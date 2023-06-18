Мали: борьба с террористами и война за ресурсы. Этнические группировки и МТО

Продолжаю обзор текущей политической обстановки в Мали в зоне Сахель (территория южнее Сахары, Западная Африка). О международных миссиях и об истории туарегов, населяющих Мали, их борьбы за независимость было расписано в первой части этого «малийского цикла». Сегодня рассмотрим другие факторы дестабилизации региона: конфликты фульбе и догонов, салафиты, борьба группировок за контроль месторождений.
Фулани: полоса расселения вне границ и политические «союзы»
Народ фулани (др. название фульбе) проживает по всей Западной Африке, а отчасти и в Центральной Африке (ЦАР). Грубо говоря, ареал расселения – значительная часть Черной Тропической Африки. Тесные родственные связи, воинственность – отличительные особенности этого народа.
С началом событий на севере в Мали (2012 г.) появился радиопроповедник салафитского толка – Амаду Куфа (Амаду Асано Иссе). Куфа был этнический фулани и некоторое время жил в Пакистане. Туарегский салафитский деятель Ияд Аг Гали смог привлечь его на свою сторону и войти в созданную им группировку JNIM (Jama at Nasr al Islam Wal Muslimin), аффилированную с «Аль-Каидой»*.
Амаду Куфа (слева) и Ияд Аг Гали (справа)
В центральном Мали в протоках Нигера под знамена Амаду Куфы встали отряды боевиков фулани, чье объединение получило со временем название «Катиба Массина». Фулани с 1818 по 1862 год доминировали в государстве Массина на территории современного центрального Мали, и поэтому созданная организация «Катиба Массина» (получившая первоначально название от этого государства, катиба по-арабски означает «батальон») претендовала стать представителем интересов фулани и возродить влияние этого народа в регионе.
Война на севере страны, достаточно быстро перетекая на юг, вызвала реакцию правительства Мали. Несмотря на то, что в армии Мали-FAMA продолжали службу, в том числе на командных должностях, много фулани, было сверху разрешено формирование проправительственного ополчения «Дан На Амбассаггу», созданного на базе обществ охотников-догонов в центральном Мали вдоль границы с Буркина-Фасо.
Инциденты в Мали, связанные с догонами
Племена догонов-земледельцев традиционно враждовали с фулани, занимавшимися скотоводством. Занятый им хребет Бандиагары (или хребет Догонов) стал естественным препятствием в распространении влияния группировки боевиков из «Катиба Массина».
Как события в порубежье влияют на Мали?
В соседнем государстве Буркина-Фасо после свержения в 2014 году президента Блэза Компаоре было создано ополчение, получившее название VDP (Volontaires pour la défense de la patrie). В Буркина-Фасо главную роль в 2019 играла организация «Ансарулах Ислам» во главе с Джаффаром Дико – «Абу Мамаду», действовавшая на севере Буркина-Фасо и в приграничных с Буркина-Фасо южных районах Мали: Тимбукту и Гао. Организация опиралась на местных фулани, хотя к ним примкнули и другие этнические группы. Группировка боевиков «Ансарулах Ислам» поддерживала тесные связи с ИГИЛ*, хотя формально давала баят (присягу) другой МТО – «Аль-Каиде»*.
В конце сентября 2022 силы «Ансарулах Ислам», окружившие город Джибо, разгромили конвой армии Буркина-Фасо, который шел в Джибо, и убили 10 военнослужащих элитного спецназа «Кобра», а в октябре «Ансарулах Ислам» вошли в Джибо, освободили 60 заключенных и захватили около 500 стволов стрелкового оружия.
Инциденты в Центральном Сахеле в 2020–2021 гг.
Спустя месяц, в октябре, до тысячи боевиков «Ансарулах Ислам» вторглись в город Лорум на севере Буркина-Фасо. В это же время в Буркина-Фасо военные осуществили второй за год госпереворот, во главе которого встал капитан Ибрагим Траоре. В самом же Буркина-Фасо с 2020 года все более активную роль начали играть боевики «Катибы Масина», действовавшие из региона Мопти в центральном Мали.
