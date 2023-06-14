На Украине возбудили уголовное дело против известного российского философа

На Украине продолжается «дистанционная» борьба с неугодными для Киева российскими политиками и общественными деятелями, да и не только с ними.Для властей Украины оказалось мало убитой дочери известного российского философа Александра Дугина, так там решили завести уголовное дело против него, предъявив ему заочные обвинения. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ), Дугина обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 2 ст. 110 «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» и ч. 2 ст. 442 «геноцид».В сообщении ведомства говорится, что якобы СБУ удалось собрать доказательную базу в отношении главы международной организации «Евразийское движение» Александра Дугина. Отмечается, что российский философ вот уже десять лет на различных площадках отрицает существование такого государства как Украина и выступает с призывами к ее вооруженному захвату.Российский философ и политолог Александр Дугин в 2014 году был включен авторитетным американским изданием Foreign Policy в топ-100 «глобальных мыслителей» современного мира. Однако в том же году ЕС внес его в санкционный список, а в 2015 году это сделали США и Канада.