Прошло уже 2 раза по 96 часов: с прогнозами Петреуса о кульминации украинского контрнаступления обнаружились проблемы

Американская пропаганда угодила в собственную ловушку. В своё время сочинив басню о том, что «Россия обещала взять Киев за 72 часа», различные эксперты и политики в западных и украинских медиа постоянно делали отсылки к этим цифрам, бравурно заявляя, что, мол, российские прогнозы не сбылись. И уже никого там не волновало, что прогнозы эти давала не Россия, а американская разведка, заявляя, что «Киев может пасть в течение 3-4 суток».Теперь в аналогичном контексте обращает на себя внимание недавнее заявление экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, в эфире крупного британского медиахолдинга заявившего, что «украинское контрнаступление будет впечатляющим». По словам, высказанным Петреусом, кульминационными действия Украины станут в течение 72-96 часов с начала наступательных действий».Как видно, даже цифры не меняются.И вот прошло уже минимум 2 раза по 96 часов, но остаётся вопрос: впечатлило ли украинское контрнаступление хотя бы самого г-на Петреуса? И состоялась ли та кульминация, которую прогнозировал бывший директор ЦРУ?Западная сторона старается не комментировать того, что с прогнозами Петреуса что-то не складывается.Напомним, что к настоящему моменту Анна Маляр, замглавы Минобороны Украины, заявила об «определённых успехах», к которым, судя по её словам, необходимо отнести упомянутое ею же продвижение на 250 м на одном из флангов под Бахмутом (Артёмовском) или продолжающиеся бои в районе Макаровки на Времевском выступе. О том факте, что украинские войска почти за 10 суток «контрнаступа» не смогли овладеть даже так называемым «предпольем» у первой линии российской обороны, ни Петреус, ни Маляр предпочитают не говорить ничего.