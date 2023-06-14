Лукашенко: Если договариваемся о мирном процессе - война заканчивается, но если пойдёт движение войск - мы должны применять ядерное оружие

Я не пророк, но эту войну в Украине мы закончим. К этому есть большие предпосылки.

Если мы договариваемся о мирном процессе, война останавливается, не должно быть никакого движения: ни танков , ни военных. Как только (войска) переброшены, я считаю, что мы должны применять ядерное оружие . Только так с ними можно разговаривать. С ними по-другому нельзя вести диалог и верить. Они обманут.

Белорусский президент сделал заявление по поводу украинского конфликта. На эту тему Александр Лукашенко высказывается достаточно часто, однако новое его заявление обращает на себя особое внимание.В ходе интервью каналу «Россия 1» белорусский лидер высказался о том, что на Украине война будет закончена.Лукашенко:При этом президент Белоруссии, назвав западных политиков «очумелыми», добавил, что они создадут ещё немало проблем.О том, какие именно предпосылки имеются для завершения конфликта, Александр Лукашенко не сказал. При этом он использовал термин «красные линии», указав на то, что если «Запад их перейдёт, то ему (Западу) будет очень больно».О «красных линиях»:Рассказал Лукашенко о том, как глава киевского режима пытался наладить с ним контакт. Речь идёт о переговорном процессе во Львове, где, по словам Лукашенко, на тот момент находился глава украинского ГУР Буданов. По словам белорусского президента, переговоры проходили сначала нормально, потом в процесс вмешались США, потребовали переносить переговорную площадку в Стамбул, после чего сами переговоры перестали приносить хоть какой-то результат, а Украина от выполнения первоначально взятых на себя обязательств отказалась.