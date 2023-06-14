Евросоюз намерен ввести санкции против Косово в связи с ситуацией на севере частично признанной республики

Похоже, что в Евросоюзе извлекли урок из российско-украинского противостояния и не хотят, чтобы аналогичный конфликт разгорелся у них «под боком».По крайней мере, на это указывает намерение ЕС ввести санкции против частично признанного Косово за игнорирование призывов о снижении возникшей на севере страны напряженности, о чем пишет европейская пресса.Сообщается, что ограничения коснутся финансирования ряда проектов. Кроме того, косовскому правительству могут объявить «дипломатический бойкот», в связи с чем, будут отменены все ранее запланированные встречи и мероприятия.С учетом того, что Косово является частично признанным государством, а многие из стран, признавших суверенитет республики, входят в состав ЕС, вышеупомянутые санкции выглядят для Приштины весьма угрожающими.Между тем косовские власти могут избежать негативного сценария, если предпримут шаги, которые требует от них ЕС. В частности, освобождение муниципальных зданий на севере страны и проведение местных выборов, на которых давно настаивают проживающие там этнические сербы.Затем Приштина должна будет начать диалог с Белградом.По сути, Евросоюз буквально принуждает частично признанное Косово к миру, стараясь предотвратить очередное военное столкновение на Балканах.Что характерно, такие действия европейских политиков идут вразрез с интересами США, которые были бы не прочь устроить очередную горячую точку, отвлекающую внимание мировой общественности от серьезных экономических и политических проблем у самого «гегемона».Однако заявления еврочиновников могут носить и банально популистский характер. Эти заявления больше похожи на попытку продемонстрировать Белграду, что ЕС - «нейтральная сторона».США будет достаточно сделать окрик, и ни о каких евросанкциях против Приштины речи идти уже не будет даже в медиасреде при учёте тотальной зависимости европейских элит от вашингтонской метрополии.