Передел влияния и междоусобные войны между двумя конкурирующими террористическими группировками «Боко-Харам» (считается, что она связана с «Аль-Каидой»*) и Западноафриканской провинцией ИГИЛ* в соседней Нигерии (от Мали ее разделяет небольшой выступ Нигера, где все государственные границы весьма условные) также влияют на обстановку в Малийском Сахеле.
Так, успешная контртеррористическая операция Армии Нигерии у побережья озера Чад в феврале-марте 2023 года вблизи н. п. Абадам привела к тому, что значительное количество не сдавшихся в плен из прибрежного леса Самбис террористов «Боко-Харам» и их семей (порядка 500–1 000 человек) бежали в том числе в Мали в область Гао и разместились рядом с г. Тингар, где получили опеку ИГИЛ*-Сахель.
Такой маршрут и организация «приюта» беглецам оказались возможными благодаря тому, что у основного контингента этих группировок – фулани (фульбе), проживающих на территории Мали, Нигера, Нигерии и Буркина-Фасо – крепкие родовые, межплеменные связи.
Племена с большой дороги
И снова вспомним Алжирский договор 2015 года, призванный стабилизировать ситуацию в многонациональном Мали: на севере страны силы FAMA, согласно Алжирскому договору, должны были состоять на треть из туарегов CMA, на треть из туарегов «Платформы» и на треть из собственно FAMA, в которой доминируют выходцы с юга из народа бамбара. Но на практике это не соблюдается.
Весь север Мали находится под влиянием различных моноэтнических группировок, причем в одном городе могут быть представители нескольких политических движений. Все население находится под их контролем. Численность таких вооруженных группировок составляет от пару сотен до 2–3 тысяч участников, и это число зависит как от силы племени, так и от денежных возможностей их лидеров.
Основной доход такие группировки, если не учитывать транссахарскую контрабанду и разбой, получают от добычи золота, которая на севере Мали находится в частных руках. По официальной статистике, Мали занимает 4-е место в Африке по добыче золота, подтвержденные запасы оцениваются в 420 тонн. Однако учет реальной добычи вести тут тяжело, так как если на юге Мали золотодобыча ведется более-менее легально (то есть под контролем зарубежных компаний и в том числе транснациональными компаниями, как AngloGold Ashanti), а доля контроля государства доходит до 20 %, то на севере прииски преимущественно контролируют вооруженные милиции и политические группировки.
Сами же известные золотые месторождения сконцентрированы в двух промысловых районах: вдоль западной границы, совпадая с бассейном реки Фалеме, и россыпи в бассейне р. Багое на юге Мали. Удивительным образом наблюдается высокая корреляция между размещением промысловых точек и «горячих пятен» террористических атак.
Полезные ископаемые Мали
Практически весь добывающий север находится в руках вооруженных группировок: одни из них поддерживают Армию Мали, другие занимают по отношению к ней нейтралитет, а третьи относятся к ней враждебно. Помимо названных в первой части туарегских группировок, существуют и арабские группировки, как например MPSA (Mouvement populaire pour le salut de l'Azawad), действующая в районе Тимбукту и насчитывающая три сотни боевиков под командованием Бубакара Садик Улд Талиб. И здесь снова возникает межкультурное противоречие: у арабов с туарегами традиционно сложные взаимоотношения, так как арабская традиция – это торговля, а у туарегов разбой стал частью культуры.
Помимо туарегов, арабов и бамбара, в состав «алжирских» милиций входят и представители народа сонгай, также проживающего на севере и имевшего в средневековые времена свою государственность в виде существовавшего с XV по конец XVII века королевства Сонгай. В современном Мали сонгай разделены, и одна часть находится в группировках туарегов, другая – в группировках радикальных исламистов, а многие поддерживают правительство. Хотя в Тимбукту сонгай и конфликтовали с туарегами, в том же Гао отношения у них были мирными.
