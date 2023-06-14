«Снимаю все силы с Марьинки для поисков Делимханова»: Апти Алаудинов высмеял украинскую разведку, заявившую о якобы ликвидации депутата

Полностью снимаю все подразделения дислоцированные в Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адам Султановичем. Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова, найти его там любыми путями и вывезти чего бы это не стоило. Новая вводная для спецназа АХМАТ, выполним и этот приказ однозначно. АХМАТ-СИЛА РОССИЯ -МОЩЬ АЛЛАХ ВЕЛИК!

Российские военные подхватили тему якобы ранения депутата Госдумы Адама Делимханова и продолжили троллить украинскую разведку. Вслед за Кадыровым в своем ТГ-канале отписался заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.Российский генерал утверждает, что якобы получил приказ от главы республики Рамзана Кадырова на поиски Делимханова и теперь снимает все силы с Марьинского направления и перебрасывает на Запорожское, где по данным украинской разведки "был ликвидирован" российский депутат.- заявил Алаудинов, добавив "смайлов-эмодзи" в виде верблюдов, мамонтов и многочисленных мультипликационных автомобилей.Ранее украинские ресурсы с подачи военной разведки Украины начали разгонять тему якобы ликвидации Адама Делимханова в городе Пологи Запорожской области "группой военнослужащих ССО ВСУ". Как оказалось, это был вброс, депутат жив и здоров, не подтверждается даже информация о его ранении.Рамзан Кадыров уже обратился к украинской разведке, пообещав "щедрое вознаграждение" за информацию о месте нанесения удара, в результате которого и был "уничтожен" российский депутат.