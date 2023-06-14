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В Госдуме опровергли гибель депутата Адама Делимханова в зоне СВО, назвав публикации украинских ресурсов вбросом

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В Госдуме опровергли гибель депутата Адама Делимханова в зоне СВО, назвав публикации украинских ресурсов вбросом

Депутат Государственной думы Адам Делимханов, неоднократно посещавший зону проведения спецоперации, получил ранение, но остался жив, сообщения украинских ресурсов о его гибели являются вбросом. Об этом сообщили в пресс-службы нижней палаты российского парламента.


Адам Делимханов был ранен в зоне СВО, о характере ранений и состоянии депутата ничего не говорится, но утверждается, что он сам дозвонился до председателя Госдумы Вячеслава Володина и сообщил о ранении. Также сообщается, что депутата уже доставили в медицинское учреждение и он находится под присмотром врачей. Позднее в Госдуме опровергли информацию, что давали какие-то комментарии и заявили, что Делимханов жив и здоров, чего и всем желает. Информация о ранении тоже официально не подтверждается.

Ранее украинские ресурсы начали распространять информацию, что Делимханов якобы был убит в Приморске Запорожской области при нападении подразделений сил специальных операций ВСУ. На что глава Чечни Рамзан Кадыров в своем ТГ-канале решил потроллить украинскую разведку, обратившись с просьбой оказать содействие в поисках Делимханова и даже пообещал щедрое вознаграждение за "содействие".

Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое

- написал Кадыров.

Накануне Делимханов находился в Белгородской области, где провел встречу с губернатором Вячеславом Гладковым и представителями Минобороны и Росгвардии. Обсуждалась отправка в регион батальона "Запад-Ахмат". Вероятность того, что депутат затем отправился в Запорожскую область, есть, но официальных заявлений на этот счет не поступало.
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4 комментария
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  1. solar
    solar Сегодня, 13:08
    0
    Приморск далековато от линии фронта для ДРГ. Непонятно, как ранение получено.
    Вообще-то вчера были сообщения о гибели в Приморске во время ракетного удара начальника штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майора Сергея Горячева- нет ли здесь связи?
    "Погиб 12 июня 2023 года в ходе украинского контрнаступления в результате ракетного удара Вооружённых сил Украины по позициям российской армии в Запорожской области, в городе Приморск. Удар уничтожил военную базу ВС РФ, склады и штаб 35-й общевойсковой армии, в результате взрыва были убиты и ранены более 20 офицеров, в том числе Сергей Горячев[11]."
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Горячев,_Сергей_Владимирович
  2. Aлеkc
    Aлеkc Сегодня, 13:11
    +3
    ВО, вы добавьте ещё одну прекрасную цитату Кадырова:
    «Полностью снимаю все подразделения дислоцированные в Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адам Султановичем»
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:23
      -1
      Сейчас на наших глазах наши РУССКИЕ БОГАТЫРИ, дай Аллах им силы, совершают дерзкий рейд из Марьинки в Запорожье для выполнения спасательный операции. Надеюсь хинзиры не перейдут в контр-атаку в пустую Марьинку... Мы её полтора года брали.
  3. alystan
    alystan Сегодня, 13:30
    0
    Ранее украинские ресурсы начали распространять информацию, что Делимханов якобы был убит в Приморске Запорожской области при нападении подразделений сил специальных операций ВСУ.

    Позднее в Госдуме опровергли информацию, что давали какие-то комментарии и заявили, что Делимханов жив и здоров, чего и всем желает.


    Изначально телеканал Минобороны «Звезда» опубликовал новость со ссылкой на пресс-службу Госдумы, позднее отредактировал сообщение и указал в качестве источника пресс-службу ЛДПР.

    Однако официальные представители Госдумы и ЛДПР заявили, что никаких комментариев «Звезде» не давали.

    Пресс-служба Госдумы отметила, что все сообщения о ранении Делимханова идут «от конкретных депутатов».

    На последний момент публикация на сайте исправлена. Теперь в ней говорится, что источником информации была думский журналист Мадина Шавлохова.