Американское издание: Переговоры Германии и Польши об открытии центра по ремонту танков ВСУ находятся на финальной стадии

Посол Берлина заявил, что Германия и Польша приближаются к соглашению о создании сервисного центра для ремонта боевых танков Leopard и другой техники, пока Украина ведет контрнаступление против российских войск

Германия и Польша находятся на финальной стадии переговоров по созданию ремонтного хаба на польской территории. Планируется, что уже в ближайшее время он начнет принимать поврежденные в боях танки Leopard украинской армии. Об этом заявил посол Германии в Польше Томас Баггер.Германия намерена создать специализированный центр по ремонту танков немецкого производства на территории Польши. Берлин торопит Варшаву, поскольку ВСУ уже перешли в контрнаступление, танки уничтожаются российскими войсками, а ремонтировать их негде. А созданный хаб позволит Киеву производить ремонт танков рядом со своей границей, не затрачивая лишние усилия на транспортировку. Переговоры ведутся и должны завершиться до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.- сообщает агентство Bloomberg.Планируется, что ремонт танков в новом центре будут осуществлять поляки, немцы будут поставлять запчасти. Кроме танков в центре также будут ремонтировать и другую военную технику немецкого производства. Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, Германия делает все, чтобы Украина могла чинить бронетехнику "поближе к полю боя".Аналогичные центры немцы планируют открыть в Словакии и Румынии, причем словацкий уже заработал, он был первым. О его создании договаривалась еще Кристен Ламбрехт, занимавшая пост министра обороны ФРГ в прошлом году. Он сосредоточится на ремонте САУ и РСЗО.