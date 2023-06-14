Думаю, что расследование уже подходит к концу и будет завершено где-то осенью. Именно тогда мы и сможем предъявлять конкретные обвинения по данному инциденту

Расследование подрывов газоароводов «Северный поток», начатое странами ЕС, находится на финальной стадии. Об этом сообщил в интервью Шведскому радио прокурор Матс Юнгквист, ведущий дело по данному инциденту. Как отметил государственный обвинитель, официальный Стокгольм рассчитывает на то, что уже осенью сможет найти лиц, виновных в произошедшем с тем, чтобы выдвинуть им соответствующие обвинения.Вот что чиновник высказал по этому поводу:– заявил Юнгквист.Более того, полагает он, следы взрывчатки, найденные на месте взрыва, навели следователей на мысль о том, что у неё «специальный состав». По его мнению, за диверсией могло стоять группа людей, поддерживаемая целым государством, однако, не исключил и того факта, что данное преступление могло быть совершено и какой-либо независимой группой.Также в этом контексте, не лишним было бы упомянуть и о ряде публикаций, появившихся в западной прессе по поводу причастности Киева к подрыву газопроводов «СП –1» и «СП – 2». В частности, накануне голландские издания NOS и Nieuwsuur наряду с немецкими Die Zeit и ARD опубликовали итоги своего совместного расследования, согласно которому ЦРУ США было осведомлено о планах Украины по осуществлению подрывов вышеуказанных магистральных газопроводов ещё за несколько месяцев до диверсии. Руководство американской разведки тогда предупредило Киев о последствиях, к которым могут привести данные действия с его стороны. Как потом сообщала газета The Wall Street Journal, в конечном итоге украинские власти отказались от этой идеи. А как пишет американское Politico, подготовкой к диверсии на газопроводах руководил лично главком ВСУ Залужный.