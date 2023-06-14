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В Ростовской области вспыхнул пожар на Новочеркасской ГРЭС

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В Ростовской области вспыхнул пожар на Новочеркасской ГРЭС

Пожар начался на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области, в районе города Новочеркасска. Об этом сообщает ряд средств массовой информации со ссылкой на источники в экстренных службах.


В настоящее время, как сообщается, эвакуируют персонал станции. О причинах пожара пока ничего не говорится. На место происшествия выдвинулись дежурные расчеты пожарной охраны, другие экстренные службы.

Как сообщил представитель ГУ МЧС по Ростовской области, информация о возгорании на станции поступила в 13:41 мск. По предварительной информации, загорелась кровля на шестом энергоблоке станции. Позже стало известно, что площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Для участия в тушении пожара были привлечены 46 человек личного состава и 15 единиц специальной пожарной техники. О наличии пострадавших и каких-либо разрушениях в экстренных службах пока не сообщают.

Новочеркасская ГРЭС находится в поселке Донской в Новочеркасске и является одной из крупнейших тепловых электрических станций в регионе. Она играет ключевую роль в снабжении электроэнергией наиболее развитой в индустриальном отношении юго-западной части Ростовской области. Таким образом, речь идет об очень важном в стратегическом отношении объекте энергетической инфраструктуры.

В текущей ситуации очевидна потребность в серьезном усилении охраны всех подобных объектов за счет привлечения дополнительных сил как ведомственной охраны, так и правоохранительных органов, включая Федеральную службу войск национальной гвардии (ФСВНГ).
Использованы фотографии:
Wikipedia / Artemco
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22 комментария
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  1. Светлан
    Светлан Сегодня, 15:01
    +2
    Все уже рассказано до вас. В новостных лентах.
    Горит крыша, был слышен хлопок.
  2. РМТ
    РМТ Сегодня, 15:03
    +4
    Возгорание на крыше. Приходит на ум беспилотник.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 16:57
      0
      гвс хлопнула, терь у нас в РО веерные отключения, позорище губеру, у меня в городе ГЭС, АЭС а нам веерные отключения...
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:05
    +4
    Лишний раз доказывает очевидное.С охраной стратегических обьектов надо что то делать.. Раздутые штаты безопасников на обьектах способны только работяг трясти на проходных..
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 15:17
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      способны только работяг трясти на проходных
      Разве что пьяных, а даже банальных "несунов" никогда не были способны, даже в СССР (помните знаменитое: "через нашу проходную пронесу и мать родную").
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:33
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Раздутые штаты безопасников на обьектах способны только работяг трясти на проходных..

      Насмешили своей глупостью. Работяги с ГРЭС уголь в карманах выносят?)))
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:39
        +1
        Вы,уважаемый,не работали на электростанции А я-работал,в ТАИ.И поверьте,там кроме "угля"много чего интересного есть.Не пытайтесь казаться умнее других-не получится.
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:36
      0
      Предлагаете раздать им противодронные ружья и посадить на крышах? lol
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:41
        -1
        Предлагаю менять систему охраны обьектов.Включая прилегающие территории.
    4. ААК
      ААК Сегодня, 17:00
      0
      А беспилотники Вы ручкой шариковой сбивать собираетесь?! Насколько помню, Вы, коллега, не в приграничной области проживаете... поверьте, "безопасники" способны не только "работяг трясти на проходной", было бы только чем...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:06
    0
    В текущей ситуации очевидна потребность в серьезном усилении охраны всех подобных объектов за счет привлечения дополнительных сил как ведомственной охраны, так и правоохранительных органов, включая Федеральную службу войск национальной гвардии (ФСВНГ).
    . "у семи нянек ДИТЯ БЕЗ глаз останется"!!! Прописная истина, которую никто вспоминать, учитывать не желает!!!
    Ой как нам это дорого встанет и не раз!!!
    Про то, что нужен ОДИН ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВСЁ И ПРО ВСЁ, компетентный, обеспеченный всем необходимым, наделенный соответствующими правами, говорят, КРИЧАТ, многие и уже давно!
    1. РМТ
      РМТ Сегодня, 15:25
      +1
      "Один ответственный за всё и про всё..."
      Нет такой структуры, которая защищает от всех угроз. В последнее время она должна располагать системами ПВО. Это только армия, но объектов много, и систем на все где взять? А дальше вопрос личного состава. Тоже без ответа.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:06
    0
    Де жавю,проблема в нежелании охранять объекты относящиеся к стратегическим не нацгвардией а армией и в данном случае с применением средств ПВО.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 15:36
      0
      Цитата: Бережливый
      Де жавю,проблема в нежелании охранять объекты относящиеся к стратегическим не нацгвардией а армией и в данном случае с применением средств ПВО.

      А чем вас не устраивает нацгвардия, только названием? Охрана объектов внутри страны это как раз задача этого ведомства. У нее на вооружении имеются средства ПВО, артиллерия, бронетехника. При необходимости вполне можно доукомплектовать дополнительными. А если охрану всех этих объектов отдать МО, то на фронтах воевать будет некому. Останется еще поручить армии воров и хулиганов гонять вместо ментов. А сейчас охраной подобных объектов занимается в основном ВОХР, укомплектованная пенсионерами. Исключения составляют только важнейшие сооружения типа стратегических мостов, плотин ГЭС и атомных эл. станций.
  6. литий17
    литий17 Сегодня, 15:19
    +2
    Места знакомые... Да там казаков, красиво одетых и лихих вояк... Вот и пускай организовывают охрану! Дембелей-запасников также хватает.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:33
      +3
      Да там казаков, красиво одетых и лихих вояк

      Отец у меня был из потомственных кубанских казаков.
      Если бы он сейчас встал и увидел вот таких "казаков", наверное плевался бы!
      Я когда увидел этих " казаков" первый раз на Кубани, сразу сказал - ряженые!!!
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:35
      +1
      Цитата: литий17
      Да там казаков, красиво одетых и лихих вояк... Вот и пускай организовывают охрану!

      шашками от БПЛА отмахиваться будут?)))
  7. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:24
    0
    Охранять важные объекты нужно! Не хватает штата Росгвардии, ДНД организовывать, но охранять надо !!!
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:34
    +2
    А, у бандеровцев все электростанции работают? Жаль, что мы не можем их все вывести из строя. Это же, не гуманно. Уж лучше пусть они наши уничтожают. Может быть им станет стыдно? Или их хозяева пристыдяться? Нет? Но, похоже именно такая логика у наших руководителей.
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:39
    +2
    Самый эффективный способ защитить стратегические объекты - жёсткая ответка.
    Прилетело на ГРЭС - тут же 10 Калибров по укровским ГРЭС. Прилетело в Кремль - тут же ответка по Владимирской, Грушевского, Банковой, Воздухофлотскому....
    Прилетело на Белгородчину - тут же ракеты в Кончу по Золотым Воротам.
  10. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:45
    +1
    Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2») ИНН 2607018122, Управляющая организация - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ" - нет денег на организацию противодронной охраны?
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 16:59
      0
      да не дрон там, при обслуживание газовоздушная смесь жахнула