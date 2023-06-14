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Глава Офиса Зеленского: без импортных комплектующих Россия не сможет производить ракеты «Калибр»

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Глава Офиса Зеленского: без импортных комплектующих Россия не сможет производить ракеты «Калибр»

В каждом российском «Калибре» якобы присутствует не менее 40 деталей иностранного производства. Поэтому без импортных комплектующих Россия не сможет производить ракеты «Калибр».


Такое мнение высказал Андрей Ермак – глава Офиса украинского президента Владимира Зеленского, комментируя ракетный удар ВС России по объектам в Одессе, который был нанесен сегодня ночью.

Чиновник считает, что можно остановить российское производство боеприпасов дальнего действия, усилив санкционные меры против производителей электронных компонентов.

Без микроэлектроники Россия не сможет производить ракеты. Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям

- утверждает Ермак.

Вчера похожее заявление делал и сам глава киевского режима Владимир Зеленский. Правда, он комментировал поражение российскими военными целей в Кривом Роге Днепропетровской области. Он также заявлял об электронных компонентах, которые якобы присутствуют в ракетах, произведенных в России. Украинский президент оказался даже более «находчивым», чем его помощник. Зеленскому удалось «найти» в российском боеприпасе около полусотни компонентов зарубежного производства.

Не отстают от своих чиновников и украинские пропагандисты. Несколько месяцев назад ими даже был запущен фейк о том, что выпуск ракет «Калибр» в России якобы прекращен из-за нехватки иностранных комплектующих.
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25 комментариев
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  1. Yakut
    Yakut Сегодня, 12:45
    +22
    Ерунду какую то говорят. Все знают что Российский ВПК нужные компоненты добывает из стиральных машин и микроволновок. А их в стране миллионы :)
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 13:13
      +3
      Будь патриотом! Сдай свою микроволновку и стиральную машинку на нужды ВПК laughing Я вот сдал даже пылесос "Ракета" и газовую печь на всякий случайlol
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 13:26
        +1
        Без микроэлектроники Россия не сможет производить ракеты. Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям
        Ну вот, например, HP. Более половины производственных мощностей корпорации расположены в Китае. На кого они собрались накладывать санкции? Наложить санкции на Китай равносильно банкротству HP. Это все хотелки полоумных селюков.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:45
    +5
    Ну,хоть следы укропроизводства в наших ракетах не обнаружили.А ведь коода то выпускали сами..
  3. Новик225
    Новик225 Сегодня, 12:46
    +9
    Ну и что?
    Украина без иностранных поставок всего и вся - вообще исчезнет как государство максимум через месяц.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 12:50
      +7
      Цитата: Новик225
      Украина без иностранных поставок всего и вся - вообще исчезнет как государство максимум через месяц.

      Украина уже не существует, это субстанция не может называться государством. Сейчас это уже территория с неопределённым будущим.
  4. topol717
    topol717 Сегодня, 12:48
    0
    Конечно есть. Но эта электроника есть и в умных чайниках, и пылесосах. А на 100 штук ракет нужно 5 Кг микросхем. которые легко провозятся в женской сумочке. Хотя во всем этом есть и положительный момент, наша микроэлектроника начала развиваться. Да медленно, да с большим трудом, но этот поезда все таки начал движение в нужном направлении. И не только Зеленогорск, а очень много предприятий в стране начали прогрессировать в производстве как чипов так и готовых устройств.
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 13:05
      0
      не только Зеленогорск

