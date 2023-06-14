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«Решение будет найдено»: Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» получит социальные гарантии без контракта с Минобороны

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«Решение будет найдено»: Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» получит социальные гарантии без контракта с Минобороны

ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Минобороны России, но надеется, что получит социальные гарантии от государства и без этого. По словам Пригожина, президент и Госдума найдут компромиссное решение.


Основатель и куратор "Оркестра" выступает категорически против контракта с Минобороны. Комментируя слова Владимира Путина о том, что если нет контрактов с Минобороны, то и нет социальных гарантий от государства, сказанные им накануне на встрече с военкорами, Пригожин заявил, что в отношении ЧВК "Вагнер" будет найдено компромиссное решение.

По его словам, когда Родине понадобилась помощь, ЧВК "Вагнер" сразу же откликнулось и прибыло на Украину. Тогда же президент России пообещал предоставить все компании все необходимые социальные гарантии. На данный момент эти самые гарантии обеспечиваются самой компанией, а не государством, но эта ситуация должна быть исправлена.

Что касается социальных гарантий, я думаю, что Госдума и Президент найдут компромиссное решение, при котором бойцы ЧВК и социальные гарантии получат, и документы как участники боевых действий

- заявил он.

Говоря о контракте с Минобороны, Пригожин подчеркнул, что когда ЧВК "позвали на войну", никто ни о каких контрактах с военным ведомством не говорил, поэтому компания останется без контракта, это общее решение бойцов и командования ЧВК.

Сегодня мы воюем, нам сказали заключить контракт с Министерством обороны. С кем завтра нам скажут заключать контракт? Поэтому я думаю, что решение будет найдено, а контракт мы в любом случае заключать не будем

- добавил Пригожин.
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12 комментариев
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  1. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:06
    +7
    Мне кажется, Это пустые разговоры. ЧВК не являются добровольческим подразделением. Там другие заказчики и другое финансирование. И ему и не надо быть связанным контрактом с МО. Сама суть ЧВК другая - это работа там где уши МО РФ не должны торчать, как потери МО РФ. И воевать там могут не только граждане РФ. Конфликт именно в 40 стране спутал карты юридические для РФ и для ЧВК. По сути , ЧВК взяло подряд для работы в 404. Кто ей платит? если МО РФ - то должен быть контракт ЧВК Вагнер( его российского филиала). И в контракте все прописано - снаряды, танки, патроны, деньги
    1. Aken
      Aken Сегодня, 14:09
      -1
      Полагаете, Шойгу Пригожина задавит, а Вагнер подомнёт под себя?
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 14:23
      0
      Цитата: Zaurbek
      Сама суть ЧВК другая - это работа там где уши МО РФ не должны торчать

      Вполне может быть, но тогда вся социальная поддержка "музыкантов" должна идти через кого? Через органы соцопеки или требуется сформировать отдельные органы, только для "музыкантов"?
      И в данном случае я вижу только желание неких "башен Кремля" побороться за денежные потоки на подобную поддержку. Не сумев сместить Шойгу и посадить на его место нужного им человека, что бы "оседлать" "весь поток", они решили довольствоваться хоть его "частью"... Посмотрим, что из этого выйдет. Во всяком случае стоит сначала дождаться, что там депутаты предложат в законодательном плане и от этого будем "плясать"
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 14:32
      0
      ЧВК "Вагнер" сразу же откликнулось и прибыло на Украину.

      Всё бы, ничего,, но почему оно?
  2. kapitan92
    kapitan92 Сегодня, 14:09
    -2
    Что касается социальных гарантий, я думаю, что Госдума и Президент найдут компромиссное решение, при котором бойцы ЧВК и социальные гарантии получат, и документы как участники боевых действий

    good
    Бум надеяться , что разум возобладает над личными отношениями и эмоциями. "Музыканты" хорошо организованная, опытная , мотивированная сила, превосходящая на сегодняшний момент бурократическое МО, во главе с "паркетным".(имхо)
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:11
    +2
    Там ещё домокловым мечом висит вопрос по снабжению боеприпасами. Нужно то что устраивает обе стороны-компромисс с гарантией выполнения со стороны кремля и МО страны. А Вагнеровцы в таком случае будут и дальше воевать как и до этого воевали!
  4. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:20
    +3
    Я может чего-то не понимаю, но ЧВК все свои задачи решает в рамках заключенных контрактов, так что полностью фраза должна звучать так: "когда Родине понадобилась помощь и она выделила денег, ЧВК "Вагнер" сразу же откликнулось и прибыло на Украину.". Ей-богу, эти разговоры про бескорыстное служение Отечеству от Пригожина начинают раздражать :(
    Хотя это не оправдывает МО и не убирает необходимость там реформ :) Но, между прочим, сейчас кое-что становится виднее - в том числе и то, что там не все так плохо как некоторые рисуют.
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:23
    -1
    Мне кажется, западная модель ЧВК не приживается. Её не понимают, она противоречит законам, не знают как регулировать. Нужны законы, конкретные и ясные, само ничего не рассосётся.
    И почему именно ЧВК? Может быть другая формулировка таких организаций. Ведение боевых действий в виде СВО тоже не существовало, Россия ввела этот вид.
  6. solar
    solar Сегодня, 14:27
    0
    ЧВК «Вагнер» получит социальные гарантии без контракта с Минобороны

    С гарантиями понятно. А с боеприпасами как?
    Не будет ли МО использовать отсутствие контракта как повод для разных ограничений?
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 14:36
      +1
      До сих пор никак не пойму, а с какой стати МО должно что-то давать организации, которая не входит в ВС РФ?

      Вот вы будете давать деньги "просто людям", если деньги этим людям нужны? Дайте денег мне, я вам сообщение пришлю и буду очень благодарен....
  7. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 14:31
    +1
    Вот и хорошо, главное снарядов и побольше!
    Как там Бибер и Долик поживают? И за что их лишили отпуска вместе с остальными бойцами вагнера??
  8. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 14:34
    0
    Объясните человеку с устаревшими совковыми взглядами, зачем вообще нужны ЧВК? И очень интересно, дают ли они присягу? Если да, то кому на верность присягают, неужели Пригожину? Если МО РФ ни во что не ставят