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Шведский прокурор о подрывах на «Северных потоках»: Думаю, что расследование уже подходит к концу

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Шведский прокурор о подрывах на «Северных потоках»: Думаю, что расследование уже подходит к концу

Расследование подрывов газоароводов «Северный поток», начатое странами ЕС, находится на финальной стадии. Об этом сообщил в интервью Шведскому радио прокурор Матс Юнгквист, ведущий дело по данному инциденту. Как отметил государственный обвинитель, официальный Стокгольм рассчитывает на то, что уже осенью сможет найти лиц, виновных в произошедшем с тем, чтобы выдвинуть им соответствующие обвинения.


Вот что чиновник высказал по этому поводу:

Думаю, что расследование уже подходит к концу и будет завершено где-то осенью. Именно тогда мы и сможем предъявлять конкретные обвинения по данному инциденту

– заявил Юнгквист.

Более того, полагает он, следы взрывчатки, найденные на месте взрыва, навели следователей на мысль о том, что у неё «специальный состав». По его мнению, за диверсией могло стоять группа людей, поддерживаемая целым государством, однако, не исключил и того факта, что данное преступление могло быть совершено и какой-либо независимой группой.

Также в этом контексте, не лишним было бы упомянуть и о ряде публикаций, появившихся в западной прессе по поводу причастности Киева к подрыву газопроводов «СП –1» и «СП – 2». В частности, накануне голландские издания NOS и Nieuwsuur наряду с немецкими Die Zeit и ARD опубликовали итоги своего совместного расследования, согласно которому ЦРУ США было осведомлено о планах Украины по осуществлению подрывов вышеуказанных магистральных газопроводов ещё за несколько месяцев до диверсии. Руководство американской разведки тогда предупредило Киев о последствиях, к которым могут привести данные действия с его стороны. Как потом сообщала газета The Wall Street Journal, в конечном итоге украинские власти отказались от этой идеи. А как пишет американское Politico, подготовкой к диверсии на газопроводах руководил лично главком ВСУ Залужный.
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:05
    +1
    Хороший случай шведам отыграться за Полтаву. В итоге расследования обвинения предъявят Петрову и Баширову, а за саботажем стоит Россия. После "независимого" расследования по Боингу удивляться ничему не стоит, а парням все равно уже, итак в международном розыске после Скрипалей и складов в Чехии. Статьей больше, статьей меньше, ах да, на Россию наложить санкции за укрывательство преступников и мировых террористов. Следующими виновниками в каком-нибудь мировом "катаклизме" будут уже Чебурашка и Крокодил Гена, для парней это уже будет перебор.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 14:18
      0
      Думаю, что расследование уже подходит к концу и будет завершено где-то осенью. Именно тогда мы и сможем предъявлять конкретные обвинения по данному инциденту

      Ну если обвинения, то могут уже сейчас все озвучить. Хозяина обвинять в чем то ни ни...
    2. frruc
      frruc Сегодня, 14:19
      0
      Расследование подрывов газоароводов «Северный поток», начатое странами ЕС, находится на финальной стадии.

      Финал будет ожидаемым, можно было особо не напрягаться.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:37
      0
      Цитата: Uprun
      Хороший случай шведам отыграться за Полтаву. В итоге расследования обвинения предъявят Петрову и Баширову, а за саботажем стоит Россия...

      Как один из вариантов Ваше предположение возможно, но частое упоминание группы украинцев, Украины и Залужного наводит на мысль, что козлами отпущения дана команда назначить "прародителей человечества", в лице потомков древних укров.
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:05
    0
    что уже осенью сможет найти лиц,
    ..примерно так же как и по МН17....как говорила Клавдия Петровна из фильма "Спортлото 82"
    -ну теперь ищи,ищи свою мурашку
  3. Жнец
    Жнец Сегодня, 14:05
    +1
    50 на 50 обвинят Россию или 404. Ну не на самих себя же им выходить в расследовании
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 14:22
      +1
      Уже давно ведут подготовку общественного мнения, что "это сделала группа украинцев" "на арендованной немецкой яхте" и т д. Вот только сложность работ по выявлению всех веток газопроводов на дне, расчистке их от слоя защитного щебня, необходимый для этого объем взрывчатки, и прочие несоответствия говорят о том, что это попытка пустить следствие по ложному следу! К тому же даже такое их поведение "мы знали, но промолчали" -уже соучастие в преступлении!
  4. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 14:08
    0
    Ну все. Придется теперь Залужному сухари сушить.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:08
    +1
    Естественно Залужный, а ещё Буданов; когда грохнут Зе его туда тоже приплетут.
  6. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 14:11
    +1
    Главное поверить самим и внушить всем то что, спланировала, организовала и совершила подрыв Украина.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:20
    +2
    расследование уже подходит к концу и будет завершено где-то осенью.
    Когда с американцами доработаем все нюансы к плану "Стрелочник" и подтянем за уши доказательства, что это сделала украинская группа без согласия руководства Украины и при помощи отдельных поляков, о которых не подозревало польское правительство. И не важно, что отдельным инициативникам на какой-то яхте просто не по силам провести такую сложнейшую диверсионную операцию. Следствие будет закончено и все дружно должны поверить в результаты этого "расследования".
  8. Пахарь
    Пахарь Сегодня, 14:32
    0
    Решили все стрелки перевести на украинцев, с них что, все взятки гладки. А сами, рыжие и пушистые.