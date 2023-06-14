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«Снимаю все силы с Марьинки для поисков Делимханова»: Апти Алаудинов высмеял украинскую разведку, заявившую о якобы ликвидации депутата

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«Снимаю все силы с Марьинки для поисков Делимханова»: Апти Алаудинов высмеял украинскую разведку, заявившую о якобы ликвидации депутата

Российские военные подхватили тему якобы ранения депутата Госдумы Адама Делимханова и продолжили троллить украинскую разведку. Вслед за Кадыровым в своем ТГ-канале отписался заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.


Российский генерал утверждает, что якобы получил приказ от главы республики Рамзана Кадырова на поиски Делимханова и теперь снимает все силы с Марьинского направления и перебрасывает на Запорожское, где по данным украинской разведки "был ликвидирован" российский депутат.

Полностью снимаю все подразделения дислоцированные в Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адам Султановичем. Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова, найти его там любыми путями и вывезти чего бы это не стоило. Новая вводная для спецназа АХМАТ, выполним и этот приказ однозначно. АХМАТ-СИЛА РОССИЯ -МОЩЬ АЛЛАХ ВЕЛИК!

- заявил Алаудинов, добавив "смайлов-эмодзи" в виде верблюдов, мамонтов и многочисленных мультипликационных автомобилей.

Ранее украинские ресурсы с подачи военной разведки Украины начали разгонять тему якобы ликвидации Адама Делимханова в городе Пологи Запорожской области "группой военнослужащих ССО ВСУ". Как оказалось, это был вброс, депутат жив и здоров, не подтверждается даже информация о его ранении.

Рамзан Кадыров уже обратился к украинской разведке, пообещав "щедрое вознаграждение" за информацию о месте нанесения удара, в результате которого и был "уничтожен" российский депутат.
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13 комментариев
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  1. sifgame
    sifgame Сегодня, 13:41
    +3
    Понятно что жив , раз уж так открыто троллят
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 13:54
      -4
      Это тролинг?!! Лично я не знаю как это назвать - глава региона воюющей страны публично просит у разведки врага предоставить ему какую-то информацию за деньги.
      Такого в истории войн еще не было.
      https://t.me/s/RKadyrov_95
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 14:05
        +5
        Ну нравится Кадырову тролить, что ж теперь request
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 14:09
        +4
        Это тролинг?!! Лично я не знаю как это назвать - глава региона воюющей страны просит у разведки врага предоставить ему какую-то информацию за деньги.

        Когда мне мошенники звонили по поводу "попавшего в аварию" моего сына, текст моей речи был такой же. В это время сын сопел в соседней комнате. Так и здесь может они сейчас вместе сидят сейчас за одним столом, почему бы не поддержать тупого укропа в его стараниях, подыграв ему?
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 14:12
          +5
          Судя по минусу, у кого-то подгорает! wassat
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:44
    -9
    А заместо них кто будет, извините пожалуйста, или они ничем там не занимаются что получается - что с ними что без них? И вообще на этом СВО хоть будет хотя бы подобие единоначалия или нет? А то как странно получается.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:02
      +2
      Я чего-то не понял или вы статью не до конца дочитали? А если ещё и внимательно прочитать, то там вдобавок и про "единоначалие" написано. Это подразделение "Ахмат" входит во 2-й армейский корпус
  3. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 13:53
    +1
    Храни Господь Делимханоаа. Здоровья ему. Я хоть и не чеченец, но уважаю истинных бойцов. А пчеловодом быть легко
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 14:00
    +2
    Надо и Путину шумеров потроллить. Мол, всю СВО прекращу, отдайте Делимханова! Мы заплатим золотом! laughing
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:02
    0
    Что то хорошо пошло с накрытием колонн у всушников. Кременная с этим долгим приездом генерала, чеченцы вот. Или это всё одно и тоже?
    1. Dinamo
      Dinamo Сегодня, 14:23
      0
      Трудно сказать. Думаю 2 разных события
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:06
    +3
    Скрин - шот с телеги Апти Алаудинова.
    Мне кажется что он кому-то, зашифрованное сообщение послал! bully tongue
  7. solar
    solar Сегодня, 14:11
    -1
    Сложно понять, что происходит.
    Как оказалось, это был вброс, депутат жив и здоров, не подтверждается даже информация о его ранении.

    Час назад на ВО
    Депутат Государственной думы Адам Делимханов, неоднократно посещавший зону проведения спецоперации, получил ранение, но остался жив, сообщения украинских ресурсов о его гибели являются вбросом. Об этом сообщили в пресс-службы нижней палаты российского парламента...Ранее украинские ресурсы начали распространять информацию, что Делимханов якобы был убит в Приморске Запорожской области при нападении подразделений сил специальных операций ВСУ.

    https://topwar.ru/219285-v-gosdume-oprovergli-gibel-deputata-adama-delimhanova-v-zone-svo-nazvav-publikacii-ukrainskih-resursov-vbrosom.html
    Сейчас читаем
    Ранее украинские ресурсы с подачи военной разведки Украины начали разгонять тему якобы ликвидации Адама Делимханова в городе Пологи Запорожской области "группой военнослужащих ССО ВСУ".

    О ранении Делимханова сообщила "Звезда", а не какие-то там "украинские ресурсы".
    Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но остался жив. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Звезда».О ранении Делимханова телеканалу стало известно от источника в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

    https://forpost-sevastopol.ru/newsfull/867686/stalo-izvestno-o-ranenii-soratnika-kadyrova-v-zone-svo.html