Врио губернатора Запорожской области рассказал о ситуации на ЗАЭС

На станции 2 блока работают сами на себя, загрузка [блоков] составляет от 20 до 30%. К сожалению, она не может выдавать электроэнергию на рабочие объекты подстанции

Именно благодаря усилиям советских специалистов на этой атомной электростанции были созданы большие заделы, так что помимо воды из Днепра мы также располагаем артезианскими скважинами. Даже в случае падения её уровня ниже 10 метров, а сейчас он находится где-то в пределах 11,34, мы сможем обеспечивать работу станции за счёт этих подземных источников воды

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поведал о ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в ходе беседы с журналистами на полях Санкт-Петербургского экономического форума – 2023 (ПМЭФ), который стартовал сегодня, 14 июня. По его словам, в настоящее время станция работает в полуштатном режиме, поскольку не выдаёт электричество на свои рабочие объекты.– сказал врио главы региона.В то же время врио главы нового субъекта РФ не уточнил, что же послужило причиной такого режима работы на Запорожской АЭС, отметив, однако, что последствия ЧП на Каховской ГЭС никак на это не повлияли. Вместе с тем, считает Балицкий, после того как российская армия полностью освободит эту территорию, «этот объект будет самым мощнейшим в России».Евгений Балицкий:Как заявили накануне представители МАГАТЭ, ЗАЭС всё ещё в состоянии продолжать забор воды из Каховского водохранилища. Как подчеркнули в агентстве, хотя и был зафиксирован критический уровень падения воды в хранилище, водяные наносы продолжают работать, хотя и не эксплуатируются на регулярной основе, как это было до сих пор. По утверждению вышеуказанной международной организации канал Запорожской ТЭС наряду с прудом-охладителем, расположенном неподалёку от АЭС содержат достаточные запасы воды для охлаждения на несколько месяцев вперёд.