В Ростовской области вспыхнул пожар на Новочеркасской ГРЭС

Пожар начался на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области, в районе города Новочеркасска. Об этом сообщает ряд средств массовой информации со ссылкой на источники в экстренных службах.В настоящее время, как сообщается, эвакуируют персонал станции. О причинах пожара пока ничего не говорится. На место происшествия выдвинулись дежурные расчеты пожарной охраны, другие экстренные службы.Как сообщил представитель ГУ МЧС по Ростовской области, информация о возгорании на станции поступила в 13:41 мск. По предварительной информации, загорелась кровля на шестом энергоблоке станции. Позже стало известно, что площадь пожара составляет 200 квадратных метров.Для участия в тушении пожара были привлечены 46 человек личного состава и 15 единиц специальной пожарной техники. О наличии пострадавших и каких-либо разрушениях в экстренных службах пока не сообщают.Новочеркасская ГРЭС находится в поселке Донской в Новочеркасске и является одной из крупнейших тепловых электрических станций в регионе. Она играет ключевую роль в снабжении электроэнергией наиболее развитой в индустриальном отношении юго-западной части Ростовской области. Таким образом, речь идет об очень важном в стратегическом отношении объекте энергетической инфраструктуры.В текущей ситуации очевидна потребность в серьезном усилении охраны всех подобных объектов за счет привлечения дополнительных сил как ведомственной охраны, так и правоохранительных органов, включая Федеральную службу войск национальной гвардии (ФСВНГ).