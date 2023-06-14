«Решение будет найдено»: Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» получит социальные гарантии без контракта с Минобороны

Что касается социальных гарантий, я думаю, что Госдума и Президент найдут компромиссное решение, при котором бойцы ЧВК и социальные гарантии получат, и документы как участники боевых действий

Сегодня мы воюем, нам сказали заключить контракт с Министерством обороны. С кем завтра нам скажут заключать контракт? Поэтому я думаю, что решение будет найдено, а контракт мы в любом случае заключать не будем

ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Минобороны России, но надеется, что получит социальные гарантии от государства и без этого. По словам Пригожина, президент и Госдума найдут компромиссное решение.Основатель и куратор "Оркестра" выступает категорически против контракта с Минобороны. Комментируя слова Владимира Путина о том, что если нет контрактов с Минобороны, то и нет социальных гарантий от государства, сказанные им накануне на встрече с военкорами, Пригожин заявил, что в отношении ЧВК "Вагнер" будет найдено компромиссное решение.По его словам, когда Родине понадобилась помощь, ЧВК "Вагнер" сразу же откликнулось и прибыло на Украину. Тогда же президент России пообещал предоставить все компании все необходимые социальные гарантии. На данный момент эти самые гарантии обеспечиваются самой компанией, а не государством, но эта ситуация должна быть исправлена.- заявил он.Говоря о контракте с Минобороны, Пригожин подчеркнул, что когда ЧВК "позвали на войну", никто ни о каких контрактах с военным ведомством не говорил, поэтому компания останется без контракта, это общее решение бойцов и командования ЧВК.- добавил Пригожин.