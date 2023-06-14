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Прошло уже 2 раза по 96 часов: с прогнозами Петреуса о кульминации украинского контрнаступления обнаружились проблемы

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Прошло уже 2 раза по 96 часов: с прогнозами Петреуса о кульминации украинского контрнаступления обнаружились проблемы

Американская пропаганда угодила в собственную ловушку. В своё время сочинив басню о том, что «Россия обещала взять Киев за 72 часа», различные эксперты и политики в западных и украинских медиа постоянно делали отсылки к этим цифрам, бравурно заявляя, что, мол, российские прогнозы не сбылись. И уже никого там не волновало, что прогнозы эти давала не Россия, а американская разведка, заявляя, что «Киев может пасть в течение 3-4 суток».


Теперь в аналогичном контексте обращает на себя внимание недавнее заявление экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, в эфире крупного британского медиахолдинга заявившего, что «украинское контрнаступление будет впечатляющим». По словам, высказанным Петреусом, кульминационными действия Украины станут в течение 72-96 часов с начала наступательных действий».

Как видно, даже цифры не меняются.

И вот прошло уже минимум 2 раза по 96 часов, но остаётся вопрос: впечатлило ли украинское контрнаступление хотя бы самого г-на Петреуса? И состоялась ли та кульминация, которую прогнозировал бывший директор ЦРУ?

Западная сторона старается не комментировать того, что с прогнозами Петреуса что-то не складывается.

Напомним, что к настоящему моменту Анна Маляр, замглавы Минобороны Украины, заявила об «определённых успехах», к которым, судя по её словам, необходимо отнести упомянутое ею же продвижение на 250 м на одном из флангов под Бахмутом (Артёмовском) или продолжающиеся бои в районе Макаровки на Времевском выступе. О том факте, что украинские войска почти за 10 суток «контрнаступа» не смогли овладеть даже так называемым «предпольем» у первой линии российской обороны, ни Петреус, ни Маляр предпочитают не говорить ничего.
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4 комментария
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  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 14:29
    0

    Анна Маляр, замглавы Минобороны Украины, заявила об «определённых успехах», к которым, судя по её словам, необходимо отнести упомянутое ею же продвижение на 250 м на одном из флангов под Бахмутом (Артёмовском)

    Вот уж чего я перед 24 февраля не ожидал, так это WWI-стиль... Это к обеим сторонам относится recourse
    And as the night falls the general calls
    And the battle carries on and on
    How long?
    What is the purpose of it all
    What's the price of a mile?

  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:32
    0
    Бойню Нивеля это напоминает, если Батькины цифры верны.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:33
    0
    Медийная муть большой концентрации!
    Отметились все кто мог и кому не следовало.
    Так то это очень вредно, когда "ответственные" фэйсы подаются в медийные дебри.
  4. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 14:38
    0
    Западная сторона старается не комментировать того, что с прогнозами Петреуса что-то не складывается.


    А он такая крупная фигура, что должны комментировать? Кому какое дело, что там говорит офицер в отставке. То же самое, если бы наши официальные лица комментировали посты Стрелкова, к примеру.