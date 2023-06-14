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Лукашенко: Если договариваемся о мирном процессе - война заканчивается, но если пойдёт движение войск - мы должны применять ядерное оружие

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Лукашенко: Если договариваемся о мирном процессе - война заканчивается, но если пойдёт движение войск - мы должны применять ядерное оружие

Белорусский президент сделал заявление по поводу украинского конфликта. На эту тему Александр Лукашенко высказывается достаточно часто, однако новое его заявление обращает на себя особое внимание.


В ходе интервью каналу «Россия 1» белорусский лидер высказался о том, что на Украине война будет закончена.

Лукашенко:

Я не пророк, но эту войну в Украине мы закончим. К этому есть большие предпосылки.

При этом президент Белоруссии, назвав западных политиков «очумелыми», добавил, что они создадут ещё немало проблем.

О том, какие именно предпосылки имеются для завершения конфликта, Александр Лукашенко не сказал. При этом он использовал термин «красные линии», указав на то, что если «Запад их перейдёт, то ему (Западу) будет очень больно».

О «красных линиях»:

Если мы договариваемся о мирном процессе, война останавливается, не должно быть никакого движения: ни танков, ни военных. Как только (войска) переброшены, я считаю, что мы должны применять ядерное оружие. Только так с ними можно разговаривать. С ними по-другому нельзя вести диалог и верить. Они обманут.

Рассказал Лукашенко о том, как глава киевского режима пытался наладить с ним контакт. Речь идёт о переговорном процессе во Львове, где, по словам Лукашенко, на тот момент находился глава украинского ГУР Буданов. По словам белорусского президента, переговоры проходили сначала нормально, потом в процесс вмешались США, потребовали переносить переговорную площадку в Стамбул, после чего сами переговоры перестали приносить хоть какой-то результат, а Украина от выполнения первоначально взятых на себя обязательств отказалась.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:57
    +1
    При всем уважении к Александру Григорьевичу...Какие мирные переговоры?Про применение ядернооо оружия по фактически территории России вообще ....
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 13:06
      +4
      Какие мирные переговоры?

      Обычные мирные переговоры, за переговорным столом. Ибо если этих переговоров не будет то полетят ядерён-батоны со всех сторон и в разные стороны, разукрашивать нашу и так не простую жизнь на этой планете. Интернета - чтобы обсудить происходящее - тоже не будет. Впрочем как и еды там или воды. Зато можно будет ночью без фонаря ходить, всё светиться будет.
      Так что переговоры нужны. Ну а если как говорит Лукашенко, двинут войска, то добро пожаловать в третью мировую после которой сбудется пророчество Эйнштейна о четвёртой мировой в которой будем воевать камнями и палками. Лучше договориться, так всем лучше будет.
      P.S. Можем ещё по сценарию Вольфовича - Царство ему Небесное - вместе грёбнуть по Австралии.
    2. Кронос
      Кронос Сегодня, 13:57
      0
      Самые обычные которые в большинстве войн, или вы предпочитаете еще годами воевать с неясными перспективами ?
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 14:23
        0
        Самые обычные которые в большинстве войн, или вы предпочитаете еще годами воевать с неясными перспективами ?

        Нет, ну сценарий "ужас без конца" это тоже не вариант, если вы это имеете в виду. Моя "хотелка" заключается в том чтобы Штаты сцепились с Китаем и оставили без поддержки Украину (очень похоже что на два фронта США расходы не потянут). Тогда с Украиной мы разберёмся сами, в Штатах как и у нас начнутся проблемы с товарами из Китая. Вот последнее и должно подвигнуть нас к возобновлению своих промышленных производств. С голода мы не умрём, остальное приложится.
  2. polinet
    polinet Сегодня, 13:00
    0
    Цитата: dmi.pris1
    При всем уважении к Александру Григорьевичу...Какие мирные переговоры?

    Кнопку ему, не дали скорее всего. На всякий случай.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:03
    +1
    Слушал его интервью Скабеевой. Он четко сказал: если факт агрессии будет налицо, применим и рука не дрогнет, без согласования с Россией (времени может не хватить на согласования)хотя ему не хотелось бы.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 13:20
      0
      Он четко сказал: если факт агрессии будет налицо, применим и рука не дрогнет, без согласования с Россией

      Ну да, да. Есть ещё надежда что локальным конфликтом в рамках Европы можно обойтись. Правда на карте новой Европы при таком "мягком" раскладе всё равно пару-тройку стран не досчитаются (а может и поболее).
  4. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 13:07
    -2
    Александр Григорьевич пытается быть полезным, выкладывая на "переговорный стол" радикальные варианты.
    Проблема в том, что на второй год про "Армагггедец" уже никто не верит и, возможно, на крайний случай и к нему "партнеры" какие-то сюрпризы припасли.

