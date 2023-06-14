Врио главы ДНР: Ситуация на флангах Артёмовска стабилизируется

Ситуация на флангах освобожденного в мае текущего года города Артемовска успешно стабилизируется, ситуация контролируется российской армией. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Пушилин также подчеркнул, что ситуация в районе Артемовска остается сложной, но вместе с тем является абсолютно контролируемой. Несмотря на продолжающиеся обстрелы города артиллерией противника и задействование им беспилотных летательных аппаратов, на флангах населенного пункта, где ранее боевики киевского режима, увидев точку уязвимости, осуществляли попытки наступательных действий, ситуация довольно успешно стабилизируется.Со стороны противника также поступают сообщения о снижении интенсивности боестолкновений в районе Артемовска. Так, пресс-секретарь Восточного управления ВСУ Сергей Череватый в эфире украинского телевидения заявил, что на Артемовском направлении в настоящее время фиксируется понижение интенсивности боевых действий. Таким образом, представители киевского режима фактически признали неудачу наступления ВСУ на этом направлении, хотя ранее регулярно заявляли о якобы успешном продвижении на флангах Артемовска.Представитель ВСУ также отметил, что российская армия в районе Артемовска в связи с отходом с территории города штурмовых подразделений проводит ротацию своих подразделений. Как считают в украинском командовании, в Артемовск направляются силы российских ВДВ.Ситуация на флангах освобожденного в мае текущего года города Артемовска успешно стабилизируется, ситуация контролируется российской армией. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Пушилин также подчеркнул, что ситуация в районе Артемовска остается сложной, но вместе с тем является абсолютно контролируемой. Несмотря на продолжающиеся обстрелы города артиллерией противника и задействование им беспилотных летательных аппаратов, на флангах населенного пункта, где ранее боевики киевского режима, увидев точку уязвимости, осуществляли попытки наступательных действий, ситуация довольно успешно стабилизируется.Со стороны противника также поступают сообщения о снижении интенсивности боестолкновений в районе Артемовска. Так, пресс-секретарь Восточного управления ВСУ Сергей Череватый в эфире украинского телевидения заявил, что на Артемовском направлении в настоящее время фиксируется понижение интенсивности боевых действий. Таким образом, представители киевского режима фактически признали неудачу наступления ВСУ на этом направлении, хотя ранее регулярно заявляли о якобы успешном продвижении на флангах Артемовска.Представитель ВСУ также отметил, что российская армия в районе Артемовска в связи с отходом с территории города штурмовых подразделений проводит свою ротацию. Как считают в украинском командовании, в Артемовск направляются силы российских ВДВ.