Пресловутое украинское контрнаступление, которое началось более недели назад на Запорожском фронте, уже принесло немало трофеев российским военным. Теперь на Западе гадают, что же будет с ним делать Россия. Одними из главных трофеев, захваченных российскими военными в ходе наступления ВСУ, стали немецкие танки Leopard одной из современных модификаций (2A6).
Как пишет немецкое издание Bild, в России могут обойтись с захваченными танками Leopard двумя основными способами – либо направить против их бывших хозяев, т.е. использовать в борьбе с ВСУ, либо заняться изучением этих танков, что позволит получить западные военные технологии, а также найти изъяны в западной технике. Оба способа ничего хорошего украинской стороне не сулят.
Эксперты в Германии считают, что если трофейных Leopard будет несколько, то уже в ближайшее время несколько из них можно будет увидеть уже в составе российских танковых подразделений. Такое использование вызывает опасения у официального Берлина.
Напомним, что ранее сообщалось, что на Запорожском направлении попытавшиеся наступать ВСУ потеряли как минимум три немецких танка Leopard 2 и 16 американских БМП Bradley. А чтобы в Киеве и на Западе в очередной раз не отрицали подобную информацию, Минобороны России опубликовало кадры трофейной западной военной техники.
По некоторым данным, Украина всего получила более 150 танков западного образца разной модификации из Германии, Польши, Дании, Британии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Португалии, Франции и Канады.