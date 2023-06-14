Врио главы ДНР: Ситуация на флангах Артёмовска стабилизируется

Ситуация на флангах освобожденного в мае текущего года города Артемовска успешно стабилизируется, ситуация контролируется российской армией. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин также подчеркнул, что ситуация в районе Артемовска остается сложной, но вместе с тем является абсолютно контролируемой. Несмотря на продолжающиеся обстрелы города артиллерией противника и задействование им беспилотных летательных аппаратов, на флангах населенного пункта, где ранее боевики киевского режима, увидев точку уязвимости, осуществляли попытки наступательных действий, ситуация довольно успешно стабилизируется.
Со стороны противника также поступают сообщения о снижении интенсивности боестолкновений в районе Артемовска. Так, пресс-секретарь Восточного управления ВСУ Сергей Череватый в эфире украинского телевидения заявил, что на Артемовском направлении в настоящее время фиксируется понижение интенсивности боевых действий. Таким образом, представители киевского режима фактически признали неудачу наступления ВСУ на этом направлении, хотя ранее регулярно заявляли о якобы успешном продвижении на флангах Артемовска.
Представитель ВСУ также отметил, что российская армия в районе Артемовска в связи с отходом с территории города штурмовых подразделений проводит ротацию своих подразделений. Как считают в украинском командовании, в Артемовск направляются силы российских ВДВ.Ситуация на флангах освобожденного в мае текущего года города Артемовска успешно стабилизируется, ситуация контролируется российской армией. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин также подчеркнул, что ситуация в районе Артемовска остается сложной, но вместе с тем является абсолютно контролируемой. Несмотря на продолжающиеся обстрелы города артиллерией противника и задействование им беспилотных летательных аппаратов, на флангах населенного пункта, где ранее боевики киевского режима, увидев точку уязвимости, осуществляли попытки наступательных действий, ситуация довольно успешно стабилизируется.
Со стороны противника также поступают сообщения о снижении интенсивности боестолкновений в районе Артемовска. Так, пресс-секретарь Восточного управления ВСУ Сергей Череватый в эфире украинского телевидения заявил, что на Артемовском направлении в настоящее время фиксируется понижение интенсивности боевых действий. Таким образом, представители киевского режима фактически признали неудачу наступления ВСУ на этом направлении, хотя ранее регулярно заявляли о якобы успешном продвижении на флангах Артемовска.
Представитель ВСУ также отметил, что российская армия в районе Артемовска в связи с отходом с территории города штурмовых подразделений проводит свою ротацию. Как считают в украинском командовании, в Артемовск направляются силы российских ВДВ.