В Госдуме опровергли гибель депутата Адама Делимханова в зоне СВО, назвав публикации украинских ресурсов вбросом

Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое

Депутат Государственной думы Адам Делимханов, неоднократно посещавший зону проведения спецоперации, получил ранение, но остался жив, сообщения украинских ресурсов о его гибели являются вбросом. Об этом сообщили в пресс-службы нижней палаты российского парламента.Адам Делимханов был ранен в зоне СВО, о характере ранений и состоянии депутата ничего не говорится, но утверждается, что он сам дозвонился до председателя Госдумы Вячеслава Володина и сообщил о ранении. Также сообщается, что депутата уже доставили в медицинское учреждение и он находится под присмотром врачей. Позднее в Госдуме опровергли информацию, что давали какие-то комментарии и заявили, что Делимханов жив и здоров, чего и всем желает. Информация о ранении тоже официально не подтверждается.Ранее украинские ресурсы начали распространять информацию, что Делимханов якобы был убит в Приморске Запорожской области при нападении подразделений сил специальных операций ВСУ. На что глава Чечни Рамзан Кадыров в своем ТГ-канале решил потроллить украинскую разведку, обратившись с просьбой оказать содействие в поисках Делимханова и даже пообещал щедрое вознаграждение за "содействие".- написал Кадыров.Накануне Делимханов находился в Белгородской области, где провел встречу с губернатором Вячеславом Гладковым и представителями Минобороны и Росгвардии. Обсуждалась отправка в регион батальона "Запад-Ахмат". Вероятность того, что депутат затем отправился в Запорожскую область, есть, но официальных заявлений на этот счет не поступало.