Но стоит сделать ремарку: большинство населения в Гао составляли именно сонгай, что сыграло важную роль. Так, представителей сонгай много в туарегской организации FPA (Front populaire de l'Azawad), которой командует (по крайней мере, командовал ранее) туарег Хасан Аг Махди, имевший пару лет назад полтысячи боевиков и действовавший в районе Гао. Также в районе Гао и Ансонго в дельте Нигера действует многочисленная (до трех тысяч боевиков) проправительственная милиция сонгай, которой командует Ганда Изо.
Помимо этого, в районе Гао, Госси, Тимбукту, Ансонго действовали в союзе с правительственной армией FAMA объединённые отряды сонгай и фульбе (фулани) численностью до 2 000 боевиков и носившие название CMFPR (La Coordination des mouvements et Front patriotique de résistance). Однако их структуру тяжело определить, так как было как минимум два независимых командира: Ибрахим Абба Кантао и Харуна Турах, но не исключено, что их было больше.
Также есть примеры, когда одно туарегское племя может иметь 2 или 3 группировки: так, из большого туарегского племени Кель Ансар боевики (ок. 200–300 человек, в т. ч. и представители народа сонгай) есть в организации CJA (Congrès pour la Justice dans l'Azawad), действующей в районе Тимбукту. Ею командует Хама Аг Махмуд, ранее действовавший совместно с MNLA. Туареги из этого же племени действует в районе Гао, Тимбукту и Гундама в составе организации под командованием Мухамеда Усман Аг Мохаммеда.
Исламистские группировки Мали
Исламистские воинские формирования представлены несколькими группами «Ансар ад Дин», «Катиба Массина», «Катиба Гурма», «Ансарул Ислам», «Аль Мурабитун», «Аль Фуркан».
Зоны влияния джихадистских организаций в Сахеле по состоянию на 2019 г.
«Ансар ад Дин» является организацией самого Ияда Аг Гали и состоит в своей массе из туарегов. В марте 2017 года группировка «Ансар Ад Дин» дала баят (присягнула на верность) Айману Завахри – главе Аль Каиды*, наследнику Усамы Бин Ладена, и вступила в союз с алжирской «Аль Каидой* Исламского Магриба» Яхьи Джавади. Зона влияния «Ансар Ад Дин» распространяется в регионе Кидаль, главным образом вдоль границы с Нигером и с Алжиром.
Сам регион Кидаль находится под полным контролем туарегов, однако на западе, на границе с Мавританией и на севере Мали территорию контролирует группировка «Аль Фуркан», в которой много арабов, в том числе из Сирии и Ирака. «Аль Фуркан» же, не особо усердствуя в боях, ведет активную контрабанду, контролируя границу с Мавританией.
Южнее «Аль Фуркана» территорию контролирует группировка «Катиба Гурма», которая поддерживает тесные связи одновременно и с Иядом Аг Гали, и с его противниками из ИГ*. В «Катибе Гурме» есть и фулани, и туареги, и представители других народов, что дало ей возможноть продвинуться с запада из региона Тимбукту южнее и восточнее до региона Гао. «Катиба Гурма» не имеет какой-то четкой структуры, а в ее составе известно существование «Катибы Серма» и «Катибы Адиора».
Еще южнее «Катибы Гурмы» территорию в районе региона Мопти контролируют боевики организации «Катиба Массина».
Южнее от организации «Ансар ад Дин» в регионе Гао действует организация «Аль Марабитун» (где, помимо туарегов, много арабов), подчиняясь Ияду Аг Гали, она в то же время тесно связана и с ИГ*. Эта организация после гибели ее лидера Аль Касими, убитого французскими войсками, стала менее активной.
Все указанные в этой и предыдущей статье организации – как исламистские, так и не исламистские – крепко держатся за территорию из-за больших запасов золота, которое добывается на севере открытым способом. Безусловно, месторождениям золота сопутствуют и другие востребованные на современном рынке ресурсы (например литий), а специфическое геологическое строение дает предположения о наличии значительных запасов нефти.
Однако главным дестабилизирующим фактором севера Мали является организация ИГИЛ* (по-французски обозначается как EIGS – Etat Islamique dans le Grand Sahara), чья история действия в Мали хоть и начинается только с 2020 года, но наносит значительный урон сложившейся конфигурации дел в регионе…
* – Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.