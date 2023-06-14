Без микроэлектроники Россия не сможет производить ракеты. Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям

В каждом российском «Калибре» якобы присутствует не менее 40 деталей иностранного производства. Поэтому без импортных комплектующих Россия не сможет производить ракеты «Калибр».Такое мнение высказал Андрей Ермак – глава Офиса украинского президента Владимира Зеленского, комментируя ракетный удар ВС России по объектам в Одессе, который был нанесен сегодня ночью.Чиновник считает, что можно остановить российское производство боеприпасов дальнего действия, усилив санкционные меры против производителей электронных компонентов.- утверждает Ермак.Вчера похожее заявление делал и сам глава киевского режима Владимир Зеленский. Правда, он комментировал поражение российскими военными целей в Кривом Роге Днепропетровской области. Он также заявлял об электронных компонентах, которые якобы присутствуют в ракетах, произведенных в России. Украинский президент оказался даже более «находчивым», чем его помощник. Зеленскому удалось «найти» в российском боеприпасе около полусотни компонентов зарубежного производства.Не отстают от своих чиновников и украинские пропагандисты. Несколько месяцев назад ими даже был запущен фейк о том, что выпуск ракет «Калибр» в России якобы прекращен из-за нехватки иностранных комплектующих.