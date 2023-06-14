Российский дипломат Гаврилов: Росгвардия ежедневно отражает до 10 атак БПЛА ВСУ против Запорожской АЭС

Силы Росгвардии, отвечающие за обеспечение безопасности ЗАЭС, ежедневно отражают до 10 атак украинских БПЛА против этой станции

Украинские власти не оставляют попыток захватить территорию Запорожской АЭС, для чего регулярно проводят нападения на стратегически значимый объект. Об этом рассказал руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на заседании форума ОБСЕ.Как отметил Гаврилов, Россия будет жестко отвечать на любые попытки дестабилизации обстановки вокруг ЗАЭС. Это связано с тем, что такие атаки повышают риск возникновения ядерной катастрофы в Восточной Европе. По словам Гаврилова, украинский режим создал специальный отряд численностью до 150 человек и с 30 моторными лодками на вооружении именно для атак на Запорожскую АЭС.В течение последних двух месяцев киевский режим, отметил Гаврилов, занимается наращиванием количества быстроходных десантных транспортных средств ВСУ. Кроме того, украинская сторона активно использует и беспилотные летательные аппараты.- подчеркнул российский дипломат Гаврилов.Такие действия Украины свидетельствуют о нацеленности киевского режима на дальнейшую дестабилизацию обстановки вокруг Запорожской атомной электростанции. Повлиять на украинское руководство не может и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергетике). Украина упорно не желает давать гарантий своего ненападения на атомную электростанцию. Поэтому единственным выходом в сложившейся ситуации остается лишь дальнейшая защита территории АЭС силами российских подразделений. Россия и далее будет заниматься обеспечением безопасности станции, подчеркнул Гаврилов.