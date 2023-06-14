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На Украине возбудили уголовное дело против известного российского философа

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На Украине возбудили уголовное дело против известного российского философа

На Украине продолжается «дистанционная» борьба с неугодными для Киева российскими политиками и общественными деятелями, да и не только с ними.


Для властей Украины оказалось мало убитой дочери известного российского философа Александра Дугина, так там решили завести уголовное дело против него, предъявив ему заочные обвинения. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ), Дугина обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 2 ст. 110 «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» и ч. 2 ст. 442 «геноцид».

В сообщении ведомства говорится, что якобы СБУ удалось собрать доказательную базу в отношении главы международной организации «Евразийское движение» Александра Дугина. Отмечается, что российский философ вот уже десять лет на различных площадках отрицает существование такого государства как Украина и выступает с призывами к ее вооруженному захвату.

Российский философ и политолог Александр Дугин в 2014 году был включен авторитетным американским изданием Foreign Policy в топ-100 «глобальных мыслителей» современного мира. Однако в том же году ЕС внес его в санкционный список, а в 2015 году это сделали США и Канада.
Использованы фотографии:
izborsk-club.ru
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19 комментариев
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  1. Александр Петрович
    Александр Петрович Сегодня, 16:22
    -1
    Философа? Шизофреника я бы сказал, там философией и не пахнет.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 16:31
      0
      я до СВО и не слышал не разу о таком "философе" Дугине - Чаадаев, Чернышевский, Толстой, Циолковский, Вернадский, да Кропоткин даже.. вот это Русские Философы... а если его биографию почитать, так вообще "весело"... но тем не менее, очень неглупый человек..
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 16:37
        0
        Да Вы и об Арестовиче с Корчинским тоже не слышали, а эта "троица" ещё с "оранжевой революции" в СМИ выступала с номерами.
      2. MariaHess
        MariaHess Сегодня, 16:43
        0
        Особенно дегенерат-анархист кропоткин философ, угу.
      3. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 16:47
        +2
        Цитата: советник 2 уровня
        Чаадаев, Чернышевский, Толстой, Циолковский, Вернадский, да Кропоткин даже.. вот это Русские Философы...

        belay
        А об этом знаете?
        Владимир Ильич Ленин (1870–1924)
        Философ – практик
        «Человеческое мышление по природе своей способно давать и даёт нам абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных истин».
        Нет смысла подробно останавливаться на биографии Владимира Ильича Ульянова (Ленина), она всем известна. Стоит только заметить, что он был не только революционером и государственным деятелем, но и крупным философом, а его деятельность вытекала из его философских взглядов.
        Основа философии Ленина – диалектический материализм. Все наши знания – отражение реальной действительности разной степени достоверности, а естественные науки и философия – неразрывно связаны. Марксизм, по его мнению, «законный преемник лучшего, что создало человечество в XIX веке в лице немецкой философии, английской политической экономии, французского социализма».
        Главная тема его философских трудов – переход от одной исторической формации к другой и возможность построения справедливого коммунистического общества.
        Ленин сформулировал классическое условие революции: «Лишь тогда, когда “низы” не хотят старого и когда “верхи” не могут по-старому, лишь тогда революция может победить». Важнейшая роль в таких переходах, по его мнению, принадлежит не отдельным личностям, а передовому классу в целом.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 16:45
      +1
      Философа? Шизофреника я бы сказал.......

      Он дельные вещи говорит, а если вам его речи не нравится, слушайте анекдоты и байки от педераста Люси.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:47
      0
      Дугин прав в главном что ук-роина это страшная Советская ошибка,что эту ошибку нужно вычислить из жизни окончательно.
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:26
    +1
    Им лучше открыть банку сардин чем уголовное дело, где они не имеют юрисдикции
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:29
    +2
    В ответ можно нанести очередные удары по сбу и верховному суду салоедов.
  4. zombirusrev
    zombirusrev Сегодня, 16:29
    +1
    Да философ .. наследник Ивана Ильина .. известного направления...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:39
      0
      Какой правящий класс такие и философы у них.
    2. MariaHess
      MariaHess Сегодня, 16:42
      -1
      Иван Ильин величайший философ и патриот России, да.
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 16:48
        +1
        Цитата: MariaHess
        Иван Ильин величайший философ и патриот России, да.

        Мы об том же человеке речь ведем?
        Иван Ильин (1883–1954) — русский публицист и философ, представитель белого движения времен Гражданской войны. Выступал против коммунизма и большевизма. Поддержал приход к власти Адольфа Гитлера
        1. MariaHess
          MariaHess Сегодня, 16:51
          -1
          Да, он вроде один. А еще Катков, Тихомиров, Леонтьев, Столыпин, Данилевский. Маст рид.
          1. Корона без вируса
            Корона без вируса Сегодня, 16:58
            +1
            Ну тогда человек, который поддержал приход к власти Гитлера - для меня лично!!! soldier
            НЕ может быть ПАТРИОТОМ России от слова совсем!!!!!!! am
            1. MariaHess
              MariaHess Сегодня, 17:02
              0
              Я прочитала почти все его работы и сделала вывод что это был настоящий патриот и философ - ничем не уступающий упомянутому Тихомирову, например. К тому же он нравится Верховному и не безосновательно. Лично он мне более по нраву чем те - кто пишет о кострах революции и т.п. Имею право.
  5. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 16:31
    -2
    Это, кстати, кто его, Дугина, в философы то записал?! am
    Высказываю ему соболезнование со смертью его дочери crying
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:33
    +2
    Когда в укрорейха делать не фиг они открывают уголовные дела против россиян. fool от этой процедуры толк то какой?
    1. frruc
      frruc Сегодня, 16:55
      0
      Лешак .........они открывают уголовные дела против россиян.

      Укронацики и их идейные вдохновители и без дел найдут свой конец, хотелось бы на перекладине.