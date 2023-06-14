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Американское издание: Переговоры Германии и Польши об открытии центра по ремонту танков ВСУ находятся на финальной стадии

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Американское издание: Переговоры Германии и Польши об открытии центра по ремонту танков ВСУ находятся на финальной стадии

Германия и Польша находятся на финальной стадии переговоров по созданию ремонтного хаба на польской территории. Планируется, что уже в ближайшее время он начнет принимать поврежденные в боях танки Leopard украинской армии. Об этом заявил посол Германии в Польше Томас Баггер.


Германия намерена создать специализированный центр по ремонту танков немецкого производства на территории Польши. Берлин торопит Варшаву, поскольку ВСУ уже перешли в контрнаступление, танки уничтожаются российскими войсками, а ремонтировать их негде. А созданный хаб позволит Киеву производить ремонт танков рядом со своей границей, не затрачивая лишние усилия на транспортировку. Переговоры ведутся и должны завершиться до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Посол Берлина заявил, что Германия и Польша приближаются к соглашению о создании сервисного центра для ремонта боевых танков Leopard и другой техники, пока Украина ведет контрнаступление против российских войск

- сообщает агентство Bloomberg.

Планируется, что ремонт танков в новом центре будут осуществлять поляки, немцы будут поставлять запчасти. Кроме танков в центре также будут ремонтировать и другую военную технику немецкого производства. Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, Германия делает все, чтобы Украина могла чинить бронетехнику "поближе к полю боя".

Аналогичные центры немцы планируют открыть в Словакии и Румынии, причем словацкий уже заработал, он был первым. О его создании договаривалась еще Кристен Ламбрехт, занимавшая пост министра обороны ФРГ в прошлом году. Он сосредоточится на ремонте САУ и РСЗО.
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11 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:49
    0
    Бздышеки готовы в три смены хреначить для шароварных, лишь бы насолить России. Хоть так да насолить.... fool

    зы Коктейлем Молотова сжигать дотла и подрывать шароварным брошенную технику - чтобы мало что оставалось для ремонта - пусть там бздышеки со словаками маются с восстановлением.
    1. Александр_Шлидт
      Александр_Шлидт Сегодня, 15:21
      0
      А лучше засадить чем побольше в ангар, где бздышеки и словаки горбатяться. И сразу спросить их: Вы сторона конфликта? А что тогда технику им гоните? И засадить еще раз! Глядишь и наемников поубавится на украине. Да и уважение к власти появится.
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 16:10
        0
        А чего их спрашивать? Все, поддерживающие конфликтующих, по определению автоматически считаются сторонами конфликта. (https://spravochnick.ru/menedzhment/kommunikacii_resheniya_i_konflikty/ponyatie_konflikta_ego_suschnosti/)
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:51
    0
    Американское издание: Переговоры Германии и Польши об открытии центра по ремонту танков ВСУ находятся на финальной стадии
    . Во первых, надеятся бабки заработать.
    Во вторых, хозяин так сказал.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:52
      0
      Само собой - они против хозяина и не пикнут. laughing

      Да какой там заработать - хозяин все деньги отберет и шароварным отдаст.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:53
    -1
    А полосатые чего свои бредли не спешат ремонтировать.... К чему бы это? Походу, передачу абрашек зажмут, на край, обещанное дадут и не более и только для патрулирования границы с пшеками.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:55
      0
      А там наверно ремонтировать нечего - алюминиевый корпус, вероятно после пожара его ведёт-деформирует, видимо проще с хранения "новую" подогнать. Восстановление дороже обойдётся, ИМХО....
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 15:11
        0
        Так и леопарды подбитые надо (по возможности) ушатывать так, чтоб ремонтировать было нечего - вог в открытый люк с мавика и "привет чермет". У донецких много таких видео.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 15:13
          +1
          Так о чём и речь - я об этом и написал в своем первом посте. Добивать так чтобы не подлежали восстановлению.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:19
    -1
    Как говорил Винни-Пух, "а разве еще что-то осталось?"
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:25
      0
      Ну может они там "прибалтийский распил" будут делать - из 2-3 Лео один будут сваривать-собирать. laughing
      Потом покрасят - как новый будет.