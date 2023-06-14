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Евросоюз намерен ввести санкции против Косово в связи с ситуацией на севере частично признанной республики

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Евросоюз намерен ввести санкции против Косово в связи с ситуацией на севере частично признанной республики

Похоже, что в Евросоюзе извлекли урок из российско-украинского противостояния и не хотят, чтобы аналогичный конфликт разгорелся у них «под боком».


По крайней мере, на это указывает намерение ЕС ввести санкции против частично признанного Косово за игнорирование призывов о снижении возникшей на севере страны напряженности, о чем пишет европейская пресса.

Сообщается, что ограничения коснутся финансирования ряда проектов. Кроме того, косовскому правительству могут объявить «дипломатический бойкот», в связи с чем, будут отменены все ранее запланированные встречи и мероприятия.

С учетом того, что Косово является частично признанным государством, а многие из стран, признавших суверенитет республики, входят в состав ЕС, вышеупомянутые санкции выглядят для Приштины весьма угрожающими.

Между тем косовские власти могут избежать негативного сценария, если предпримут шаги, которые требует от них ЕС. В частности, освобождение муниципальных зданий на севере страны и проведение местных выборов, на которых давно настаивают проживающие там этнические сербы.

Затем Приштина должна будет начать диалог с Белградом.

По сути, Евросоюз буквально принуждает частично признанное Косово к миру, стараясь предотвратить очередное военное столкновение на Балканах.

Что характерно, такие действия европейских политиков идут вразрез с интересами США, которые были бы не прочь устроить очередную горячую точку, отвлекающую внимание мировой общественности от серьезных экономических и политических проблем у самого «гегемона».

Однако заявления еврочиновников могут носить и банально популистский характер. Эти заявления больше похожи на попытку продемонстрировать Белграду, что ЕС - «нейтральная сторона».США будет достаточно сделать окрик, и ни о каких евросанкциях против Приштины речи идти уже не будет даже в медиасреде при учёте тотальной зависимости европейских элит от вашингтонской метрополии.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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4 комментария
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  1. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 13:11
    +1
    Однако заявления еврочиновников могут носить и банально популистский характер.

    А какой же ещё
  2. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 13:17
    +4
    Да как же можно вводить санкции против территории, которая работает перевалочной базой наркоты в интересах гегемона?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:49
    0
    Похоже, что в Евросоюзе извлекли урок из российско-украинского противостояния и не хотят, чтобы аналогичный конфликт разгорелся у них «под боком»
    Ни каких уроков ЕС не извлек. Делают заявление исключительно подстраиваясь под обстановку и показать, что якобы не отдают предпочтение ни одной из сторон и не преследуют свои корыстные интересы. Санкции в отношении косовских албанцев не введут потому, что как ненавидели сербов, так и ненавидят.
  4. Dym71
    Dym71 Сегодня, 14:15
    0
    В соответствии с Брюссельскими соглашениями 2013 года Приштина должна была создать Сообщество сербских муниципалитетов Косова и не выполнила свои обязательства до сих пор, что стало причиной бойкота выборов косовскими сербами и последующих протестов.

    Цитата: посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
    У всех нас перед глазами печальная, если не сказать трагическая история лжи и обмана с Минскими соглашениями. Здесь схема точно такая же. Принимается документ для отвода глаз, а дальше Запад продолжает свою одностороннюю деятельность — в данном случае, в пользу Приштины. Поэтому существование на протяжении более 10 лет Брюссельских соглашений, вокруг которых много разговоров, но никаких конкретных действий, конечно, наводит на мысль о том, что они будут когда-то забыты