      Вообще то не Зеленогорск, а Зеленоград, но про сумочку с 5 кг. микросхем очень приятно.
      Но не обязательно женщине и не обязательно в сумочке.
      Есть специальные сайты, где продаются радиокомпоненты на вес. 1кГ ~ 4-5 $ с доставкой. wassat
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:48
    +2
    Зачем нам импортные комплектующие для ракет ? На Украине полно микрочипов в утюгах ,стиральных машинах ,сушилках. Уже всем госпожа Урсула фон дер Ляйен, всем рассказала .
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:49
    +1
    Одного Ермак не понимает что бизнес есть бизнес и те кто продает знает кому и что он продает и фиолетово ему на морально - этические нормы, и работает это к СОЖАЛЕНИЮ в обе стороны.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:50
    0
    можно остановить российское производство боеприпасов дальнего действия, усилив санкционные меры против производителей электронных компонентов.
    Может нам усилить частоту нанесения ударов включая места нахождения самых говорливых и "грозных" (Ермак, Подоляк, Данилов...), которые давно перехаживают время своего пребывания на планете. С этими точно цацкаться не стоит, а вреда от них слишком много.
  8. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 12:52
    0
    Неужели и в правду нечем заменить западные полупроводники?
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 12:56
    +1
    У России есть 90nm производство в свое время купленное у амд, есть много стран выпускающие микросхемы
    Важны не миросхемы а сама схема, и это в россии умеют делать
    По желанию Украины Россию не отгородить, очень много что украинцев не любит.
    Да и потом многим инженерам нужны деньги на развитие своей отрасли, иначе банкротство
    Большая часть микросхем это аналоги каких то микросхем.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:12
      0
      На данный момент, на будущую войну за Тайвань, в части полупроводников для себя, подготовились США и Китай. Не на 100%, но переживут утрату тайваньских мощностей.
  10. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 12:58
    +2
    Уже полтора года как "не может", а "калибровки" не прекращаются...
  11. Griffit
    Griffit Сегодня, 12:58
    +5
    Для ВПК Россия производит микросхемы сама. Не ведитесь на идиотов. С таким же успехом можно сказать, что НАТОвская техника использует советские микросхемы, в свое время украденные при развале СССР. Именно поэтому выпуск НАТОвской техники штучный, т.к. запас советских микросхем заканчивается. И именно по этому хорошо горит, т.к. в советских микросхемах есть закладки по которым наводятся наши ракеты. laughing Эта теория имеет такое же основание существовать как и бред в данной статье.
  12. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:59
    +1
    А в чем проблема? Ведь практически все ракеты сбивают грозные ППО
  13. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 13:02
    0
    Воспитатель любого садика, и его посетители то есть дети всей России, знают ,что без комплектующих и оружия с Запада, окрАина не может воевать вообще в принципе , и уже проиграла
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:03
    +3
    Это как пластинка- хит, один затянул, другой подхватил и через неделю на окраине из всех утюгов уже несется..., а потом эту чушь подхватывают бритские аналитики и полосатые ученые из института войны, далее еще интереснее, появляется очередной слив из Пентагона.... Короче, как в анекдоте....
    1. Комментарий был удален.
  15. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 13:08
    0
    Россия с большим успехом может вывести все заводы сша и в мире производящие микросхемы
    Военные заводы всегда про запас микросхемы брали
    У Украинцев далекое понимание того что в России выпускают.
    Эти ключевые заводы можно по пальцам считать и весь мир будет без микросхем
    Например единственный завод в Нидерландах выпускает оборудование для производства микросхем. и TSMC который может захватить китай
    Главное понимать схемотехнику изделия, а из чего делать вопрос другой. Если надо то и быстро сделают
    Они думают у нас конструкторов нет, да не будет каких то микросхем другие поставят, так же как советские бывшие заводы в 90-е работали.
  16. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 13:09
    0
    Влажные шумерские мрии о том, что скоро "Калибры" закончатся. Шумерия думкою богатеет.
  17. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:13
    0
    Придется тогда вместо точечных ударов стадо оптом на тушенку пускать)
  18. Замкадыш
    Замкадыш Сегодня, 13:14
    +1
    Есть конкретная проблема или нет, знают только люди, которые непосредственно занимаются производством. Из общего понимания. Проблема с передовыми отечественными технологиями микроэлектроники в промышленном масштабе есть. Проблема отечественного чистого кремния в том же разрезе есть. Надеюсь, они будут решены российской промышленностью или "светлым именем" ее.
  19. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:46
    +1
    Стопэ, а как же стиральные машины и детские игрушки на чипы?
  20. termos
    termos Сегодня, 14:09
    0
    Лол)) Так мы давно уже не производим калибры - ведь в марте прошлого года они закончились)))) А так - блин, кто сказал, что комплектующие нечем производить? Есть не самое новое и производительное оборудование литографии по тому же производству кремниевых чипов, вон, завод Микрон, говорят, заказами давно уже забит под завязку. Что-то еще было, не помню. Для военных нужд точно хватит. Проблема свиноты в том, что они рисуют себе будущее, в котором у нас вообще ничего не могут делать. Чисто физически. Но это же не так, большинство проблем носит организационный характер, а выпускать что-то физически можно помешать только физически) Сделать это способны только НАТОвские войска прямым вторжением и разрушением, что, разумеется, нереально в нынешних реалиях. Вот Украина - сама пример этого принципа, ибо они не могут никак организовать массовое производство военной техники. Такое сразу заметится и вынесется калибрами. Которых нет))) Мелкими партиями - да, могут выпускать, но оно в масштабах фронта носит чисто гомеопатический характер.