Какую то пургу несут. Что может изменить на ЛБС, допустим пяток другой ОБТ? Пусть даже и леопердов. У них тоже, как у шароварников, святая вера в вундерваффе?
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:40
    +1
    Официальный Берлин опасается возможного использования Россией трофейных танков Leopard против ВСУ
    . Простой вопрос... нафига нам это надо?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:42
      +1
      Наверно шароварные очень боятся этих Лео и немцы думают что шароварные отступать побегут когда мы их применим.... wassat Для шароварных то эти Лео - вундерваффе.
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:41
    +1
    Ой, опасаются они, и что будет если мы их против всу и ваших уберзольдатн шранкеля и дранкеля применим?
  15. km-21
    km-21 Сегодня, 13:43
    +1
    Когда со временем такие трофеи появятся в избытке, тогда и встанет вопрос об их применении на поле боя. А на данный момент они представляют либо технический интерес либо в качестве наглядного пособия для изучения новейшей истории.
  16. wanna
    wanna Сегодня, 13:44
    +3
    Он должен быть в Военном музее, где доценты будут с гордостью рассказывать посетителям, что "на русской земле мы во второй раз уничтожили фашистские танки".
  17. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:57
    +2
    В Bild работают самые тупые гуманитарии в смысле "гуманитарий - имя нарицательное", само издание это немецкий вариант РенТВ. Кто ж наших будет обучать правильно пользоваться Леопардами и любой другой трофейной техникой, кто её будет ремонтировать и обслуживать? Чисто страшилка для жирных бюргеров "böse Ivans auf unseren Panzern".
  18. termos
    termos Сегодня, 14:04
    +2
    Даже если и смогут прикрутить к нашим подразделениям как-то, то а почему бы и нет?)) Заодно посмотрим, на что способны эти зверушки под управлением нормальных людей, а не оленей)
  19. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:07
    +2
    у Лео снаряды - унитарные, пороха качественные - стоит их поизучать внимательно
    про электронику - всё кажется написали
    есть еще дизель и АКПП - которые также заслуживают внимательного рассмотрения
    еще много чего - по мелочи, но это также необходимые в бою/жизни вещи...
    так что надо изучать
    а один из них (более сожженый) - перед посольством в Москве поставить!
  20. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:13
    +2
    Ну конечно, нам воевать не на чем,а тут, на тебе, целый леопард!!!
    Ща каааак заведем и в Берлин!
    На разборку и изучение, на отстрел на полигон, вот куда пойдут ваши кошки паленые!
    Ну в музей конечно тоже.
  21. Rage66
    Rage66 Сегодня, 14:22
    +1
    Либо направить против их бывших хозяев, т.е. использовать в борьбе с ВСУ, либо заняться изучением этих танков

    И правильно опасаются...
    А еще можно сделать и то и другое. yes