    Но в глазах Владимира Владимировича Александр Григорьевич делает полезное дело, за что ему еще вагон денег отгрузят и простят миллионную по счету "дорожную карту в деле объединения РБ и РФ". Однако на самом деле дело это бесполезное и до времен "Минска 1-2" уже далеко.
  5. Гарист Павел
    Гарист Павел Сегодня, 13:14
    0
    Думаю, тут все относительно просто. Отрежь дракону голову-могучее тело потрепыхается в конвульсиях, может, неосторожного воина задавит-да издохнет. Здесь тот же принцип. Нужно уничтожать верхушку, все остальное-посыпется. Почему этого не делает Россия? Может потому, что украинская верхушка такие же как они, их братья по классу?
    1. strannik1985
      strannik1985 Сегодня, 13:23
      0
      Почему этого не делает Россия? Может потому, что украинская верхушка такие же как они, их братья по классу

      А при чем тут Украина? Это лишь исполнители, голова врага в Вашингтоне.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:17
    0
    Только так с ними можно разговаривать. С ними по-другому нельзя вести диалог и верить. Они обманут.
    Лукашенко конечно говорит со знанием дела, т.к. сам обжигался на этом (доверии западу). А вот по поводу применения ЯО, так это решение будет принимать исключительно российская сторона и только она.
  7. Оболенский
    Оболенский Сегодня, 13:31
    0
    Не думаю, что в данном случае Батька прав. Я в том плане, что применение ЯО повлечёт за собой много чего. Да и вряд ли на такой шаг пойдёт Россия. Сомневаюсь так же, что те комплексы, что установлены в РБ подчиняются Лукашенко. Он может сколько угодно отдавать приказ, но его не выполнят. Или выполнят, если есть соответствующие инструкции на этот счёт. Так что ядерными кулаками он зря машет. ЯО - всегда было оружием сдерживания. И только англо-саксы использовали его. Когда - все мы знаем.

    Касательно переговоров... Прежде, чем они будут и если они будут, то только на наших условиях, без учёта хотелок Украины и уж тем более коллективного Запада. Но как показывает практика, доверять коллективному Западу не имеет смысла. А уж тем более, когда этот же Запад пытается навязать "мир" с учётом хотелок Украины...

    По этой причине, не может у нас быть никакого мира. Опять дадим передышку. А давать отдыхать им нельзя. Уже давали несколько раз. Да и нам не следует. Мир сам придёт в дома тогда, когда вся верхушка киевской хунты падёт. И когда коллективный Запад признает своё поражение.

    Так что рановато о мире, рановато... Обычных людей жаль...
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 14:00
      +1
      Для этого нужен решительный перелом со стороны России и успешные крупные наступления, иначе это просто мечтания и лозунги.
      1. Оболенский
        Оболенский Сегодня, 14:21
        0
        Согласен с вами. Но для этого надо кое-что переломить внутри нашей страны. Нужны более решительные и умелые кадры. В общем-то об этом много именно, что говорили...
  8. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:44
    0
    Die eigentlich Essenz - und das ergibt sich doch schon sehr lange -
    ist doch, dass es mit dem sogenannten "Westen", insbesondere
    unter Führung der USA und des angelsächsischen Mutter-Krebs-
    Geschwürs in London keine, schon gar keine verlässlichen Verträge,
    oder irgendwelche Vereinbarungen geben kann, noch jemals gegeben
    hat, oder geben wird! DAS ist Fakt!
    Angefangen von dem eklatanten und nicht provozierten und hinterlistigen VERTRAUENSBRUCH der Zusagen an Gorbatschow, keine Osterweiterung der NATO anzustreben und dass dies auf keinen Fall geschehen wird, bis hin zu dem Verhandlungs - "Plazebo" MINSK II, hat der Westen noch JEDEN Vertrag lange vor der Eskalation in Kiew in 2014 vorsätzlich und skrupellos gebrochen...!!!

    Als Endgültige Wegmarken seien hier nur die US/NATO-Raketenbasen in Polen und Tschechien in 2008 genannt, die
    GEGEN den ausdrücklichen Protest aus Moskau und mit der völlig absurden Begründung installiert wurden, diese würden sich gegen den Iran und nicht etwa gegen Russland richten...!!
    Einfach nur unverschämt und lächerlich und natürlich auch
    ein eklatanter Verstoß gegen den INF Vertrag über das Verbot von Mittelstreckenraketen, denn diese neuen Raketen-Basen können jederzeit auch mit atomar bestückten Marschflugkörpern ausgestattet werden, wenn sie es denn nicht schon längst sind...!!!?
    Und ebenso hat Donald Trump sofort nach seiner Ernennung einen über ZEHN Jahre mühsam mit dem Iran ausgehandelten Atom-Deal über den Verzicht auf Atomwaffen völlig ohne Grund mit einem mal vom Tisch gewischt und (im Auftrag Israels !!) für null und nichtig erklärt...!!

    Deswegen ist jede Illusion man könne in der Ukraine mit DIESEM
    westlichen Abschaum irgendwelche Vereinbarungen schließen die
    auf eine friedliche Lösung hinausliefen von vorneherein zum
    Scheitern verurteilt!
    Lukaschenko ist in meinen Augen ein oft sehr unzuverlässiger "Partner" Russlands gewesen (meistens wenn er irgendetwas vor allem Waffen brauchte) und leider ein politischer Schlappschwanz
    der ohne Putin schon lange weg vom Fenster wäre, aber in diesem Punkt hat er recht, auch wenn er selber DAS nicht glauben will:

    MIT DIESEM WESTEN kann man nur "atomar" strategisch
    verhandeln, alles andere ist das Papier nicht wert auf dem es geschrieben werden würde!!!
    JEDER weiß das und es wird Zeit, höchste Zeit ,sich genau
    darauf einzustellen und endlich handfeste Pläne für ein solches,
    unvermeidbares Szenario zu entwickeln um vielleicht, aber nur
    vielleicht einen allumfassenden dritten und mit Sicherheit letzten,
    atomaren Schlagabtausch mit taktischen Nuklearraketen doch
    noch zu vermeiden...!!!